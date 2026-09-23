Phương Mỹ Chi khoe 'con trai' sau 6 ngày lọt lòng

Thời gian qua, Phương Mỹ Chi trở thành một trong những cái tên được nhắc đến nhiều trên mạng xã hội khi liên tiếp giới thiệu các sản phẩm thuộc album Dân chơi dân ca. Không chỉ đầu tư về phần âm nhạc, nữ ca sĩ còn gây chú ý khi đưa những chất liệu văn hóa, hình ảnh và câu chuyện mang màu sắc vùng miền vào các sản phẩm theo cách trẻ trung, hiện đại.

Trong số những ca khúc được khán giả quan tâm, Thiên đường với người thương và Thử lòng quân tử là hai sản phẩm nổi bật. Nếu Thiên đường với người thương gây chú ý bởi màu sắc văn hóa Nam Bộ, thì Thử lòng quân tử tiếp tục cho thấy cách Phương Mỹ Chi mở rộng không gian sáng tạo, kết hợp chất liệu truyền thống với tư duy sản xuất âm nhạc đương đại.

Phương Mỹ Chi trong MV Thiên đường với người thương gây sốt suốt thời gian qua.

Mới đây, nữ ca sĩ hào hứng chia sẻ cột mốc mới của Thử lòng quân tử trên trang cá nhân. Đáng chú ý, thay vì đơn thuần thông báo thành tích, Phương Mỹ Chi tiếp tục cách gọi quen thuộc khi ví MV như một “đứa con” của mình.

“Mừng con trai Quân Tử được 1 triệu lượt khán giả xem khi con lọt lòng được 6 ngày”, nữ ca sĩ chia sẻ.

Phương Mỹ Chi báo tin vui khi "con trai" là MV Thử lòng quân tử cán mốc 1 triệu lượt xem sau 6 ngày ra mắt.

Cách diễn đạt hài hước nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Với Phương Mỹ Chi, 10 ca khúc trong Dân chơi dân ca không chỉ đơn thuần là những sản phẩm âm nhạc mà còn được cô ví von như 10 “đứa con”. Cách gọi này phần nào cho thấy mức độ đầu tư cũng như sự gắn bó của nữ ca sĩ với dự án được cô dành nhiều tâm huyết.

Việc Thử lòng quân tử cán mốc 1 triệu lượt xem sau 6 ngày cũng bổ sung thêm một dấu mốc cho hành trình quảng bá Dân chơi dân ca. Thay vì chỉ dựa vào một ca khúc nổi bật, Phương Mỹ Chi đang từng bước xây dựng một hệ thống sản phẩm có câu chuyện và màu sắc riêng, qua đó mở rộng hình ảnh của cô sau nhiều năm gắn với danh xưng “cô bé dân ca”.

Phương Mỹ Chi gây ấn tượng với tạo hình trong MV Thử lòng quân tử.

Không dừng lại ở các sản phẩm trực tuyến, Phương Mỹ Chi hiện tất bật chuẩn bị cho nhạc hội Dân chơi dân ca. Đây là chương trình có ý nghĩa đặc biệt trong sự nghiệp của nữ ca sĩ khi đánh dấu đêm nhạc bán vé đầu tiên của cô sau hơn 10 năm hoạt động nghệ thuật.

Trước đó, Phương Mỹ Chi từng gây chú ý với live concert Vũ trụ cò bay, dự án cho thấy tham vọng đưa chất liệu văn hóa Việt đến gần hơn với khán giả trẻ thông qua âm nhạc và hình thức trình diễn hiện đại. Với Dân chơi dân ca, nữ ca sĩ tiếp tục phát triển hướng đi này nhưng ở quy mô sân khấu mới.

Phương Mỹ Chi còn đang chuẩn bị cho dự án lớn hơn chính là nhạc hội Dân chơi dân ca.

Sau những thành tích liên tiếp của album, sự chú ý hiện đổ dồn vào nhạc hội Dân chơi dân ca. Đây được xem là dịp để Phương Mỹ Chi đưa thế giới âm nhạc mà cô xây dựng trong album lên sân khấu, đồng thời cho thấy những “đứa con” của nữ ca sĩ sẽ được tái hiện như thế nào trong một chương trình biểu diễn trực tiếp.