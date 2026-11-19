Ngày Văn hoá Việt Nam

Hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, ca khúc “Rạng ngời văn hóa Việt Nam” được DTAP sáng tác riêng cho chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam”. Tác phẩm ra mắt công chúng vào 20h ngày 18/11 và dự kiến được biểu diễn trực tiếp tại chương trình vào tối 24/11, trên sân khấu sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội).

Đây là một trong những hoạt động thể hiện nỗ lực của UBND thành phố Hà Nội cùng các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc kết nối nguồn lực sáng tạo, đồng hành với nghệ sĩ đương đại để xây dựng những sản phẩm nghệ thuật mới, góp phần lan tỏa ý nghĩa của Ngày Văn hóa Việt Nam.

Ca khúc "Rạng ngời văn hóa Việt Nam" sẽ do ca sĩ Phương Mỹ Chi thể hiện trong chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam”. Ảnh: BTC

Mang màu sắc âm nhạc trẻ trung, hiện đại nhưng vẫn đậm đà bản sắc, “Rạng ngời văn hóa Việt Nam” khắc họa sự phong phú, đa dạng trong đời sống văn hóa của 54 dân tộc. Qua đó, tác phẩm gửi gắm thông điệp về tình yêu quê hương, ý thức chung nguồn cội, tinh thần đại đoàn kết và khát vọng đưa văn hóa Việt Nam vươn xa.

Với giai điệu gần gũi, ca từ dễ nhớ, dễ hát, ca khúc hướng tới khả năng kết nối cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ. Những giá trị văn hóa, niềm tự hào dân tộc được chuyển tải bằng ngôn ngữ âm nhạc đương đại, góp phần đưa văn hóa truyền thống đến gần hơn với đời sống hôm nay.

Chia sẻ về quá trình thực hiện, đại diện DTAP cho biết, nhóm quan niệm văn hóa không chỉ là những giá trị được gìn giữ qua thời gian mà còn hiện diện trong đời sống và cách mỗi người cảm nhận về quê hương, đất nước. Vì vậy, DTAP cảm thấy vinh dự khi được sáng tác ca khúc hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam, đồng thời có cơ hội kết hợp cùng giọng hát Phương Mỹ Chi.

Thông điệp của tác phẩm được gửi gắm qua hai câu hát: “Còn văn hóa trong tim là dân tộc còn/Còn văn hóa muôn đời Việt Nam sắt son”. DTAP kỳ vọng ca khúc sẽ nhận được sự đồng cảm, đón nhận của đông đảo công chúng.

Về phía Phương Mỹ Chi, nữ ca sĩ bày tỏ niềm vinh dự và tự hào khi được lựa chọn thể hiện một sáng tác mang ý nghĩa đặc biệt. Cô mong chờ được trình diễn ca khúc trên sân khấu “Muôn sắc Việt Nam”, cùng khán giả hòa giọng trong không khí nghệ thuật sôi động.

Ca khúc "Rạng ngời văn hóa Việt Nam". Nguồn video: Youtube DTAP & Phương Mỹ Chi

Đáng chú ý, từ cảm hứng của ca khúc, vũ điệu cộng đồng “Muôn sắc một nhịp” cũng được xây dựng với ý tưởng nghệ thuật của NSND Trần Ly Ly, do Quang Đăng biên đạo. Các động tác được thiết kế gần gũi, dễ thực hiện, khuyến khích người dân ở nhiều độ tuổi cùng tham gia.

Thông qua chiến dịch lan tỏa vũ điệu, công chúng không chỉ thưởng thức mà còn trực tiếp trở thành một phần của hoạt động sáng tạo, cùng thể hiện tình yêu và niềm tự hào về văn hóa Việt Nam.

Tiết mục tại chương trình “Muôn sắc Việt Nam” dự kiến quy tụ đông đảo nghệ nhân, nghệ sĩ, các lực lượng biểu diễn và hàng vạn khán giả, tạo nên không gian nghệ thuật cộng đồng, tôn vinh sức sống của bản sắc văn hóa dân tộc.