Phương Mỹ Chi mang 'Gạo Của Ta' đến Nhạc hội Dân Chơi Dân Ca Day 2

Hành trình khám phá văn hóa ba miền, trở về miền đất phù sa

Tại Nhạc hội Dân Chơi Dân Ca ở Hà Nội, Phương Mỹ Chi mang đến một tiết mục đặc biệt “Gạo Của Ta” - sản phẩm âm nhạc kết hợp cùng thương hiệu Simply và nhóm Giám đốc Âm nhạc DTAP. Hành trình Dân Chơi Dân Ca cũng đồng thời đưa nữ ca sĩ đi qua nhiều vùng đất, gặp gỡ những sắc màu văn hóa khác nhau để tìm kiếm “kho tàng văn hóa” của Việt Nam và khi trở về với vùng đất phương Nam trù phú, “Gạo Của Ta” được vang lên như một lời tri ân dành cho hạt gạo quê hương - thành quả của thiên nhiên và quá trình lao động bền bỉ của người nông dân đã nuôi dưỡng biết bao thế hệ người Việt.

Được trình diễn cùng những ca khúc mang âm hưởng phương Nam trong chặng miền Nam của Nhạc Hội như “Hành Trình Trên Đất Phù Sa” hay liên khúc “Lý Ngựa Ô”,... “Gạo Của Ta” xuất hiện như góp phần khắc họa nét đẹp văn hóa và đời sống tinh thần của người dân Nam Bộ và người Việt nói chung một cách hào sảng, phóng khoáng. Không chỉ gợi nhắc hình ảnh hạt gạo thân thuộc trong mỗi bữa cơm gia đình, tiết mục còn mở rộng câu chuyện về vai trò của cây lúa và hạt gạo trong đời sống tinh thần của người Việt, từ lịch sử canh tác nông nghiệp đến những giá trị văn hóa gắn liền với nền văn minh lúa nước.

“Gạo Của Ta” phủ sóng từ YouTube đến khắp các bảng Billboard hai thành phố lớn

Trước khi xuất hiện tại Nhạc hội Dân Chơi Dân Ca chặng Hà Nội, “Gạo Của Ta” đã ghi nhận những tín hiệu lan tỏa tích cực sau khi MV chính thức ra mắt. Chỉ trong chưa đầy một tháng, MV đạt 8,8 triệu lượt xem trên nền tảng YouTube. Song song với hiệu ứng trên nền tảng số, hình ảnh của sản phẩm còn xuất hiện trên loạt billboard quảng bá tại hai thành phố lớn Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, đưa câu chuyện về hạt gạo Việt đến gần hơn với công chúng trong không gian đô thị hiện đại.

Sự hiện diện đồng thời trên nền tảng trực tuyến, đường phố và sân khấu biểu diễn cho thấy sức sống của “Gạo Của Ta” không chỉ nằm ở một sản phẩm âm nhạc, mà còn ở khả năng đưa hình ảnh văn hóa Việt bước vào những không gian tiếp cận mới. Từ một chất liệu quen thuộc trong đời sống, hạt gạo trở thành hình ảnh được nhìn thấy, được lắng nghe và được chia sẻ rộng rãi hơn trong cộng đồng.

5.000 khán giả cùng hòa giọng và cùng lan tỏa niềm tự hào về hạt gạo Việt

Trên sân khấu Nhạc hội Dân Chơi Dân Ca, tiết mục “Gạo Của Ta” được dàn dựng với sắc vàng lúa chín làm màu sắc chủ đạo, tái hiện không khí mùa gặt vừa chín tới. Hình ảnh ấy được đưa vào không gian biểu diễn, khắc họa vẻ đẹp của mùa vàng bội thu và thành quả lao động bền bỉ của người nông dân Việt. Từ những hình ảnh quen thuộc của mùa gặt và hạt gạo Việt, tiết mục được làm mới bằng ngôn ngữ sân khấu hiện đại, kết hợp cùng màn trình diễn trẻ trung của Phương Mỹ Chi.

Đáng chú ý, phần trình diễn với gần 5.000 khán giả đã cùng hưởng ứng, đồng thanh hát theo giai điệu “Gạo Của Ta”, tạo nên bầu không khí đầy sôi động tại đêm nhạc. Sự tham gia của đông đảo khán giả không những mang đến khoảnh khắc kết nối giữa nghệ sĩ và công chúng, mà còn cho thấy sức ảnh hưởng của những chất liệu văn hóa truyền thống khi được thể hiện qua ngôn ngữ âm nhạc có yếu tố thời đại.

Thông qua sự kết hợp giữa Phương Mỹ Chi, DTAP và thương hiệu Simply, “Gạo Của Ta” gửi gắm lời tri ân chân thành đến hạt gạo quê hương - không chỉ là nguồn lương thực thiết yếu, hạt gạo còn đại diện cho sự chắt chiu, bền bỉ và công sức của biết bao người làm nông trên cánh đồng lúa. Từ hình ảnh trong sản phẩm âm nhạc, hoạt động quảng bá tại các thành phố lớn đến sân khấu Nhạc Hội, câu chuyện về giá trị hạt gạo tiếp tục được giới thiệu đến công chúng qua nhiều hình thức khác nhau.

Màn trình diễn “Gạo Của Ta” tại Nhạc hội Dân Chơi Dân Ca lần này cũng là dịp thể hiện sự đồng điệu giữa Phương Mỹ Chi và thương hiệu Simply trong cách nhìn nhận về hành trình phát triển - không ngừng tiến về phía trước, đón nhận những thành quả mới nhưng vẫn trân trọng, biết ơn và hướng về cội nguồn. Tinh thần ấy là điểm chạm giữa hành trình nghệ thuật mà Phương Mỹ Chi đã bền bỉ theo đuổi - trưởng thành qua từng dấu mốc, từng bước chinh phục những sân khấu lớn và một hành trình hết lòng, tâm huyết của Simply trong việc truyền tải và tiếp nối giá trị hạt gạo quê nhà ngày một vươn xa.