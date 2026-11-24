Ngày 24/11, tại Hà Nội, ca sĩ Phương Mỹ Chi đại diện thế hệ trẻ Việt Nam phát biểu tại Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946 - 24/11/2026).

VIDEO: Ca sĩ Phương Mỹ Chi đại diện thế hệ trẻ Việt Nam phát biểu tại Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946 - 24/11/2026).

Nữ ca sĩ cho biết, thế hệ trẻ hôm nay có nhiều cơ hội tiếp cận tri thức và văn hóa thế giới thông qua công nghệ. Tuy nhiên, giữa sự đa dạng ấy, hành trang quý giá nhất để mỗi người tự tin hội nhập vẫn là những giá trị văn hóa được nuôi dưỡng từ thuở ấu thơ.

Đó là tiếng Việt, lời ru, những câu chuyện ông bà kể, trang sử hào hùng, làn điệu dân ca và phong tục quê hương. Những điều bình dị ấy nuôi dưỡng tình yêu thương, lòng tự hào và ý thức trân trọng cội nguồn trong mỗi người.

Ca sĩ Phương Mỹ Chi.

Chia sẻ về hành trình nghệ thuật, Phương Mỹ Chi nói, những câu hò, điệu lý quê hương là chiếc nôi nâng đỡ tiếng hát đầu đời, đưa cô đến với tình yêu thương của khán giả. Đến nay, văn hóa dân tộc vẫn là nguồn cảm hứng để cô tìm tòi, sáng tạo và kể những câu chuyện Việt Nam bằng âm nhạc của thế hệ mình.

"Càng đi trên con đường nghệ thuật, con càng thấm thía: Văn hóa chính là hồn cốt, là bản sắc, là niềm tự hào của mỗi dân tộc. Cho dù đi đến đâu, mỗi người Việt Nam chúng ta đều luôn ghi nhớ: Hồn Việt đưa ta lớn lên!", cô nói.

Nhìn lại chặng đường 80 năm kể từ Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất, nữ ca sĩ bày tỏ lòng biết ơn Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và các thế hệ đi trước đã đấu tranh, hy sinh để giành độc lập, đồng thời gìn giữ, trao truyền những giá trị văn hóa quý báu.

Ca sĩ Phương Mỹ Chi đại diện thế hệ trẻ Việt Nam phát biểu tại Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946 - 24/11/2026).

Theo Phương Mỹ Chi, văn hóa đã nuôi dưỡng lòng yêu nước, gắn kết triệu trái tim và góp phần làm nên bản lĩnh Việt Nam qua những năm tháng chiến tranh cũng như trong hòa bình. Thừa hưởng di sản ấy là niềm tự hào, nhưng tiếp nối và làm giàu thêm những giá trị đó cũng là trách nhiệm của thế hệ trẻ.

Cô cho rằng, người trẻ ngày nay có nhiều điều kiện phát huy tri thức, tài năng, sức sáng tạo và khả năng làm chủ công nghệ để tham gia gìn giữ, phát huy văn hóa dân tộc. Những cách làm như số hóa di sản, sáng tạo sản phẩm nghệ thuật và nội dung số mang bản sắc Việt, khôi phục nghề truyền thống, hay khởi nghiệp với du lịch cộng đồng, đang mở ra hướng tiếp cận mới.

Các hoạt động này góp phần đưa văn hóa vào đời sống, kết hợp bảo tồn với phát triển, đồng thời tạo giá trị kinh tế và thúc đẩy các ngành công nghiệp văn hóa.

Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946 - 24/11/2026).

Phương Mỹ Chi nhấn mạnh, mỗi sản phẩm sáng tạo cần mang trong mình tình yêu dân tộc, sự trân trọng bản sắc và trách nhiệm với cộng đồng. Để đất nước phát triển hùng cường, có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị, thế hệ trẻ cần nỗ lực nhiều hơn.

Dẫn lời căn dặn của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về hình ảnh thanh niên Việt Nam, khi bước ra thế giới phải tự tin về tri thức, đàng hoàng về nhân cách, sâu sắc về văn hóa, trách nhiệm với Tổ quốc và thân thiện với bạn bè quốc tế, nữ ca sĩ cho rằng, người trẻ cần biến nhận thức thành hành động cụ thể.

Cô kêu gọi thanh niên không ngừng học tập, rèn luyện, bồi đắp lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước và ý thức tự tôn dân tộc; tìm hiểu lịch sử, truyền thống, sống nhân ái, trung thực, trách nhiệm và nuôi dưỡng khát vọng cống hiến.

Người trẻ cũng cần chủ động nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, làm chủ kỹ năng số để gìn giữ di sản, sáng tạo sản phẩm văn hóa giàu tính nhân văn; ứng xử văn minh trên không gian mạng, lan tỏa thông tin tích cực và những câu chuyện đẹp về đất nước, con người Việt Nam.

Khép lại bài phát biểu, Phương Mỹ Chi nhắc lại niềm tin của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào sức mạnh soi đường của văn hóa, đồng thời khẳng định, thế hệ trẻ nguyện tiếp nối niềm tin ấy bằng trách nhiệm và hành động của mình.

"Còn văn hóa trong tim là dân tộc còn, còn văn hóa muôn đời Việt Nam sắt son", ca sĩ Phương Mỹ Chi nói.