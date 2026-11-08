Phương Mỹ Chi được tặng vàng cưới khi nên duyên 'chú rể' hơn 9 tuổi

Phương Mỹ Chi là một trong những giọng ca trẻ nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả nhờ chất giọng ngọt ngào, phong cách âm nhạc mang đậm màu sắc văn hóa dân gian. Ở tuổi 23, nữ ca sĩ ngày càng khẳng định dấu ấn riêng trong sự nghiệp, đồng thời thu hút sự chú ý bởi những khoảnh khắc đời thường đáng yêu bên đồng nghiệp.

Mới đây, đêm nhạc của Phương Mỹ Chi tại Hà Nội chính thức diễn ra, nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả. Bên cạnh những tiết mục được đầu tư hoành tráng, chỉn chu, một trong những điểm nhấn đáng chú ý của chương trình chính là màn kết hợp giữa Phương Mỹ Chi và diễn viên Bảo Định.

Phương Mỹ Chi và Bảo Định kết hợp trong đêm nhạc 7/11 ở Hà Nội.

Cả hai cùng xuất hiện trên sân khấu, tái hiện câu chuyện tình yêu và đám cưới trong MV Thiên đường với người thương. Đáng chú ý, trước khi tiết mục bắt đầu, màn hình LED của đêm nhạc trình chiếu một đoạn video ghi lại màn khai tiệc cưới đầy hài hước của Phương Mỹ Chi và Bảo Định.

Trong video, Phương Ly xuất hiện với vai trò khách mời đặc biệt, gửi tặng cặp đôi một phong bì cùng chiếc hộp chứa nhiều món trang sức vàng cưới.

Phương Mỹ Chi và Bảo Định nhận "quà cưới" từ Phương Ly là vòng vàng trang sức. (Ảnh chụp màn hình từ TikTok Meow Entertainment)

Khi mở món quà, Phương Mỹ Chi và Bảo Định không giấu được sự bất ngờ xen lẫn thích thú. Cả hai còn hài hước gửi lời cảm ơn đến người tặng bằng cách xưng hô như một cặp vợ chồng: "Vợ chồng em cảm ơn ạ". Phản ứng tự nhiên, đáng yêu của hai nghệ sĩ khiến khoảnh khắc này trở thành một trong những chi tiết được khán giả chú ý.

Ngay sau đó, hình ảnh Phương Mỹ Chi và Bảo Định nhận vàng cưới trên sân khấu nhanh chóng thu hút sự bàn luận từ khán giả. Dù đây chỉ là những món trang sức được sử dụng làm đạo cụ minh họa cho câu chuyện trong ca khúc Thiên đường với người thương, không phải vàng thật trong một lễ cưới ngoài đời, tình huống vẫn khiến nhiều người thích thú. Không ít khán giả bày tỏ sự hào hứng trước màn tương tác duyên dáng của cả hai.

Màn kết hợp giữa Phương Mỹ Chi và Bảo Định cũng được xem là một trong những điểm nhấn đáng nhớ của đêm nhạc. Trên sân khấu, cả hai thể hiện sự ăn ý, tự nhiên, mang đến những khoảnh khắc tình cảm và ngọt ngào. Đặc biệt, việc tái hiện câu chuyện đám cưới giúp tiết mục thêm phần sinh động, tạo cảm giác như khán giả đang được chứng kiến một cái kết đẹp cho chuyện tình trong MV.

Phương Mỹ Chi và Bảo Định khui vàng cưới cùng Bảo Định. (Ảnh chụp màn hình từ TikTok Meow Entertainment)

Phương Mỹ Chi và Bảo Định bắt đầu được khán giả chú ý khi cùng "nên duyên" trong MV Thiên đường với người thương. Trong sản phẩm âm nhạc này, cả hai có nhiều phân cảnh tình cảm, thể hiện hình ảnh một đôi trẻ đang yêu bằng những cử chỉ gần gũi, ngọt ngào. Sự kết hợp tự nhiên của hai nghệ sĩ góp phần tạo nên sức hút cho MV, đồng thời khiến khán giả dành nhiều sự quan tâm đến mối quan hệ giữa họ.

Không chỉ trên màn ảnh, ngoài đời, Phương Mỹ Chi và Bảo Định cũng duy trì mối quan hệ thân thiết. Cả hai thường xuyên tương tác, có những màn trò chuyện vui vẻ và không ngại thể hiện sự gần gũi khi xuất hiện cùng nhau. Chính điều này khiến một bộ phận khán giả nhiệt tình "đẩy thuyền", mong muốn cả hai có thể trở thành một cặp đôi thực sự. Tuy nhiên, đến hiện tại, Phương Mỹ Chi và Bảo Định chưa từng lên tiếng xác nhận chuyện hẹn hò.

Ở tuổi 23, Phương Mỹ Chi đang có nhiều bước tiến đáng chú ý trong sự nghiệp. Sau hơn một thập kỷ hoạt động nghệ thuật kể từ khi được công chúng biết đến qua chương trình Giọng hát Việt nhí, nữ ca sĩ đã có sự trưởng thành rõ rệt cả về giọng hát lẫn tư duy âm nhạc. Từ hình ảnh "cô bé dân ca" ngày nào, Phương Mỹ Chi từng bước xây dựng phong cách riêng, kết hợp chất liệu truyền thống với âm nhạc hiện đại để tiếp cận nhiều đối tượng khán giả.

Những năm gần đây, nữ ca sĩ liên tục thử nghiệm các hướng đi mới, không ngại làm mới hình ảnh và lựa chọn những dự án mang màu sắc khác biệt. Các sản phẩm âm nhạc của cô thường khai thác yếu tố văn hóa Việt Nam, từ đó tạo nên dấu ấn riêng giữa thị trường giải trí có nhiều xu hướng thay đổi.

Phương Mỹ Chi cũng cho thấy sự đầu tư nghiêm túc trong các chương trình biểu diễn, chú trọng cả phần âm nhạc, dàn dựng sân khấu lẫn câu chuyện truyền tải đến khán giả.

Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, nữ ca sĩ vẫn duy trì việc học tập và cân bằng cuộc sống cá nhân. Dù lịch trình biểu diễn, ghi hình và tham gia các dự án ngày càng bận rộn, Phương Mỹ Chi vẫn thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc gần gũi, vui vẻ với gia đình, bạn bè và đồng nghiệp. Hình ảnh một nghệ sĩ trẻ năng động, thân thiện nhưng nghiêm túc với con đường đã chọn giúp cô nhận được nhiều thiện cảm.