Phương Mỹ Chi trốn ê-kíp đi concert BIGBANG

BIGBANG đang trở thành tâm điểm chú ý của khán giả Việt khi tổ chức hai đêm concert vào ngày 24 và 25/10 tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội). Đáng chú ý, Phương Mỹ Chi bất ngờ xuất hiện tại đêm diễn đầu tiên, sau đó tiết lộ chuyện trốn ê-kíp để đi xem thần tượng và nhanh chóng trở lại với công việc.

Trong Day 1 của concert BIGBANG, Phương Mỹ Chi khiến người hâm mộ bất ngờ khi đăng tải hình ảnh check-in tại sân vận động Mỹ Đình. Trước đó, nữ ca sĩ không có động thái úp mở về kế hoạch tham dự sự kiện âm nhạc được mong chờ này. Sự xuất hiện của giọng ca sinh năm 2003 cho thấy cô cũng hào hứng hòa mình vào không khí cuồng nhiệt của đêm nhạc, tận hưởng những màn trình diễn đến từ ba thành viên BIGBANG.

Phương Mỹ Chi chia sẻ khoảnh khắc tại Day 1 concert BIGBANG ở Hà Nội.

Đáng chú ý, mới đây, Phương Mỹ Chi hài hước tiết lộ chuyện cô đã trốn ê-kíp để đi xem concert. Nữ ca sĩ chia sẻ: "Trốn ê-kíp đi đu concert đã ơi là đã, trốn mà có vẻ ai cũng biết".

Ngay sau khi tận hưởng đêm diễn của BIGBANG tại Hà Nội, Phương Mỹ Chi cũng nhanh chóng quay trở lại với lịch trình cá nhân. Nữ ca sĩ cho biết cô phải trở về TP.HCM để tiếp tục chuẩn bị cho nhạc hội diễn ra vào ngày 7/11 tới tại Hà Nội.

"Bây giờ về lo nhạc hội 7/11 tới thôi. Quá nhiều task dí rồi", Phương Mỹ Chi hài hước chia sẻ.

Bài đăng của Phương Mỹ Chi nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Nhiều khán giả thích thú trước màn tranh thủ đi xem concert của nữ ca sĩ, đồng thời đồng cảm với tình cảnh vừa muốn tận hưởng sở thích cá nhân, vừa phải chạy đua với lịch trình công việc. Một số ý kiến cũng bày tỏ sự mong chờ đối với màn xuất hiện của cô tại nhạc hội sắp tới.

Phương Mỹ Chi hào hứng "quẩy" tại concert BIGBANG ở Hà Nội.

BIGBANG là một trong những nhóm nhạc có ảnh hưởng lớn của Kpop, sở hữu nhiều bản hit được yêu thích qua nhiều thế hệ. Với phong cách âm nhạc đặc trưng, khả năng trình diễn cùng dấu ấn riêng của G-Dragon, Taeyang và Daesung, nhóm vẫn duy trì sức hút sau nhiều năm hoạt động. Vì vậy, sự trở lại của BIGBANG tại Việt Nam trở thành dịp đặc biệt đối với cộng đồng người hâm mộ.

Hai đêm concert ngày 24 và 25/10/2026 tại sân vận động Mỹ Đình nằm trong chuyến lưu diễn BIGBANG 2026-2027 WORLD TOUR XX: COSMOS, gắn với cột mốc 20 năm kể từ khi nhóm ra mắt. Sự kiện không chỉ thu hút những người hâm mộ lâu năm mà còn nhận được sự quan tâm của nhiều nghệ sĩ Việt Nam. Những hình ảnh và chia sẻ được đăng tải trên mạng xã hội càng góp phần cho thấy sức nóng của hai đêm diễn.

Sau khi theo dõi Day 1, Phương Mỹ Chi còn bày tỏ mong muốn một ngày gần nhất có thể tổ chức concert tại sân vận động Mỹ Đình. Chia sẻ này khiến người hâm mộ chú ý, bởi đây cũng là dấu mốc đáng mơ ước đối với nhiều nghệ sĩ Việt Nam. Trong lúc tiếp tục chuẩn bị cho lịch trình sắp tới, nữ ca sĩ vẫn không giấu được sự hào hứng sau trải nghiệm âm nhạc cùng BIGBANG.