Phương Mỹ Chi tuyên bố sau đám cưới với chú rể 32 tuổi

Màn tái hiện đám cưới từng gây chú ý trong MV Thiên đường với người thương một lần nữa trở thành tâm điểm khi Phương Mỹ Chi và Bảo Định cùng xuất hiện trên sân khấu Dân Chơi Dân Ca. Khoảnh khắc này không chỉ khiến khoảng 5.000 khán giả có mặt tại TP.HCM thích thú mà còn tiếp tục làm dấy lên những màn "đẩy thuyền" dành cho cặp đôi.

Phương Mỹ Chi và Bảo Định trong đám cưới đặc biệt trước 5000 khán giả.

Sau đêm nhạc, Bảo Định dành những lời đặc biệt cho Phương Mỹ Chi và ê-kíp. Nam diễn viên cho biết anh vẫn chưa thể thoát khỏi cảm xúc sau một đêm diễn nhiều dấu ấn.

"Mình thật sự xây xẩm vì đêm nhạc hội hôm qua, không thể thoát ra được. Mình tự hào vì Chi và đồng đội của em đã mang đến một sân khấu mãn nhãn đến quý khán giả yêu thương. Vừa đã tai vừa đã mắt vừa xúc động, cùng ngồi với anh chị em nghệ sỹ mà mình thấy mọi người quẩy hết sức khiến mình vui quá chừng. Đúng là vui như đêm hội."

Không chỉ gửi lời cảm ơn đến khán giả, Bảo Định còn nhắc đến tình cảm của những người đã dành cho anh trong lần xuất hiện trên sân khấu này.

Bảo Định chia sẻ đầy cảm xúc sau đêm diễn của Phương Mỹ Chi.

"Mình cảm ơn quý anh chị em đã yêu mến, tình cảm của tổ cò dành cho mình và mình biết có cả những bạn “người trẻ” hoặc không phải người trẻ đã đến ủng hộ lần xuất hiện trên sân khấu này. Mọi người đã khiến nó thật rung động và đáng nhớ. Cảm ơn mọi người nhiều lắm."

Đặc biệt, nam diễn viên dành riêng những lời tri ân đến Phương Mỹ Chi vì đã mời anh trở thành khách mời trong đêm nhạc.

"Cảm ơn Phương Mỹ Chi đã cho anh một cơ hội, một thử thách và một xúc cảm tuyệt vời khi mời anh trở thành khách mời cho đêm nhạc hội của em. Và cảm ơn team của Chi đã chăm sóc anh và gia đình anh vô cùng chu đáo. Yêu mọi người thật nhiều."

Khép lại những chia sẻ, Bảo Định gọi đêm diễn là một ký ức đáng nhớ trong hành trình của mình: "Và đêm ấy sẽ mãi là một ký ức rực sáng cho anh và cho tất cả những ai đã chứng kiến".

Cặp đôi khiến khán giả đẩy thuyền nhiệt tình vì quá tình tứ lãng mạn.

Đáp lại tình cảm của đàn anh, Phương Mỹ Chi cũng để lại bình luận đầy ngọt ngào: "Anh đã là 1 phần rất đặc biệt cho hành trình này của em! Cảm ơn anh lần nữa. Em rất hạnh phúc".

Chính màn tương tác này tiếp tục khiến khán giả thích thú. Trên sân khấu, Phương Mỹ Chi và Bảo Định đã cùng tái hiện đám cưới trong MV Thiên đường với người thương, tạo nên một trong những tiết mục được chú ý nhất của chương trình. Hình ảnh cả hai trong vai "vợ chồng" nhanh chóng trở thành điểm nhấn khiến người hâm mộ tiếp tục nhiệt tình "đẩy thuyền".

Phương Mỹ Chi và Bảo Định ngọt ngào "vượt mức" với những chia sẻ dành cho nhau.

Trước đó, Dân Chơi Dân Ca diễn ra tại TP.HCM tối 3/10, quy tụ khoảng 5.000 khán giả. Chương trình là dịp để Phương Mỹ Chi nhìn lại hành trình âm nhạc của mình, đồng thời tiếp tục theo đuổi hướng kết hợp giữa chất liệu dân gian và tinh thần đương đại.

Sau TP.HCM, Phương Mỹ Chi dự kiến đưa Dân Chơi Dân Ca đến Hà Nội vào tháng 11. Thông tin này khiến người hâm mộ không khỏi kỳ vọng màn tái hợp giữa "vợ chồng" Phương Mỹ Chi và Bảo Định sẽ tiếp tục xuất hiện trên sân khấu. Nếu khoảnh khắc đám cưới được tái hiện một lần nữa, đây chắc chắn sẽ là một trong những chi tiết được khán giả chờ đợi tại chặng tiếp theo của nhạc hội.