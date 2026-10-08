Phương Mỹ Chi giúp Phương Thanh tìm lại tình yêu ở tuổi 53

Thời gian qua, Phương Mỹ Chi dành nhiều tâm huyết cho Dân chơi dân ca, dự án được nữ ca sĩ xem như một bước tiến quan trọng trong quá trình định hình màu sắc âm nhạc riêng. Thay vì chỉ khai thác chất liệu truyền thống theo cách quen thuộc, Phương Mỹ Chi đưa âm hưởng dân gian vào không gian hiện đại, kết hợp nhiều thể loại và cách thể hiện mới mẻ.

Trong đêm diễn tại TP.HCM, nữ ca sĩ tiếp tục tạo dấu ấn với loạt tiết mục được đầu tư chỉn chu. Đặc biệt, màn xuất hiện của Phương Thanh trong Xây xẩm trở thành một trong những khoảnh khắc được khán giả chú ý.

Phương Thanh và Phương Mỹ Chi kết hợp trong ca khúc Xây xẩm.

Vốn được biết đến với chất giọng rock mạnh mẽ và cách trình diễn giàu năng lượng, Phương Thanh không gặp nhiều khó khăn khi làm chủ sân khấu. Tuy nhiên, Xây xẩm vẫn là một thử nghiệm đáng chú ý khi ca khúc mang màu sắc trẻ trung, phá cách và đậm tinh thần Gen Z.

Đứng cạnh Phương Mỹ Chi, Phương Thanh không cố gắng thay đổi cá tính vốn có để hòa vào thế hệ trẻ. Ngược lại, nữ ca sĩ giữ nguyên chất riêng, tạo nên sự tương phản thú vị giữa hai thế hệ nghệ sĩ. Một bên là giọng ca trưởng thành cùng kinh nghiệm hàng chục năm trên sân khấu, một bên là đại diện nổi bật của thế hệ nghệ sĩ trẻ đang liên tục tìm kiếm những cách kể mới cho âm nhạc dân gian.

Sự kết hợp này cũng cho thấy sức sống của Dân chơi dân ca khi dự án không đóng khung trong một thế hệ hay một cách thưởng thức âm nhạc nhất định. Phương Mỹ Chi có thể đứng cạnh những nghệ sĩ trẻ, đồng thời tạo không gian để các tên tuổi thuộc thế hệ trước thử nghiệm với màu sắc mới.

Hai nữ ca sĩ của hai thế hệ có màn kết hợp đầy bùng nổ trong bản nhạc rock mạnh mẽ.

Sau đêm diễn, Phương Thanh chia sẻ niềm hạnh phúc khi được trở lại với hình ảnh cá tính từng gắn liền với mình từ những năm đầu sự nghiệp. Nữ ca sĩ đặc biệt nhắc đến phong cách thời trang đường phố mà cô theo đuổi từ năm 24 tuổi, đồng thời hài hước kể về trang phục được biến tấu để phù hợp với sân khấu Dân chơi dân ca.

Ở tuổi 53, Phương Thanh vẫn giữ nguyên tinh thần nổi loạn và phóng khoáng từng làm nên thương hiệu của mình. Từ quần đáy thụng, dây xích đến áo thun được cắt xé, nữ ca sĩ xuất hiện với diện mạo trẻ trung nhưng không đánh mất cá tính.

Điều thú vị nằm ở chỗ Phương Thanh không đơn thuần “trẻ hóa” hình ảnh để đứng cạnh một nghệ sĩ Gen Z. Bởi phong cách âm nhạc lẫn hình ảnh này chính là tình yêu mà cô duy trì nhiều năm qua, được làm mới lại để phù hợp khi song ca cùng Phương Mỹ Chi. Vì thế, khoảng cách tuổi tác giữa hai nữ ca sĩ gần như được xóa nhòa trên sân khấu.

Phương Thanh hạnh phúc vì được sống lại cảm giác tuổi trẻ sau màn kết hợp với Phương Mỹ Chi.

Màn kết hợp giữa Phương Thanh và Phương Mỹ Chi vì vậy không chỉ gây chú ý bởi sự khác biệt thế hệ. Đó còn là cuộc gặp giữa hai cách tiếp cận âm nhạc: một bên đại diện cho tinh thần rock máu lửa của Vpop nhiều năm trước, bên còn lại đang tìm cách đưa những chất liệu quen thuộc của văn hóa Việt đến gần hơn với khán giả trẻ.

Với Dân chơi dân ca, Phương Mỹ Chi tiếp tục cho thấy tham vọng mở rộng biên độ của âm nhạc dân gian. Còn Phương Thanh, bằng màn trình diễn đầy năng lượng, chứng minh rằng cá tính âm nhạc thực sự không bị giới hạn bởi tuổi tác.