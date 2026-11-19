Mới đây, hình ảnh hậu trường 17/11/2026 liên quan đến "đám cưới" của Phương Mỹ Chi và diễn viên Bảo Định tiếp tục thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Trong khung hình, cặp đôi xuất hiện bên nhau, cùng ngồi kiểm đếm những phong bì mừng cưới sau hôn lễ. Phía sau hai nhân vật là loạt sính lễ được bày biện khá hoành tráng, từ vàng đến “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất” khiến dân tình không khỏi bật cười.

Chi tiết sổ đỏ xuất hiện giữa loạt quà cưới khiến khung cảnh càng thêm đặc biệt. Bên cạnh đó là những món vàng được đặt cạnh nhau cùng nhiều phong bì, tạo cảm giác đôi uyên ương vừa trải qua một đám cưới với sính lễ vô cùng hậu hĩnh. Hình ảnh Chi và Định ngồi đếm tiền, kiểm kê quà mừng mang màu sắc hài hước, như một lát cắt đời thường của đôi vợ chồng son sau ngày cưới.

Thực chất, đây là những chi tiết thuộc câu chuyện được dàn dựng cho màn kết hợp của Phương Mỹ Chi và Bảo Định, không phải thông tin về tài sản hay quà cưới ngoài đời của cả hai.

Trước đó, tối 7/11, Phương Mỹ Chi và Bảo Định đã tái hiện đám cưới trong tiết mục Thiên Đường Với Người Thương tại Nhạc Hội Dân Chơi Dân Ca Day 2 ở Hà Nội. Nam diễn viên xuất hiện bất ngờ bên cạnh nữ ca sĩ, cùng hóa thân thành cô dâu, chú rể và đưa câu chuyện tình yêu trong MV lên sân khấu.

Không chỉ có những nghi thức cưới hỏi mang màu sắc văn hóa Khmer Nam Bộ, màn trình diễn còn được đầu tư thêm nhiều chi tiết như thiệp cưới, sính lễ, quà mừng và đoạn phim ghi lại những khoảnh khắc sau hôn lễ. Ở cuối tiết mục, cả hai còn cùng ngồi trên chiếc xích lô đi quanh khán đài để chào khán giả.

Thực tế, Phương Mỹ Chi và Bảo Định không phải vợ chồng ngoài đời. Cả hai nên duyên qua MV Thiên Đường Với Người Thương, trong đó nam diễn viên đảm nhận vai Định, người thương của nhân vật Chi. Câu chuyện tình yêu cùng màn tái hiện đám cưới trên sân khấu khiến người hâm mộ thích thú gọi vui cả hai là cặp vợ chồng son.

Việc tiếp tục hé lộ những khoảnh khắc sau hôn lễ cho thấy câu chuyện của Thiên Đường Với Người Thương không chỉ dừng lại ở MV mà còn được Phương Mỹ Chi mở rộng thành trải nghiệm trên sân khấu và các nội dung hậu trường dành cho người hâm mộ.