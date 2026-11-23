Phương Mỹ Chi là một trong những giọng ca trẻ nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả nhờ chất giọng ngọt ngào cùng định hướng âm nhạc mang đậm màu sắc văn hóa Việt Nam. Không chỉ ghi dấu ấn qua các sản phẩm âm nhạc, nữ ca sĩ còn khiến công chúng chú ý bởi những mối quan hệ thân thiết với đồng nghiệp trong showbiz.

Mới đây, Phương Mỹ Chi phát hành ca khúc Rạng ngời văn hóa Việt Nam nhằm chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 sắp tới. Thông qua sản phẩm này, nữ ca sĩ mong muốn góp phần lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống đến đông đảo khán giả, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Phương Mỹ Chi phát hành bài hát chào mừng Ngày Văn Hóa Việt Nam.

Đáng chú ý, ngay sau khi Phương Mỹ Chi giới thiệu sản phẩm mới không lâu, diễn viên Bảo Định đã nhanh chóng có động thái ủng hộ nữ ca sĩ. Cụ thể, nam diễn viên đăng tải một đoạn clip thực hiện vũ đạo trên nền nhạc Rạng ngời văn hóa Việt Nam. Hành động này được xem là cách Bảo Định góp phần quảng bá, giúp ca khúc mới của Phương Mỹ Chi đến gần hơn với khán giả.

Động thái của chàng trai hơn 9 tuổi dành cho Phương Mỹ Chi nhanh chóng thu hút sự chú ý và khiến nhiều người thích thú. Thay vì chỉ chia sẻ hay để lại lời bình luận chúc mừng, Bảo Định trực tiếp sử dụng âm nhạc của nữ ca sĩ để thực hiện một đoạn video. Sự nhiệt tình của nam diễn viên khiến khán giả chú ý đến mối quan hệ giữa hai nghệ sĩ.

Bảo Định công khai bày tỏ sự quan tâm dành cho sản phẩm âm nhạc mới của Phương Mỹ Chi.

Trước đó, Phương Mỹ Chi và Bảo Định đã xây dựng mối quan hệ đồng nghiệp thân thiết sau khi cùng hợp tác trong MV Thiên đường với người thương. Trong quá trình làm việc, cả hai có sự kết hợp ăn ý, mang đến những khoảnh khắc ngọt ngào khiến người xem thích thú. Không chỉ tương tác trên các sản phẩm nghệ thuật, hai nghệ sĩ còn duy trì sự gần gũi trong những hoạt động ngoài đời thường.

Chính những lần xuất hiện và tương tác tự nhiên này khiến một bộ phận khán giả nhiệt tình ghép đôi Phương Mỹ Chi với Bảo Định. Khoảng cách tuổi tác hơn 9 tuổi cũng là chi tiết được nhiều người chú ý. Tuy nhiên, cả hai chưa từng xác nhận chuyện hẹn hò hay công khai mối quan hệ tình cảm. Những tương tác giữa họ đến nay vẫn được xem là sự thân thiết giữa hai đồng nghiệp.

Bảo Định và Phương Mỹ Chi kết hợp ăn ý.

Ở tuổi 23, Phương Mỹ Chi đang có những bước tiến đáng chú ý trong sự nghiệp âm nhạc. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, nữ ca sĩ không còn đóng khung bản thân trong hình ảnh cô bé dân ca từng được khán giả yêu mến tại Giọng hát Việt nhí. Thay vào đó, cô từng bước thử nghiệm những màu sắc âm nhạc mới, kết hợp chất liệu truyền thống với tư duy sản xuất hiện đại.

Một trong những dấu mốc quan trọng trong hành trình trưởng thành của Phương Mỹ Chi là chương trình Sing! Asia 2025. Việc tham gia sân chơi âm nhạc quốc tế giúp nữ ca sĩ có cơ hội giới thiệu giọng hát và bản sắc văn hóa Việt Nam đến khán giả nhiều quốc gia. Những tiết mục mang âm hưởng dân gian kết hợp với cách thể hiện trẻ trung giúp cô nhận được sự chú ý, đồng thời khẳng định hướng đi riêng trong âm nhạc.

Trở về sau hành trình này, Phương Mỹ Chi tiếp tục duy trì hoạt động nghệ thuật trong nước với nhiều dự án và sân khấu biểu diễn. Nữ ca sĩ cho thấy sự đầu tư nghiêm túc cho hình ảnh, âm nhạc cũng như những sản phẩm mang thông điệp văn hóa. Thay vì chạy theo những xu hướng nhất thời, cô kiên trì khai thác chất liệu Việt Nam theo cách gần gũi với công chúng trẻ.

Bên cạnh công việc, Phương Mỹ Chi cũng thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường trên mạng xã hội. Nữ ca sĩ giữ được sự vui vẻ, năng động và gần gũi, đồng thời duy trì mối quan hệ tốt đẹp với nhiều đồng nghiệp trong giới giải trí. Những tương tác với các nghệ sĩ, trong đó có Bảo Định, đôi khi trở thành chủ đề được người hâm mộ quan tâm.

Phương Mỹ Chi duy trì sức hút sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật.