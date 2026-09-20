Phương Mỹ Chi mang di sản hát xoan đến giới trẻ

Không chỉ là mùa của bánh, trăng và những cuộc đoàn viên, Trung thu 2026 tại Lâm Đồng còn được làm nên bởi nhiều hoạt động trải nghiệm văn hóa và sẻ chia cộng đồng. Những chiếc bánh tự tay làm, phần quà và suất học bổng đang góp thêm sắc màu cho mùa đoàn viên.