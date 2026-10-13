Phương Mỹ Chi đã đúng với quyết định chia tay

Vừa qua, Phương Mỹ Chi tổ chức nhạc hội Dân Chơi Dân Ca tại TP.HCM, thu hút khoảng 5.000 khán giả tham dự. Chương trình gây ấn tượng với phần dàn dựng công phu, kết hợp chất liệu âm nhạc truyền thống cùng tinh thần trẻ trung, hiện đại. Qua từng tiết mục, nữ ca sĩ cho thấy nỗ lực đưa những giá trị văn hóa Việt Nam đến gần hơn với công chúng trẻ bằng cách thể hiện mới mẻ.

Tuy nhiên, sức hút của đêm diễn không phải thành quả có được sau một sớm một chiều. Đằng sau cột mốc đáng tự hào này là hành trình nhiều năm thử nghiệm, thay đổi và từng bước khẳng định vị trí của Phương Mỹ Chi trong thị trường âm nhạc.

Phương Mỹ Chi thăng hoa trong đêm nhạc hội Dân chơi dân ca với 5000 khán giả.

Bước ra từ chương trình The Voice Kids, Phương Mỹ Chi nhanh chóng trở thành gương mặt được đông đảo khán giả biết đến. Giọng hát giàu cảm xúc cùng khả năng thể hiện các ca khúc dân ca giúp cô tạo dựng dấu ấn riêng khi tuổi đời còn rất nhỏ. Thời điểm đó, danh xưng “thần đồng dân ca” gần như gắn liền với tên tuổi nữ ca sĩ.

Dẫu vậy, sự nổi tiếng từ sớm cũng đặt Phương Mỹ Chi trước bài toán không dễ giải quyết: làm thế nào để trưởng thành mà không bị giới hạn bởi hình tượng đã tạo nên thành công ban đầu?

Phương Mỹ Chi từng được mệnh danh "thần đồng dân ca" sau chương trình The Voice Kids.

Việc gia nhập công ty của ca sĩ Quang Lê từng mang đến cho Phương Mỹ Chi những điều kiện thuận lợi để phát triển sự nghiệp. Quang Lê cũng là người có vai trò nâng đỡ cô trong những năm đầu đi hát. Tuy nhiên, sau nhiều năm gắn bó, nữ ca sĩ vẫn đứng trước nhu cầu làm mới bản thân, tìm kiếm hướng đi phù hợp hơn với sự phát triển về tư duy và cá tính âm nhạc.

Năm 2019, Phương Mỹ Chi quyết định chia tay công ty của Quang Lê để hoạt động độc lập. Đây được xem là bước đi nhiều thách thức, bởi cô phải tự định hướng con đường phía trước thay vì tiếp tục dựa vào mô hình quen thuộc. Song, lựa chọn này cũng mở ra cơ hội để nữ ca sĩ chủ động hơn trong việc xây dựng hình ảnh và phát triển sự nghiệp.

Phương Mỹ Chi từng gây xôn xao khi quyết định chia tay công ty Quang Lê sau nhiều năm gắn bó.

Bước ngoặt đáng chú ý xuất hiện vào năm 2023, khi Phương Mỹ Chi phát hành album Vũ trụ cò bay. Thay vì chỉ khai thác dòng nhạc dân ca theo cách quen thuộc, cô mạnh dạn kết hợp chất liệu văn hóa truyền thống với nhiều màu sắc âm nhạc đương đại. Sự thay đổi giúp nữ ca sĩ mở rộng phạm vi sáng tạo, đồng thời chứng minh rằng những giá trị Việt Nam vẫn có thể được kể lại bằng ngôn ngữ gần gũi với thế hệ khán giả mới.

Đến năm 2025, Phương Mỹ Chi tiếp tục tham gia các sân chơi âm nhạc trong nước và quốc tế, đạt được những thành tích đáng chú ý. Những trải nghiệm này góp phần củng cố hình ảnh một nghệ sĩ không chỉ có thế mạnh trong phòng thu, mà còn đủ khả năng thể hiện bản lĩnh trên sân khấu và thích nghi với những môi trường biểu diễn khác nhau.

Phương Mỹ Chi liên tục gặt hái thành công sau khi rời công ty Quang Lê để tìm hướng đi mới.

Năm 2026, nữ ca sĩ tiếp tục theo đuổi hướng đi kết hợp truyền thống và hiện đại với album Dân Chơi Dân Ca. Trong đó, ca khúc Thiên đường với người thương tạo được sức lan tỏa đáng kể, góp phần đưa dự án đến gần hơn với công chúng. Từ sản phẩm âm nhạc này, nhạc hội cùng tên được tổ chức, đánh dấu một cột mốc mới trong hành trình hoạt động nghệ thuật của cô.

Đáng chú ý, đêm diễn tại TP.HCM còn là dịp Phương Mỹ Chi hội ngộ Quang Lê sau 7 năm chia tay công ty. Cuộc gặp gỡ mang ý nghĩa đặc biệt khi cả hai tái ngộ trong bối cảnh nữ ca sĩ đã có những bước tiến rõ rệt, dần xây dựng được chỗ đứng bằng định hướng riêng.

Nhìn lại hành trình ấy, quyết định rời công ty của Quang Lê năm 2019 có thể xem là một bước ngoặt cần thiết để Phương Mỹ Chi trưởng thành. Việc tách khỏi môi trường từng nâng đỡ mình không đồng nghĩa với phủ nhận những gì đã qua, mà là cơ hội để cô tự khám phá giới hạn và chứng minh năng lực.

Màn hội ngộ với Quang Lê lần này chắc chắn có ý nghĩa vô cùng đặc biệt với Phương Mỹ Chi.

Bởi vậy, màn tái ngộ tại Dân Chơi Dân Ca không đơn thuần là cuộc gặp giữa hai người từng gắn bó trong âm nhạc. Đó còn là khoảnh khắc quá khứ gặp hiện tại: một bên là người từng dìu dắt cô trên những bước đường đầu tiên, bên kia là nữ ca sĩ 23 tuổi đang từng bước làm chủ sân khấu và lựa chọn con đường của chính mình.