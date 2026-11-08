Phương Mỹ Chi tiếp tục bùng nổ với 'Dân chơi dân ca' Day 2

NSND Xuân Bắc - Cục trưởng Cục NTBD đến tặng hoa chúc mừng, động viên Phương Mỹ Chi và ekip trước giờ diễn

Phương Mỹ Chi trong phần mở màn của Nhạc hội "Dân chơi dân ca" Day 2 với tạo hình trưởng thành và nữ tính gây ấn tượng với khán giả

Phương Mỹ Chi trong "Bài ca đất Phương Nam" - ca khúc mang đậm dấu ấn của mình

Phần trình diễn "Bài ca đất Phương Nam" đầy mãn nhãn và khuấy động sân khấu Nhạc hội

Ca khúc "Buôn trăng" được dàn dựng ấn tượng trên sân khấu với sắc xanh ngập tràn, hình ảnh vầng trăng khuyết khổng lồ kết hợp cùng những dải lụa trắng mềm mại tạo nên không gian trình diễn đầy mộng mị

Phương Mỹ Chi kết hợp cùng vũ đoàn trình diễn uyển chuyển tạo hiệu ứng thị giác ấn tượng

Nữ ca sĩ kết hợp ăn ý cùng các vũ công trong phần trình diễn cho thấy sự đầu tư chỉn chu trong từng tiết mục

Ca khúc "Ưng cái bụng" tái hiện đời sống sinh hoạt của người dân Ê Đê khép lại hành trình âm nhạc tại chặng miền Trung

"Em xinh" Phương Ly góp mặt cùng Phương Mỹ Chi trong "Nữ công gia chánh" tạo nên phần trình diễn đầy cuốn hút

Phương Ly cũng là người em thân thiết của Phương Mỹ Chi trong chương trình "Em xinh say hi"

Ở chặng miền Bắc, Phương Mỹ Chi đưa khán giả bước vào một không gian văn hoá Bắc Bộ với ca khúc "Trẩy hội làng"

Hình ảnh và hiệu ứng tạo ấn tượng cho phần trình diễn "Trẩy hội làng"

Rapper Pháo xuất hiện cùng Phương Mỹ Chi trong "Đẩy xe bò - Vũ trụ có anh"

Pháo tự tin sải bước với màn catwalk đầy cuốn hút

Phương Mỹ Chi chào đón rapper Double2T với "Chọn mặt gửi vàng"

Một trong những điểm nhấn đặc biệt là phần trình diễn ca khúc "Thử lòng quân tử" với sự góp mặt của Rhyder

Phương Mỹ Chi cùng ê-kíp đưa 4 phường Xoan gốc đến với sân khấu Nhạc Hội, tái hiện trích đoạn “Xin Huê Đố Huê” của Hát Xoan Phú Thọ - di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh. Đáng chú ý, chương trình còn có sự góp mặt của bà Nguyễn Thị Lịch - Trùm phường Xoan An Thái, đồng thời là Cố vấn Văn hóa hát Xoan cho Phương Mỹ Chi. Tại đây, bà trực tiếp thực hiện nghi thức đánh trống cái, một nhiệm vụ đặc biệt gắn với vai trò của Trùm phường Xoan

Phần trình diễn "Bóng phù hoa" cùng Rhyder mang đến một phiên bản mới mẻ và giàu cảm xúc

Không gian trình diễn và hiệu ứng tạo nên khung cảnh như một bức tranh đang chuyển động giữa không trung khi cả hai nghệ sĩ được nâng lên bằng một hệ thống dây

Khép lại hành trình âm nhạc tại chặng miền Bắc, Phương Mỹ Chi mang đến "Xây xẩm" xây dựng trong nền nhạc Rock, tạo nên sự giao thoa giữa chất liệu âm nhạc đương đại và nghệ thuật truyền thống

Bảo Định tiếp tục đồng hành cùng Phương Mỹ Chi trong "Dân chơi Dân ca" Day 2

Ca khúc "Dắt anh chơi hội" vẫn lấy cảm hứng từng Lễ hội Cầu Ngư mang đến cách kể chuyện mới mẻ

Sự xuất hiện của ca - nhạc sĩ Nguyễn Hùng là một bất ngờ

Màn hội ngộ của hai nghệ sĩ mang đến màu sắc âm nhạc mới mẻ với ca khúc "Lỡ thương nhau" - bản nhạc đang nhận được sự quan tâm rộng rãi của khán giả những ngày qua

Phần xuất hiện của ca khúc "Thiên đường với người thương" đầy hài hước và duyên dáng của Phương Mỹ Chi và Bảo Định trên chiếc xích lô đi vòng quanh sân khấu

Phương Mỹ Chi chính thức mang ca khúc mới "Gạo của ta" lên sân khấu

Bất ngờ nữa dành cho khán giả là liên khúc "Lý cò style - Rock hạt gạo - Ếch ngoài đáy giếng" với chất liệu âm nhạc dân gian và tinh thần Rock hiện đại

Khép lại Nhạc hội "Dân chơi Dân ca" cũng như hành trình album cùng tên, Phương Mỹ Chi lựa chọn “Thiên đường với người thương” qua phiên bản Ballad kết hợp chất liệu âm nhạc từ ba miền Bắc - Trung - Nam

NSND Tự Long trong vai trò người dẫn chuyện

Phương Mỹ Chi và toàn bộ ekip, nghệ sĩ, ban cố vấn văn hoá và chuyện môn đồng hành suốt cùng "Dân chơi Dân ca"