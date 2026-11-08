Phương Mỹ Chi đưa hát Xoan, hát Xẩm lên sân khấu, kết hợp RHYDER, Pháo ở Hà Nội

Tại đêm diễn Nhạc Hội Day 2 ở Hà Nội tối 7/11, Phương Mỹ Chi tiếp tục kể câu chuyện văn hóa Việt Nam bằng âm nhạc qua dự án “Dân chơi dân ca”.

Mở màn chương trình, Phương Mỹ Chi xuất hiện với intro “Dân chơi dân ca”, tiếp nối bằng “Bài ca đất phương Nam”.

Nữ ca sĩ gây chú ý với tạo hình trưởng thành, nữ tính cùng phong cách trình diễn giàu năng lượng.

Hành trình âm nhạc tiếp tục đi qua các vùng miền. Ở chặng miền Trung, Phương Mỹ Chi thể hiện “Buôn trăng” và “Gối gấm”.

Sân khấu được dàn dựng với sắc xanh, hình ảnh vầng trăng khuyết cùng những dải lụa chuyển động, tạo không gian mang màu sắc huyền ảo.

Trên nền không gian xanh lam cùng những dải lụa chuyển động liên tục, quấn quít lấy nhau, nữ ca sĩ kết hợp cùng vũ đoàn trong các đội hình trình diễn uyển chuyển, tạo nên hiệu ứng thị giác ấn tượng.

Với “Ưng cái bụng”, nữ ca sĩ đưa khán giả đến với văn hóa Tây Nguyên. Tiết mục sử dụng hình ảnh ruộng bậc thang, kết hợp hoạt cảnh tái hiện đời sống của người dân Ê-Đê.

Tiếp nối chuỗi tiết mục liên tục, nữ ca sĩ vẫn duy trì phong thái trình diễn năng lượng, cho thấy sự bền bỉ về thể lực và khả năng làm chủ sân khấu trong suốt Nhạc Hội Day 2.

Khép lại hành trình âm nhạc tại chặng miền Trung, Phương Mỹ Chi mang đến “Nữ Công Gia Chánh” với sự xuất hiện đặc biệt của Phương Ly - người chị em thân thiết và cũng là một trong những gương mặt bước ra từ chương trình “Em Xinh Say Hi” 2025.

Nếu tại TP.HCM, tiết mục từng gây ấn tượng với màn rán trứng độc đáo của Phương Mỹ Chi, thì tại Hà Nội, sự góp mặt của Phương Ly mang đến một màu sắc mới với khoảnh khắc giao lưu âm nhạc thú vị và được khán giả hưởng ứng nhiệt tình.

Tiếp nối phần dẫn chuyện của NSND Tự Long mở ra chặng miền Bắc, Phương Mỹ Chi đưa khán giả bước vào một không gian văn hóa Bắc Bộ qua liên khúc “Trẩy hội làng”. Xuất hiện trong tạo hình mang đậm tinh thần miền Bắc, nữ ca sĩ kết hợp cùng sân khấu được dàn dựng với sắc tím huyền ảo, họa tiết văn hóa truyền thống và hiệu ứng thị giác đầy nghệ thuật.

Tiếp đó, nữ ca sĩ kết hợp với rapper Pháo trong tiết mục “Đẩy xe bò x Vũ trụ có anh”.Pháo xuất hiện với màn catwalk trước khi thể hiện phần rap từng tạo dấu ấn trong ca khúc “Vũ trụ có anh”.

Phương Mỹ Chi cũng mời Double2T tham gia ca khúc “Chọn mặt gửi vàng”. Mang âm hưởng vùng cao Tây Bắc, tiết mục có thêm màu sắc khi nam rapper đưa những chất liệu âm nhạc gắn với núi rừng vào phần trình diễn. Sau đó, Double2T tiếp tục khuấy động sân khấu với bản hit “À Lôi”.

Đáng chú ý, tiết mục “Thử lòng quân tử” trở thành một trong những điểm nhấn văn hóa của đêm diễn. Phương Mỹ Chi cùng ê-kíp đưa 4 phường Xoan gốc lên sân khấu, tái hiện trích đoạn “Xin huê đố huê” của Hát Xoan Phú Thọ - di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh.

Chương trình có sự tham gia của bà Nguyễn Thị Lịch, Trùm phường Xoan An Thái, đồng thời là cố vấn văn hóa hát Xoan cho Phương Mỹ Chi. Bà trực tiếp thực hiện nghi thức đánh trống cái, một nhiệm vụ gắn với vai trò của người đứng đầu phường Xoan.

