Phương Mỹ Chi phản ứng với hạnh phúc của Kỳ Duyên và Đoàn Thiên Ân

Kỳ Duyên và Đoàn Thiên Ân có mối quan hệ thân thiết sau khi cùng tham gia các hoạt động giải trí, thường xuyên xuất hiện bên nhau và dành cho đối phương những lời quan tâm đặc biệt. Mới đây, Hoa hậu Kỳ Duyên tiếp tục thu hút sự chú ý khi chia sẻ niềm hạnh phúc bên Đoàn Thiên Ân, đồng thời nhận được sự quan tâm từ ca sĩ Phương Mỹ Chi.

Cụ thể, Kỳ Duyên bày tỏ niềm vui khi sánh đôi cùng Đoàn Thiên Ân tại một sự kiện. Đáng chú ý, người đẹp sinh năm 1996 còn nhận được giải thưởng tại chương trình, đánh dấu thêm một cột mốc đáng nhớ trong hành trình hoạt động nghệ thuật và giải trí của mình.

Kỳ Duyên bày tỏ niềm vui, hạnh phúc khi sánh đôi bên Đoàn Thiên Ân.

Chia sẻ về khoảnh khắc đặc biệt này, Kỳ Duyên viết: "Hy vọng trên mỗi chặng đường Bột (tên thân mật của Kỳ Duyên - PV) đi qua, trong từng cột mốc và thành tựu mà Bột đạt được, luôn có Bơ (tên thân mật của Đoàn Thiên Ân - PV) ở bên đồng hành".

Bài đăng nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Trong đó, phản ứng của Phương Mỹ Chi cũng thu hút sự chú ý. Nữ ca sĩ đã "thả tim" chia sẻ của Kỳ Duyên, thể hiện sự yêu mến dành cho đồng nghiệp trong showbiz. Dù chỉ là một hành động tương tác đơn giản, động thái này vẫn góp phần khiến câu chuyện về niềm hạnh phúc của hai nàng hậu được quan tâm hơn.

Phương Mỹ Chi bày tỏ niềm yêu thích dành cho Kỳ Duyên và Đoàn Thiên Ân.

Không chỉ gây chú ý bởi những khoảnh khắc xuất hiện cùng nhau, Kỳ Duyên và Đoàn Thiên Ân còn được khán giả quan tâm bởi mối quan hệ gần gũi trong cuộc sống thường ngày.

Kỳ Duyên sinh năm 1996, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014 và tiếp tục ghi dấu ấn khi giành vương miện Miss Universe Vietnam 2024.

Sau nhiều năm hoạt động trong làng giải trí, người đẹp xây dựng hình ảnh gắn liền với thời trang, các chương trình truyền hình thực tế và những dự án cá nhân. Cô thường xuyên tham gia sự kiện, thực hiện các bộ ảnh thời trang và chia sẻ những khoảnh khắc trong cuộc sống trên mạng xã hội.

Trong khi đó, Đoàn Thiên Ân đăng quang Miss Grand Vietnam 2022 và đại diện Việt Nam tham dự Miss Grand International cùng năm. Sau cuộc thi, người đẹp sinh năm 2000 tiếp tục phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực giải trí, tham gia các chương trình truyền hình và thử sức với diễn xuất. Cô cũng nhận được sự chú ý nhờ hình ảnh năng động, gần gũi cùng những nỗ lực hoàn thiện bản thân.

Kỳ Duyên và Đoàn Thiên Ân đồng hành từ công việc đến đời sống.

Ở thời điểm hiện tại, cả Kỳ Duyên và Đoàn Thiên Ân đều tập trung phát triển sự nghiệp riêng, đồng thời duy trì sự gắn bó khiến người hâm mộ quan tâm. Những thành tựu mà mỗi người đạt được cũng trở thành dịp để họ chia sẻ niềm vui và động viên nhau.

Về phía khán giả, sự thân thiết của hai nàng hậu tiếp tục là chủ đề được chú ý mỗi khi họ xuất hiện cùng nhau. Những lời chia sẻ chân thành như mới đây của Kỳ Duyên càng khiến công chúng thêm quan tâm đến mối quan hệ tri kỷ giữa hai người đẹp.