Phương Mỹ Chi trải lòng sau nhạc hội Dân Chơi Dân Ca D-2: Hà Nội làm Chi khóc rồi!

Sau 17 năm bên nhau, trong đó có 7 năm kết hôn, Đông Nhi và Ông Cao Thắng vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Mới đây, cặp đôi tung bộ ảnh kỷ niệm ngày cưới tại Nhật Bản, nữ ca sĩ sinh năm 1988 gây chú ý với nhan sắc rạng rỡ, vóc dáng thon gọn sau hai lần sinh nở.