Phương Mỹ Chi kết đôi cùng RHYDER, tổ chức 'đám cưới đặc biệt' tại thủ đô

Phương Mỹ Chi tiếp tục chứng minh sự trưởng thành trong tư duy âm nhạc và khả năng trình diễn khi mang đến một đêm diễn được đầu tư công phu tại nhạc hội Dân chơi dân ca ở Hà Nội. Không chỉ liên tục thay đổi tạo hình, nữ ca sĩ còn đưa khán giả đi qua hành trình văn hóa Bắc - Trung - Nam với hàng loạt tiết mục được dàn dựng riêng, cùng sự xuất hiện của nhiều nghệ sĩ khách mời đặc biệt.

Phương Mỹ Chi gây ấn tượng mạnh cùng đêm nhạc "Dân chơi dân ca" tại Hà Nội.

Một trong những màn kết hợp được chú ý là Nữ công gia chánh với Phương Ly. Nếu phiên bản tại TP. HCM từng gây ấn tượng bởi màn rán trứng độc đáo, lần này sự xuất hiện của Phương Ly mang đến màu sắc mới cho tiết mục.

Phương Mỹ Chi và Phương Ly tạo nên màn giao lưu sôi động, nhận được sự hưởng ứng từ khán giả.

Bước sang chặng miền Bắc, Phương Mỹ Chi tiếp tục làm mới sân khấu với liên khúc Trẩy hội làng, trước khi kết hợp cùng Pháo trong Đẩy xe bò - Vũ trụ có anh. Double2T cũng góp mặt trong Chọn mặt gửi vàng, sau đó solo bản hit À lôi. Tuy nhiên, điểm nhấn đáng chú ý hơn cả là tiết mục Thử lòng quân tử, khi nữ ca sĩ đưa bốn phường Xoan gốc lên sân khấu, tái hiện trích đoạn Xin huê đố huê của hát xoan Phú Thọ. Sự góp mặt của bà Nguyễn Thị Lịch, 'Trùm phường' Xoan An Thái, cùng RHYDER khiến màn trình diễn trở thành cuộc giao thoa thú vị giữa nghệ thuật truyền thống và âm nhạc đương đại. RHYDER sau đó tiếp tục kết hợp với Phương Mỹ Chi trong Bóng phù hoa, tạo nên cái kết viên mãn cho cặp đôi. NSND Thanh Ngoan cũng xuất hiện ở Xây xẩm, mang nghệ thuật hát xẩm đến gần hơn với khán giả.

Cái kết viên mãn của Vũ Nương và người thương khiến khán giả thích thú.

Đến chặng miền Nam, sân khấu trở nên rộn ràng với Liễu yếu đào tơ, có sự góp mặt của NSƯT Kim Tử Long, NSƯT Trinh Trinh và diễn viên Bảo Định. Đặc biệt, nữ ca sĩ tiếp tục tổ chức luôn lễ cưới cùng "ông chã húi" Bảo Định trên sân khấu, khiến hàng nghìn khán giả vỡ òa với màn rước dâu đặc sắc.

Màn rước dâu đặc biệt khiến khán giả "bùng nổ".

Bên cạnh đó, Nguyễn Hùng có hai lần hội ngộ Phương Mỹ Chi qua Có nhau. Tại đây, nam ca sĩ lần đầu tiên mang đến bản live của Lỡ thương nhau khiến khán giả thích thú.

Không dừng lại ở những tiết mục kết hợp, Phương Mỹ Chi còn mang đến phiên bản remix Thiên đường với người thương, Gạo của ta và liên khúc Lý Cò Style - Rock hạt gạo - Ếch ngoài đáy giếng. Sự đan xen giữa dân ca, cải lương, hát Xoan, hát Xẩm với Rock và những bản phối hiện đại tạo nên màu sắc riêng cho đêm diễn.

Khép lại chương trình, Phương Mỹ Chi lựa chọn phiên bản Ballad của Thiên đường với người thương, kết hợp chất liệu âm nhạc ba miền. Nữ ca sĩ mời các nhạc công, nghệ nhân cùng đội ngũ cố vấn văn hóa và chuyên môn lên sân khấu như một lời tri ân. Sau hành trình của Dân chơi dân ca, điều đọng lại không chỉ là một đêm nhạc nhiều khách mời hay những màn trình diễn hoành tráng, mà còn là cách Phương Mỹ Chi đưa chất liệu văn hóa Việt bước vào không gian giải trí hiện đại, gần gũi hơn với công chúng trẻ.

NSND Tự Long khẳng định Phương Mỹ Chi là nữ ca sĩ trẻ nhưng lại rất "máu lửa" trên hành trình làm mới nhạc dân gian, khiến khán giả trẻ ngày càng say mê với văn hóa Việt.