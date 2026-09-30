Phương Mỹ Chi quỳ gối trước một chàng trai khiến mạng xã hội xôn xao

Một khoảnh khắc hậu trường của Phương Mỹ Chi đang nhận được sự chú ý từ khán giả khi nữ ca sĩ bất ngờ quỳ gối, chắp tay hướng về phía một nam nhạc công đang chơi trống. Hành động có phần hài hước ban đầu khiến nhiều người không khỏi thắc mắc, nhưng lý do phía sau lại cho thấy sự phấn khích và khâm phục của nữ ca sĩ trước tài năng của đồng nghiệp.

Đoạn clip tập luyện của Phương Mỹ Chi nhận được sự chú ý từ khán giả.

Trong đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội, Phương Mỹ Chi xuất hiện tại phòng thu để tập luyện cùng ban nhạc cho một tiết mục sắp được trình diễn. Không khí buổi tập diễn ra khá nghiêm túc khi nữ ca sĩ tập trung theo dõi phần nhạc, đặc biệt là những đoạn có tiết tấu nhanh và dồn dập.

Đáng chú ý, khi nam nhạc công ngồi phía sau bộ trống bắt đầu thể hiện kỹ năng của mình, Phương Mỹ Chi bất ngờ quay lại quan sát. Chỉ ít giây sau, nữ ca sĩ tiến về phía người này, quỳ xuống và chắp tay như một cách bày tỏ sự nể phục.

Hành động bất ngờ của Phương Mỹ Chi nhanh chóng thu hút sự chú ý. Nếu chỉ nhìn thoáng qua, khoảnh khắc này có thể khiến người xem không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tuy nhiên, khi theo dõi toàn bộ đoạn clip, nguyên nhân lại khá đơn giản: nữ ca sĩ dường như quá ấn tượng trước màn trình diễn của nam nhạc công.

Phương Mỹ Chi quỳ gối, chấp tay lạy nam nhạc công chơi trống.

Phần trống trong ca khúc mà Phương Mỹ Chi đang tập luyện có tiết tấu dồn dập, đòi hỏi người chơi phải kiểm soát tốt tốc độ, lực đánh và khả năng phối hợp với tổng thể phần hòa âm. Trước màn thể hiện đầy năng lượng của nam nhạc công, Phương Mỹ Chi không giấu được sự phấn khích và lựa chọn cách phản ứng đầy hài hước.

Thay vì chỉ dành lời khen, nữ ca sĩ quỳ gối, chắp tay như một cách "bái phục" tài năng của người đồng hành trong phòng thu. Khoảnh khắc này sau đó được người hâm mộ thích thú bởi cho thấy một khía cạnh khá gần gũi, tự nhiên của Phương Mỹ Chi trong quá trình chuẩn bị cho sân khấu.

Nữ ca sĩ vô cùng hào hứng trước màn thể hiện đầy máu lửa của nam nhạc công.

Đây cũng không phải lần đầu Phương Mỹ Chi khiến khán giả chú ý bởi nguồn năng lượng trẻ trung và sự nghiêm túc trong quá trình làm nghề. Từ một cô bé được biết đến với hình ảnh gắn liền với dòng nhạc dân ca, nữ ca sĩ những năm gần đây liên tục mở rộng màu sắc âm nhạc, kết hợp chất liệu truyền thống với tư duy sản xuất hiện đại.

Sự thay đổi trong cách tiếp cận âm nhạc cũng đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với những sân khấu của Phương Mỹ Chi. Không chỉ giọng hát, phần phối khí, ban nhạc và những màn trình diễn trực tiếp cũng trở thành yếu tố quan trọng giúp nữ ca sĩ tạo dấu ấn trước khán giả.

Chính vì vậy, đoạn clip hậu trường nói trên càng khiến người hâm mộ tò mò về những gì Phương Mỹ Chi sẽ mang đến trong đêm nhạc hội Dân chơi dân ca. Nếu chỉ qua một buổi tập, nữ ca sĩ đã có phản ứng đầy phấn khích trước phần trống, khán giả càng có thêm lý do để chờ đợi phiên bản hoàn chỉnh trên sân khấu.

Phương Mỹ Chi dốc sức tập luyện cho đêm nhạc lớn diễn ra thời gian tới.

Khoảnh khắc quỳ gối, chắp tay "bái phục" nam nhạc công vì thế không chỉ mang lại tiếng cười mà còn phần nào hé lộ không khí tập luyện sôi nổi phía sau một sân khấu được đầu tư. Với nguồn năng lượng đang được thể hiện trong hậu trường, màn trình diễn chính thức của Phương Mỹ Chi được kỳ vọng sẽ tiếp tục mang đến một tiết mục giàu sức sống và màu sắc riêng.