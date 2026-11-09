Phương Mỹ Chi ngã gục sau đám cưới tại Hà Nội khiến người thân hoảng hốt

Sau khi Nhạc hội Dân Chơi Dân Ca Day 2 khép lại tại Hà Nội tối 7/11, Phương Mỹ Chi khiến nhiều người xúc động khi được chị ruột tiết lộ khoảnh khắc bật khóc nức nở ngay sau cánh gà. Đằng sau hình ảnh một nữ ca sĩ đầy bản lĩnh, liên tục khuấy động hàng nghìn khán giả trên sân khấu là cô gái trẻ vẫn luôn khắt khe với bản thân và chưa thực sự hài lòng về những gì mình thể hiện.

Phương Mỹ Chi đã có đêm diễn đầy thành công tại Hà Nội vào ngày 7/11.

Theo chia sẻ của chị gái Phương Mỹ Chi, ngay khi chương trình kết thúc và bàn nâng sân khấu hạ xuống, nữ ca sĩ bất ngờ ngồi gục xuống rồi bật khóc nức nở, khiến những người xung quanh không khỏi hoảng hốt. Khi được hỏi chuyện gì xảy ra, giọng ca sinh năm 2003 chỉ nói rằng cô cảm thấy bản thân đã làm chưa tốt.

Câu trả lời này khiến chị gái Phương Mỹ Chi vừa bất ngờ vừa thương em. Bởi trong mắt những người theo dõi đêm diễn, nữ ca sĩ đã có một màn trình diễn vô cùng thăng hoa, thể hiện sự tự tin và năng lượng đáng kinh ngạc. Thậm chí, người thân còn liên tục hỏi lại liệu cô có thực sự cảm thấy mình chưa làm tốt hay không.

Thực tế, Dân Chơi Dân Ca Day 2 là một đêm diễn đòi hỏi Phương Mỹ Chi phải tiêu tốn nhiều thể lực. So với Day 1, nữ ca sĩ chuẩn bị danh sách tiết mục dày hơn đáng kể, liên tục hát và nhảy trong suốt chương trình mà gần như không có thời gian nghỉ ngơi. Không chỉ làm chủ sân khấu, cô còn nhiều lần di chuyển xuống các khu vực khán giả để giao lưu, mong muốn tất cả mọi người đều có cơ hội nhìn thấy và tương tác với mình.

Chứng kiến em gái nhỏ nhắn nhưng luôn hết mình mỗi khi đứng trên sân khấu, chị gái Phương Mỹ Chi không giấu được sự xót xa. Cô cho rằng khán giả chỉ nhìn thấy một Phương Mỹ Chi bản lĩnh, rực rỡ dưới ánh đèn, nhưng ít ai biết nữ ca sĩ đã tự đặt ra những áp lực lớn đến mức nào cho bản thân.

Chị ruột chia sẻ khoảnh khắc Phương Mỹ Chi gục xuống sân khấu, khóc nức nở sau đêm diễn.

Trước đó, trong tâm thư gửi khán giả sau đêm nhạc, Phương Mỹ Chi cũng chia sẻ nhiều cảm xúc đặc biệt về hành trình Dân Chơi Dân Ca tại Thủ đô. Nữ ca sĩ cho biết những ngày trước chương trình, Hà Nội liên tục có mưa. Tuy nhiên, thời tiết bất ngờ thuận lợi vào đúng ngày tổ chức, với bầu trời hửng nắng, gió mát và không khí dễ chịu. Điều này góp phần giúp đêm diễn diễn ra trọn vẹn hơn.

Đặc biệt, Phương Mỹ Chi tiết lộ cô đã chuẩn bị hơn 20 ca khúc, bao gồm những sáng tác mới, bản phối mới, cách dàn dựng mới cùng sự xuất hiện của các khách mời đặc biệt. Với nữ ca sĩ, đây không đơn thuần là một chương trình biểu diễn mà còn là món quà tình cảm dành tặng khán giả Hà Nội sau khoảng thời gian dài chuẩn bị.

Một trong những khoảnh khắc khiến cô nhớ nhất là khi nhìn xuống phía dưới sân khấu và bắt gặp những tấm bảng cổ vũ của cộng đồng người hâm mộ Tổ Cò với dòng chữ: "Tổ Cò tự hào về Chi, Chi làm tốt lắm!". Sau nhiều giờ biểu diễn, khi chân tay gần như rã rời, những lời động viên ấy đã tiếp thêm năng lượng để nữ ca sĩ tiếp tục cháy hết mình trong những tiết mục cuối cùng.

Bên cạnh đó, Phương Mỹ Chi còn thích thú khi được nghe khán giả Hà Nội đồng thanh hát những ca khúc mang âm hưởng miền Nam. Việc những sáng tác gắn với văn hóa âm nhạc phương Nam được khán giả Thủ đô thể hiện bằng chất giọng miền Bắc mang đến cho cô cảm xúc đặc biệt. Nữ ca sĩ thậm chí còn tiếc nuối vì đã quên dành lời khen cho khán giả ngay trên sân khấu.

Nhắc lại lời chia sẻ của NSND Tự Long trong chương trình về việc mỗi người đều có thể tìm thấy kho báu của riêng mình sau hành trình Dân Chơi Dân Ca, Phương Mỹ Chi cho biết kho báu lớn nhất mà cô nhận được chính là tình cảm của khán giả.

Phương Mỹ Chi không giấu được sự xúc động và biết ơn dành cho khán giả.

Có thể thấy, đằng sau một đêm nhạc được đầu tư công phu và những màn trình diễn đầy năng lượng là rất nhiều nỗ lực, áp lực của nữ ca sĩ trẻ. Khoảnh khắc Phương Mỹ Chi bật khóc sau khi sân khấu khép lại cũng cho thấy một khía cạnh khác của cô: dù đã trưởng thành và bản lĩnh hơn trên con đường nghệ thuật, nữ ca sĩ vẫn luôn mong muốn mang đến những điều tốt nhất cho khán giả. Và có lẽ, món quà quý giá nhất sau hành trình Dân Chơi Dân Ca chính là tình yêu thương mà cô nhận lại từ những người luôn dõi theo mình.