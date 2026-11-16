Phương Mỹ Chi sẽ thể hiện ca khúc chủ đề trong chương trình nghệ thuật 'Muôn sắc Việt Nam'

Không chỉ tôn vinh bản sắc văn hóa 54 dân tộc Việt Nam, ca khúc còn được phát triển thành vũ điệu cộng đồng, hướng tới sự tham gia và lan tỏa rộng rãi trong công chúng.

Ca si Phương Mỹ Chi sẽ tham gia chương trình và biểu diễn ca khúc chủ đề "Rạng ngời văn hoá Việt Nam". Ảnh: BTC

Một trong những điểm nhấn được ê-kíp chương trình “Muôn sắc Việt Nam” dành nhiều tâm huyết là ca khúc chủ đề “Rạng ngời văn hóa Việt Nam”, do nhà sản xuất âm nhạc DTAP sáng tác riêng cho chương trình, với phần thể hiện của ca sĩ Phương Mỹ Chi.

Ca khúc mang thông điệp tôn vinh sự phong phú, đa dạng của văn hóa 54 dân tộc Việt Nam, khẳng định tinh thần đại đoàn kết, ý thức chung nguồn cội và khát vọng đưa bản sắc Việt Nam vươn xa. Sự kết hợp giữa DTAP và Phương Mỹ Chi cũng tạo nên màu sắc trẻ trung, hiện đại cho ca khúc, đồng thời góp phần đưa những giá trị văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng, nhất là thế hệ trẻ.

Theo Tổng đạo diễn Đặng Lê Minh Trí, ca khúc chủ đề không chỉ là một tiết mục âm nhạc mà còn được phát triển thành điểm kết nối cảm xúc giữa nghệ sĩ và khán giả. Từ sáng tác này, ê-kíp xây dựng vũ điệu cộng đồng theo ý tưởng nghệ thuật của NSND Trần Ly Ly, do biên đạo múa Quang Đăng thực hiện. Vũ điệu hướng tới lan tỏa rộng rãi trên các nền tảng số, với sự phối hợp của TikTok Việt Nam, khuyến khích đông đảo công chúng cùng tham gia.

Đặc biệt, ở phần kết chương trình, các nghệ nhân, nghệ sĩ, lực lượng biểu diễn và hàng vạn khán giả tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình sẽ cùng hòa nhịp theo ca khúc và vũ điệu. Màn đồng diễn quy mô lớn được kỳ vọng tạo nên một đại cảnh cộng đồng giàu sức biểu tượng, thể hiện tinh thần đoàn kết và niềm tự hào văn hóa dân tộc.

Vũ điệu "Muôn sắc một nhịp" được xây dựng trên nền ca khúc mới “Rạng ngời văn hóa Việt Nam” đang được phổ biến rộng rãi. Ảnh: BTC.

Chia sẻ về ý tưởng này, NSND Trần Ly Ly cho biết, các động tác được biên đạo theo hướng đơn giản, gần gũi, mang tinh thần yêu thương và đoàn kết để khán giả có thể dễ dàng hòa nhập, cùng biểu diễn với nghệ sĩ. “Chúng tôi mong muốn toàn bộ khán giả tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình sẽ cùng đứng lên, hòa nhịp, cùng múa và hát với Phương Mỹ Chi. Xa hơn, tôi hy vọng điệu múa này sẽ không chỉ dừng lại ở sân khấu Mỹ Đình mà còn được lan tỏa trên khắp cả nước, để mọi người, dù ở đâu cũng có thể cùng hòa chung nhịp điệu trong Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11”, đạo diễn Trần Ly Ly chia sẻ.

Thông qua ca khúc “Rạng ngời văn hóa Việt Nam” và vũ điệu cộng đồng, “Muôn sắc Việt Nam” hướng tới vượt ra khỏi khuôn khổ một chương trình biểu diễn nghệ thuật, trở thành hoạt động kết nối công chúng bằng âm nhạc và ngôn ngữ hình thể. Từ sân khấu Mỹ Đình, thông điệp về tình yêu quê hương, niềm tự hào bản sắc và sức mạnh đại đoàn kết được kỳ vọng tiếp tục lan tỏa trên các nền tảng số, để mỗi người dân đều có thể trở thành một chủ thể tham gia vào ngày hội văn hóa chung của dân tộc.