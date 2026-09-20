Phương Mỹ Chi mang di sản hát xoan đến giới trẻ
Phương Mỹ Chi vừa đánh dấu sự trở lại với MV "Thử lòng quân tử", mang nghệ thuật hát xoan Phú Thọ - Di sản văn hóa phi vật thể thế giới hòa quyện vào nhịp điệu đương đại. Sự kết hợp đặc biệt này không chỉ tạo nên không gian nghệ thuật độc đáo, mà còn là nỗ lực đáng ghi nhận của nghệ sĩ trẻ trong việc đưa những giá trị di sản chạm tới gần hơn với công chúng hiện đại.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/phuong-my-chi-mang-di-san-hat-xoan-den-gioi-tre-418473.htm