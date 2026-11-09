Phương Mỹ Chi trải lòng sau nhạc hội Dân Chơi Dân Ca D-2: Hà Nội làm Chi khóc rồi!
Sau đêm nhạc hội Dân Chơi Dân Ca D-2, Phương Mỹ Chi xúc động khi nhìn lại cuộc gặp gỡ "trộm vía" cùng Tổ Cò tại Hà Nội. Nếu như nữ ca sĩ mang đến cho khán giả những sân khấu âm nhạc bất ngờ, kết hợp cùng RHYDER, Phương Ly, Pháo,... thì khán giả là "viên năng lượng" tiếp sức, giúp cô "quẩy" hết mình.
Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/phuong-my-chi-trai-long-sau-nhac-hoi-dan-choi-dan-ca-d-2-ha-noi-lam-chi-khoc-roi-post1892857.tpo