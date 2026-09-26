Phương Mỹ Chi lộ ảnh bồng bế em bé sau 1 tháng 'cưới chồng'

Mới đây, một đoạn clip ghi lại khoảnh khắc Phương Mỹ Chi tại hậu trường phòng thu bất ngờ nhận được sự quan tâm trên mạng xã hội. Trong video, nữ ca sĩ bước ra khỏi phòng thu và được một người đàn ông trao cho một bé trai.

Ngay khi nhận em bé, Phương Mỹ Chi tỏ rõ sự thích thú. Nữ ca sĩ liên tục bế, ôm và hôn em bé một cách đầy yêu chiều. Không dừng lại ở đó, cô còn đưa bé vào bên trong phòng thu để khoe với những người đang có mặt tại đây.

Đoạn clip Phương Mỹ Chi bồng bế em bé trong hậu trường gây xôn xao.

Hình ảnh Phương Mỹ Chi thoải mái bế một em bé nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Một số khán giả ban đầu tỏ ra bất ngờ trước khoảnh khắc này, trong khi người hâm mộ của nữ ca sĩ nhanh chóng lên tiếng giải thích.

Theo chia sẻ từ fan, em bé xuất hiện trong đoạn clip thực chất là con của một thành viên trong ê-kíp. Phương Mỹ Chi chỉ đơn giản là thể hiện sự yêu thích dành cho trẻ nhỏ, không liên quan đến những suy đoán về đời tư đang được một bộ phận cư dân mạng bàn luận.

Trên thực tế, phản ứng của Phương Mỹ Chi trước em bé cũng cho thấy sự thích thú rất tự nhiên. Từ cách cô bế, nựng đến việc đưa em bé vào phòng thu để giới thiệu với mọi người, nữ ca sĩ dường như không giấu được sự yêu mến dành cho những đứa trẻ đáng yêu.

Phương Mỹ Chi hào hứng trước sự dễ thương của em bé tại buổi thu âm.

Bên cạnh những lời giải thích, nhiều người hâm mộ còn tranh thủ trêu Phương Mỹ Chi về chuyện sinh con. Nguyên nhân đến từ việc nữ ca sĩ thời gian qua nhiều lần xây dựng những hình ảnh liên quan đến tình yêu, hôn nhân trong các sản phẩm âm nhạc.

Đáng chú ý, trong MV Thiên đường với người thương, Phương Mỹ Chi từng xuất hiện trong hình ảnh cô dâu, tạo nên một câu chuyện tình yêu mang màu sắc ngọt ngào. Bên cạnh đó, nữ ca sĩ cũng thường ví các sản phẩm âm nhạc của mình như những "đứa con" tinh thần được chăm chút và gửi đến khán giả.

Chính những chi tiết này khiến khoảnh khắc cô đặc biệt thích thú khi bế một em bé trở thành chủ đề để người hâm mộ trêu đùa. Tuy nhiên, tất cả chỉ dừng lại ở những bình luận vui vẻ của khán giả, còn em bé trong đoạn clip là con của một thành viên ê-kíp.

Phương Mỹ Chi cưới chồng trong MV được ra mắt thời gian qua.

Khoảnh khắc đời thường nói trên xuất hiện trong thời điểm Phương Mỹ Chi đang có nhiều hoạt động đáng chú ý trong âm nhạc. Thời gian qua, nữ ca sĩ ra mắt album Dân chơi dân ca, tiếp tục theo đuổi hướng kết hợp chất liệu truyền thống với cách thể hiện hiện đại.

Album nhận được sự quan tâm của khán giả và nối dài hành trình làm mới hình ảnh của Phương Mỹ Chi sau nhiều dự án âm nhạc gây chú ý. Nữ ca sĩ cũng đang chuẩn bị cho đêm nhạc hội mang tên Dân chơi dân ca, với sự tham gia của nhiều khách mời.

Trong bối cảnh liên tục xuất hiện trước công chúng với những dự án mới, khoảnh khắc Phương Mỹ Chi bế và nựng một em bé tại hậu trường mang đến một hình ảnh khá khác biệt so với sân khấu. Dù chỉ là một khoảnh khắc đời thường, sự đáng yêu của nữ ca sĩ và em bé vẫn đủ khiến cộng đồng người hâm mộ thích thú.