Sự xuất hiện của các nghệ nhân bên cạnh những nghệ sĩ trẻ tạo nên sự giao thoa giữa các thế hệ. Trong tiết mục này, Phương Mỹ Chi còn kết hợp với RHYDER. Hai Quán quân bước ra từ những chương trình truyền hình âm nhạc cùng hội ngộ trên sân khấu.

Cả hai tiếp tục mang đến màn trình diễn “Bóng phù hoa”. Điểm nhấn của tiết mục là hiệu ứng nâng nghệ sĩ bằng hệ thống dây, tạo hình ảnh chuyển động giữa không trung. Đây cũng là lần đầu RHYDER góp giọng trong ca khúc từng ghi dấu ấn với Phương Mỹ Chi trên hành trình âm nhạc quốc tế.

Ở phần tiếp theo, nữ ca sĩ lựa chọn “Xây Xẩm” - ca khúc kết hợp chất liệu âm nhạc truyền thống với nền nhạc Rock. Nếu phiên bản tại TP.HCM có sự góp mặt của Phương Thanh, ở Hà Nội, tiết mục được làm mới với phần thể hiện trực tiếp của NSND Thanh Ngoan, đưa nghệ thuật hát Xẩm đến với khán giả trẻ.

Đến chặng miền Nam, Phương Mỹ Chi mở đầu với “Liễu Yếu Đào Tơ”, có sự góp mặt của NSƯT Kim Tử Long và NSƯT Trinh Trinh. Hai nghệ sĩ mang đến phần ngâm thơ đậm màu sắc cải lương Nam Bộ. Diễn viên Bảo Định cũng xuất hiện với màn thổi sáo, góp phần hoàn thiện không gian trình diễn lấy cảm hứng từ văn hóa phương Nam.

Bảo Định sau đó tiếp tục đồng hành cùng Phương Mỹ Chi trong “Dắt anh chơi hội”. Tiết mục được xây dựng từ cảm hứng Lễ hội Cầu Ngư, kể câu chuyện về hành trình khám phá không gian lễ hội truyền thống của hai nghệ sĩ.

Một bất ngờ khác của đêm diễn là màn kết hợp giữa Phương Mỹ Chi và Nguyễn Hùng qua ca khúc “Lỡ thương nhau”. Đây là tiết mục chưa từng xuất hiện trong hai đêm Nhạc Hội trước đó, đánh dấu lần đầu ca khúc được trình diễn trên sân khấu live.

Bên cạnh những màn kết hợp, Phương Mỹ Chi và DTAP tiếp tục giới thiệu phiên bản remix của “Thiên đường với người thương”. Sân khấu có sự xuất hiện của chiếc xích lô cưới từng gây chú ý trong MV, tạo thêm yếu tố bất ngờ cho màn trình diễn.

Nữ ca sĩ cũng đưa “Gạo Của Ta” lên sân khấu. Ca khúc từng đạt 1 triệu lượt xem trên YouTube chưa đầy 48 giờ sau khi ra mắt. Tại Nhạc hội, tiết mục tiếp tục truyền tải thông điệp về tình yêu quê hương và sự trân trọng những giá trị văn hóa Việt Nam.

Một bất ngờ khác dành cho khán giả Hà Nội là liên khúc “Lý Cò Style - Rock Hạt Gạo - Ếch ngoài đáy giếng”. Đây là phần trình diễn chưa từng xuất hiện trong hai đêm diễn trước, kết hợp chất liệu dân gian với tinh thần Rock hiện đại.

Khép lại Nhạc Hội cũng như hành trình âm nhạc của album “Dân chơi dân ca”, Phương Mỹ Chi lựa chọn “Thiên đường với người thương” qua phiên bản Ballad, kết hợp chất liệu âm nhạc của ba miền Bắc - Trung - Nam.

Nữ ca sĩ mời các nhạc công, nghệ nhân cùng ban cố vấn văn hóa và chuyên môn đã đồng hành trong quá trình thực hiện dự án lên sân khấu. Sự hội tụ của nghệ sĩ và nghệ nhân thuộc nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống tạo nên cái kết giàu cảm xúc.

Với Nhạc Hội lần này, Phương Mỹ Chi không chỉ trình diễn những ca khúc trong album mà còn đưa các chất liệu văn hóa vùng miền, nghệ thuật truyền thống đến gần hơn với khán giả thông qua những màn kết hợp giữa nghệ nhân và nghệ sĩ đương đại.