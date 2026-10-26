Phương Mỹ Chi tuyên bố một câu khi Ngọc Trinh 'lấy chồng'

Ngọc Trinh thu hút sự chú ý khi đăng tải đoạn clip tái hiện MV Thiên đường với người thương của Phương Mỹ Chi. Đáng chú ý, màn hóa thân thành cô dâu bên nam người mẫu Mạc Trung Kiên không chỉ mang đến nhiều tiếng cười mà còn nhận được phản hồi trực tiếp từ chính chủ ca khúc.

Trong đoạn clip được chia sẻ, Ngọc Trinh và Mạc Trung Kiên cùng tái hiện hình ảnh đám cưới mang đậm màu sắc truyền thống, lấy cảm hứng từ MV Thiên đường với người thương. Với cách thể hiện hài hước, nữ người mẫu nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả, đặc biệt là những người yêu thích sản phẩm âm nhạc của Phương Mỹ Chi.

Ngọc Trinh "cưới chồng" khi cover MV Thiên đường với người thương của Phương Mỹ Chi.

Không lâu sau khi đoạn clip xuất hiện, Phương Mỹ Chi đã trực tiếp để lại bình luận: "Hahaha trời ơi cuốn quá trời vậy chị". Trước phản ứng của nữ ca sĩ, Ngọc Trinh hài hước đáp lại: "Chính chủ tới rồi".

Màn tương tác gần gũi giữa hai nghệ sĩ nhanh chóng nhận được sự thích thú từ khán giả. Việc Ngọc Trinh chủ động tái hiện những hình ảnh đặc trưng trong MV cũng cho thấy sức hút của sản phẩm âm nhạc, khi câu chuyện và hình ảnh trong tác phẩm tiếp tục được khán giả hưởng ứng theo nhiều cách khác nhau.

Phương Mỹ Chi thích thú khi Ngọc Trinh "cưới chồng" trong đoạn clip Thiên đường với người thương.

Đáng chú ý, sức lan tỏa của Thiên đường với người thương không chỉ thể hiện qua những màn hưởng ứng trên mạng xã hội. Sau hai tháng phát hành, MV của Phương Mỹ Chi đã chính thức vượt mốc 40 triệu lượt xem, trở thành một trong những sản phẩm âm nhạc nổi bật của nữ ca sĩ trong năm 2026.

Ngay từ khi ra mắt, Thiên đường với người thương đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm nhờ cách tiếp cận khác biệt trong hành trình âm nhạc của Phương Mỹ Chi. Nếu trước đây nữ ca sĩ thường gắn liền với dân ca và những giá trị văn hóa truyền thống Việt Nam, sản phẩm lần này đánh dấu bước chuyển đáng chú ý khi khai thác chủ đề tình yêu một cách rõ nét hơn.

Phương Mỹ Chi đám cưới với diễn viên Bảo Định trong MV Thiên đường với người thương.

Một trong những yếu tố tạo nên sức hấp dẫn của MV là việc đưa văn hóa Khmer Nam Bộ vào câu chuyện âm nhạc. Những nét đặc trưng trong phong tục, đời sống và không gian văn hóa của cộng đồng Khmer được thể hiện qua hình ảnh, trang phục và bối cảnh, góp phần tạo nên màu sắc riêng cho tác phẩm.

Đặc biệt, phân cảnh đám cưới giữa Phương Mỹ Chi và diễn viên Bảo Định trở thành điểm nhấn đáng nhớ. Không gian được dàn dựng giàu màu sắc, kết hợp với câu chuyện tình yêu mang hơi hướng cổ tích, giúp MV tạo ấn tượng cả về phần nghe lẫn phần nhìn. Đây cũng là hình ảnh được Ngọc Trinh lựa chọn để tái hiện trong đoạn clip của mình.

Thành công của Thiên đường với người thương cho thấy sự kết hợp giữa âm nhạc hiện đại và chất liệu văn hóa truyền thống vẫn có khả năng tạo sức hút với công chúng khi được triển khai bằng cách kể chuyện phù hợp. Thay vì chỉ dừng lại ở một sản phẩm để thưởng thức, MV còn tạo ra những hình ảnh có khả năng lan truyền, khơi gợi sự hưởng ứng từ khán giả và các nghệ sĩ.

Đây là bản hit lớn trong năm nay của Phương Mỹ Chi.

Cột mốc 40 triệu lượt xem sau hai tháng phát hành vì thế trở thành dấu ấn đáng chú ý trong hoạt động âm nhạc năm 2026 của Phương Mỹ Chi. Màn cover đầy ngẫu hứng của Ngọc Trinh tiếp tục góp phần đưa hình ảnh Thiên đường với người thương đến gần hơn với công chúng, cho thấy sức sống của ca khúc vẫn được duy trì sau thời điểm phát hành.