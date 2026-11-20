Cụ thể, trong bài đăng story, Phương Mỹ Chi cho biết tài khoản cá nhân đang có dấu hiệu bị xâm nhập trái phép. Nữ ca sĩ đồng thời nhắn nhủ mọi người không thực hiện bất kỳ yêu cầu hay chỉ dẫn nào được gửi từ tài khoản này nếu chưa có thông báo xác thực chính thức từ cô.

Thông báo với giọng điệu nghiêm túc khiến không ít khán giả chú ý, thậm chí có thể nghĩ rằng nữ ca sĩ đang gặp sự cố bảo mật. Thế nhưng, ở bài đăng tiếp theo, lại xuất hiện trên story Phương Mỹ Chi một đoạn clip với nội dung kêu gọi khán giả ủng hộ album DADOI của Orange.

Trong video, giọng nói vang lên: “Album DADOI của Orange đã ra mắt trên tất cả các nền tảng. Hãy vào stream, cày view cũng như lan tỏa năng lượng DADOI tới tất cả mọi người đi nào! Tài khoản của nhà ngươi sẽ là mục tiêu tiếp theo đấy nha”.

Orange xuất hiện trên story sau đó của Phương Mỹ Chi

Sự đối lập giữa thông báo khẩn và đoạn clip quảng bá ngay sau đó tạo nên màn chuyển hướng đầy hài hước. Phương Mỹ Chi từ người khiến khán giả lo lắng vì tài khoản có dấu hiệu bị xâm nhập bỗng trở thành nhân vật nhiệt tình kêu gọi mọi người ủng hộ sản phẩm của đồng nghiệp.

Động thái này cũng thu hút sự chú ý bởi Orange vừa chính thức phát hành DADOI vào ngày 19/11. Đây là album phòng thu thứ hai của nữ ca sĩ sau CAM'ON, gồm 15 phần nội dung được chia thành ba chương cảm xúc. Dự án đánh dấu sự mở rộng màu sắc âm nhạc của Orange, không còn chỉ tập trung vào những câu chuyện tình buồn mà còn thử nghiệm nhiều thể loại và trạng thái cảm xúc khác nhau.