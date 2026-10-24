Phương Mỹ Chi gây bất ngờ tại concert BIGBANG Hà Nội

Tối 24/10, concert của BIGBANG chính thức diễn ra tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả. Trước giờ biểu diễn, nhiều người hâm mộ hào hứng check-in tại địa điểm tổ chức, sẵn sàng hòa mình vào không khí của đêm nhạc được mong chờ.

Mới đây, Phương Mỹ Chi cũng chia sẻ hình ảnh check-in tại concert BIGBANG trong nhóm chat dành riêng cho những người hâm mộ thân thiết. Nữ ca sĩ đăng tải khoảnh khắc sân khấu trước giờ diễn, nổi bật với dòng chữ BIGBANG được tạo nên từ hệ thống đèn LED. Đi kèm bức ảnh, giọng ca sinh năm 2003 hài hước chú thích: "Hẹ hẹ".

Phương Mỹ Chi xuất hiện tại concert của BIGBANG vào tối nay ở Hà Nội.

Động thái của Phương Mỹ Chi nhanh chóng thu hút sự chú ý, khiến người hâm mộ thích thú trước màn đu idol của nữ ca sĩ. Vốn quen thuộc với khán giả qua hình ảnh một nghệ sĩ trẻ năng động, việc Phương Mỹ Chi trực tiếp có mặt tại đêm nhạc của nhóm nhạc Hàn Quốc đình đám mang đến một khía cạnh gần gũi hơn của cô ngoài sân khấu.

Không chỉ Phương Mỹ Chi, Hoàng Thùy Linh cũng có mặt tại concert BIGBANG diễn ra tối cùng ngày. Nữ ca sĩ từng công khai bày tỏ sự yêu mến dành cho G-Dragon, trưởng nhóm BIGBANG. Sự xuất hiện của những nghệ sĩ Việt tại sự kiện cho thấy sức hút của nhóm nhạc Hàn Quốc vẫn nhận được sự quan tâm từ nhiều thế hệ khán giả.

Hoàng Thùy Linh cũng hào hứng đi xem concert của BIGBANG.

BIGBANG 2026-2027 WORLD TOUR XX: COSMOS là chuyến lưu diễn thế giới kỷ niệm 20 năm ra mắt của BIGBANG, với sự tham gia của G-Dragon, Taeyang và Daesung. Tour diễn đánh dấu màn trở lại với hành trình lưu diễn toàn cầu của ba thành viên sau khoảng 9 năm, dự kiến đi qua 19 thành phố với tổng cộng 33 đêm diễn.

Tại Việt Nam, BIGBANG tổ chức hai đêm concert vào ngày 24 và 25/10/2026 tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội.

Với cộng đồng V.I.P, tên gọi dành cho người hâm mộ BIGBANG, hai đêm diễn không đơn thuần là dịp thưởng thức âm nhạc trực tiếp mà còn mang ý nghĩa đặc biệt sau nhiều năm chờ đợi. Những ca khúc gắn liền với tên tuổi nhóm từng đồng hành cùng nhiều khán giả trong suốt quá trình trưởng thành, tạo nên sự kết nối bền chặt giữa nghệ sĩ và người hâm mộ.

Việc Hà Nội trở thành điểm dừng chân trong chuyến lưu diễn kỷ niệm 20 năm hoạt động càng khiến sự kiện được mong đợi. Sự góp mặt của Phương Mỹ Chi và Hoàng Thùy Linh cũng góp thêm sự chú ý cho đêm nhạc, khi những nghệ sĩ Việt vốn quen thuộc với công chúng xuất hiện trong vai trò khán giả, cùng hòa mình vào không khí của concert BIGBANG.

BIGBANG duy trì sức hút sau nhiều năm hoạt động. (Ảnh: Coachella)