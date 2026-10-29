Phương Mỹ Chi tiết lộ lý do 'chốt đơn' RHYDER, Double 2T, Phương Ly và Nguyễn Hùng cho đêm nhạc ở Hà Nội

Với Phương Ly, nữ ca sĩ ghi dấu ấn với loạt "bản hit" như Mặt trời của em, Thằng điên và Anh là ai. Cô được biết đến với màu sắc âm nhạc trẻ trung cùng khả năng biến hóa trong cách thể hiện.

Không chỉ có sự đồng điệu trong âm nhạc, nữ ca sĩ còn dành sự ủng hộ cho Phương Mỹ Chi trong hành trình hoạt động nghệ thuật. Sau chương trình Em xinh say hi, mối quan hệ của cả hai tiếp tục được duy trì và phát triển thành tình chị em thân thiết.

Với RHYDER, mối duyên có lẽ khởi nguồn từ chương trình Giọng hát Việt nhí 2013. Đây là nơi Phương Mỹ Chi và RHYDER đã có những hành trang đáng nhớ trong quá trình hoạt động nghệ thuật. Vừa qua, cả hai gen Z này có màn hợp tác trong ca khúc Thử lòng quân tử thuộc album Dân chơi dân ca.

Trong khi đó, Double2T là cái tên xuất hiện trong suy nghĩ của Phương Mỹ Chi khi cô bắt đầu lựa chọn một bài hát lấy âm hưởng của miền núi Tây Bắc. Cả hai gây chú ý khi kết hợp ăn ý trong Chọn mặt gửi vàng.

Với Nguyễn Hùng, lời mời xuất phát từ sự yêu thích giọng hát và nguồn năng lượng dung dị, chân thành mà anh gửi gắm trong âm nhạc. Từ những ý tưởng ban đầu được chia sẻ giữa hai nghệ sĩ, ca khúc Có nhau dần hình thành, trở thành một dấu nối mới trong hành trình kết nối âm nhạc của Phương Mỹ Chi.

Sau khi đưa album Dân chơi dân ca lên sân khấu tại TP. HCM, Phương Mỹ Chi tiếp tục phát triển dự án thông qua đêm diễn tiếp theo tại Hà Nội, sẽ diễn ra vào ngày 7/11. Nhạc hội cũng là cơ hội để các nghệ sĩ của nhiều thế hệ có dịp gặp gỡ, có thể kết nối với khán giả của mình qua âm nhạc và trải nghiệm sân khấu.

Với Phương Mỹ Chi, đêm nhạc này không chỉ là dịp đưa những sản phẩm âm nhạc mà cô tâm đắc đến gần hơn với khán giả, mà còn là cơ hội để tiếp tục cộng hưởng cùng những ý tưởng nghệ thuật trong một không gian biểu diễn có tính quy mô.