Phương Mỹ Chi gặp sự cố trước nhiều khán giả

Mới đây, đoạn clip ghi lại màn trình diễn của Phương Mỹ Chi tại một trường đại học nhận được sự chú ý từ cộng đồng mạng. Trong phần thể hiện ca khúc Bóng phù hoa - bản hit được nhiều khán giả yêu thích, nữ ca sĩ bất ngờ gặp sự cố khi hát sai một câu trong phần lời bài hát.

Phương Mỹ Chi gặp sự cố khi hát sai một câu trong phần lời bài hát.

Cụ thể, thay vì thể hiện câu hát "Hạt ngọc dần buông rơi trên khóe mắt", Phương Mỹ Chi lại hát thành "Đoạn trường tình buông rơi trên....". Sự cố nhanh chóng được một bộ phận khán giả nhận ra và bàn luận trên mạng xã hội.

Tuy nhiên, lỗi hát sai lời chỉ xảy ra ở một câu hát và không ảnh hưởng đáng kể đến tổng thể phần trình diễn. Ngay sau đó, Phương Mỹ Chi vẫn tiếp tục thể hiện ca khúc một cách tự tin, giữ được mạch cảm xúc và hoàn thành tốt những câu hát tiếp theo.

Video: livejindy

Đáng chú ý, màn trình diễn diễn ra trong một đêm đặc biệt với Phương Mỹ Chi khi nữ ca sĩ mang sân khấu đầu tiên của dự án Thiên Đường Với Người Thương đến với sinh viên Đại học Trà Vinh.

Sau đêm diễn, Phương Mỹ Chi chia sẻ loạt hình ảnh trên sân khấu cùng những tâm sự về một dấu mốc ý nghĩa trong hành trình hoạt động nghệ thuật. Nữ ca sĩ cho biết cô vô cùng xúc động và vinh dự khi được cầm trên tay Bằng khen của UBND tỉnh Vĩnh Long dành cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tuyên truyền, quảng bá văn hóa Khmer Nam Bộ và hình ảnh địa phương thông qua tác phẩm âm nhạc Thiên Đường Với Người Thương.

Với Phương Mỹ Chi, đây không chỉ là một sự ghi nhận đối với cá nhân cô mà còn là dấu ấn đáng nhớ đối với toàn bộ ê-kíp đã đồng hành trong quá trình thực hiện dự án.

Nữ ca sĩ cho rằng điều khiến cô hạnh phúc hơn cả là tình yêu dành cho văn hóa giờ đây không chỉ được thể hiện qua những lượt xem hay chia sẻ trên mạng xã hội, mà đã có cơ hội bước ra đời sống thực tế. Theo Phương Mỹ Chi, việc sản phẩm âm nhạc có thể góp phần quảng bá văn hóa, du lịch địa phương và khuyến khích khán giả trực tiếp khám phá vùng đất, con người nơi đây là điều khiến cô cảm thấy biết ơn.

Trong thời gian qua, Phương Mỹ Chi tiếp tục theo đuổi hướng đi gắn âm nhạc với văn hóa truyền thống.

Phương Mỹ Chi cũng dành lời cảm ơn đến các thầy cô trong Hội đồng cố vấn đã đồng hành và hỗ trợ cô trong suốt quá trình thực hiện dự án, cũng như toàn bộ ê-kíp đã cùng nữ ca sĩ chăm chút cho sản phẩm.

Niềm vui của Phương Mỹ Chi càng trở nên trọn vẹn khi cô có một đêm diễn đáng nhớ tại Đại học Trà Vinh. Đây cũng là lần đầu tiên Thiên Đường Với Người Thương được nữ ca sĩ mang lên sân khấu để trình diễn trước đông đảo sinh viên.

Trong thời gian qua, Phương Mỹ Chi tiếp tục theo đuổi hướng đi gắn âm nhạc với văn hóa truyền thống. Sau những dự án tạo được dấu ấn với màu sắc dân gian, nữ ca sĩ cho thấy sự đầu tư ngày càng rõ nét vào việc đưa chất liệu văn hóa Việt Nam đến gần hơn với công chúng trẻ.

Bởi vậy, dù một khoảnh khắc hát nhầm lời trong Bóng phù hoa thu hút sự chú ý trên mạng xã hội, phần trình diễn tại Đại học Trà Vinh vẫn để lại dấu ấn riêng khi gắn với một cột mốc đáng nhớ trong hành trình quảng bá văn hóa của Phương Mỹ Chi.

Sự cố hát sai lời trở thành điểm nhấn đặc biệt trong đêm diễn của Phương Mỹ Chi.