Phương Mỹ Chi hé lộ điều đặc biệt cho nhạc hội Dân chơi dân ca tại Hà Nội

Sau đêm diễn đầu tiên tại TP.HCM, Phương Mỹ Chi tiếp tục hướng sự chú ý đến chặng tiếp theo của nhạc hội Dân chơi dân ca. Tại đêm Day 2 dự kiến diễn ra ở Hà Nội vào tháng 11, nữ ca sĩ hứa hẹn mang đến bất ngờ cho khán giả khi tiết lộ sẽ trình diễn ca khúc mới mang tên Gạo Của Ta.

Phương Mỹ Chi đang chuẩn bị cho Day 2 của nhạc hội Dân chơi dân ca tại Hà Nội.

Không đơn thuần là một sản phẩm âm nhạc, Gạo Của Ta được Phương Mỹ Chi xây dựng với ý tưởng tôn vinh nền văn minh lúa nước và những giá trị gắn liền với hạt gạo Việt Nam. Từ những cánh đồng trải dài đến đôi bàn tay cần mẫn của người nông dân, hạt gạo không chỉ là nguồn lương thực thiết yếu mà còn chứa đựng ký ức, văn hóa và sự tiếp nối giữa các thế hệ người Việt.

Thông qua MV cùng tên, Phương Mỹ Chi gửi gắm câu chuyện về hành trình trưởng thành và theo đuổi ước mơ, bắt đầu từ những điều gần gũi nhất. Hình ảnh nữ ca sĩ khi còn nhỏ, gắn bó với đồng quê, những câu hò và điệu lý dân gian, được tái hiện như một phần ký ức nuôi dưỡng tình yêu nghệ thuật của cô.

Theo thời gian, cô gái trưởng thành và từng bước khẳng định vị trí trên con đường âm nhạc. Từ những chất liệu dân gian thân thuộc, Phương Mỹ Chi phát triển phong cách riêng, tham gia các dự án nghệ thuật và xuất hiện trên những sân khấu quy mô lớn. Xa hơn, nữ ca sĩ còn hướng đến mục tiêu đưa âm nhạc cùng bản sắc văn hóa Việt đến với công chúng quốc tế.

Gạo của ta sẽ là ca khúc mới được bổ sung vào setlist biểu diễn.

Dẫu hành trình nghệ thuật ngày càng mở rộng, những giá trị được vun đắp từ gia đình, quê hương và văn hóa dân tộc vẫn là sợi dây xuyên suốt câu chuyện của Phương Mỹ Chi. Đây cũng là tinh thần được truyền tải trong Gạo Của Ta: mỗi bước trưởng thành đều có sự nâng đỡ từ những điều bình dị đã gắn bó với con người từ thuở ban đầu.

Không dừng lại ở câu chuyện cá nhân, dự án còn hướng đến những người Việt đang theo đuổi các con đường khác nhau trong cuộc sống. Dù trở thành nghệ sĩ, bác sĩ, kỹ sư hay lựa chọn một nghề nghiệp bất kỳ, mỗi người đều có thể tìm thấy điểm chung trong những giá trị quê hương đã nuôi dưỡng mình.

Hình ảnh hạt gạo vì thế mang ý nghĩa rộng hơn một sản vật quen thuộc. Đó là biểu tượng của sự cần cù, của những thế hệ lao động bền bỉ và của nền tảng giúp các ước mơ được hình thành, phát triển. Qua ca khúc mới, Phương Mỹ Chi mong muốn lan tỏa thông điệp về niềm tự hào văn hóa, đồng thời nhấn mạnh rằng những điều bình dị của Việt Nam vẫn có thể trở thành nguồn cảm hứng cho hành trình vươn xa.

Phương Mỹ Chi gây ấn tượng khi tôn vinh giá trị hạt gạo trong ca khúc mới.

Với việc đưa Gạo Của Ta lên sân khấu Day 2 của Dân chơi dân ca tại Hà Nội, khán giả có thêm lý do chờ đợi màn trình diễn mới của nữ ca sĩ trong tháng 11.