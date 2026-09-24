Phương Mỹ Chi đã đúng khi quyết định chia tay Quang Lê

Sau hơn một thập kỷ bước vào con đường nghệ thuật, Phương Mỹ Chi đang chuẩn bị chạm đến một dấu mốc đặc biệt: tổ chức nhạc hội Dân chơi dân ca. Không chỉ là một sân khấu âm nhạc có quy mô đáng chú ý, chương trình còn đánh dấu lần đầu tiên nữ ca sĩ thực hiện một đêm nhạc bán vé của riêng mình.

Đáng chú ý, trong danh sách khách mời của Dân chơi dân ca, Phương Mỹ Chi gây bất ngờ khi công bố Quang Lê. Sự xuất hiện của nam ca sĩ mang đến nhiều ý nghĩa bởi đây là lần hiếm hoi hai nghệ sĩ đứng chung sân khấu kể từ thời điểm Phương Mỹ Chi rời công ty của Quang Lê để xây dựng sự nghiệp độc lập.

Cuộc tái ngộ vì thế không đơn thuần là sự kết hợp giữa hai giọng ca cùng theo đuổi dòng nhạc quê hương. Đây còn là dịp nhìn lại một chặng đường dài của Phương Mỹ Chi, từ cô bé dân ca bước ra từ một cuộc thi truyền hình đến nữ ca sĩ trẻ đang từng bước tạo dựng vị trí riêng trong thị trường âm nhạc.

Quang Lê là khách mời đặc biệt trong đêm nhạc sắp tới của Phương Mỹ Chi.

Sinh năm 2003 tại TP.HCM, Phương Mỹ Chi được mẹ và dì hướng dẫn hát những làn điệu dân ca từ nhỏ. Năm 2013, cô trở thành hiện tượng tại The Voice Kids khi thể hiện ca khúc Quê em mùa nước lũ của nhạc sĩ Tiến Luân.

Dù không giành ngôi quán quân, Phương Mỹ Chi nhanh chóng trở thành một trong những gương mặt được chú ý nhất sau cuộc thi. Hình ảnh cô bé có giọng hát giàu cảm xúc, gắn với dân ca Nam Bộ, tạo nên dấu ấn khác biệt giữa thị trường nhạc trẻ đang ngày càng sôi động.

Sau cuộc thi, Phương Mỹ Chi được Quang Lê nhận làm con đỡ đầu và trở thành ca sĩ độc quyền tại công ty của nam ca sĩ. Đây cũng là giai đoạn tên tuổi của cô được định hình rõ với hình ảnh “cô bé dân ca”.

Tuy nhiên, khi trưởng thành, Phương Mỹ Chi bắt đầu có nhu cầu tìm kiếm một hướng đi khác. Cuối năm 2019, nữ ca sĩ xác nhận rời công ty Quang Lê sau khoảng 6 năm gắn bó.

Quang Lê từng thuyết phục con gái nuôi tiếp tục ở lại, nhưng Phương Mỹ Chi lựa chọn bước ra để thử sức với con đường riêng. Quyết định ấy đồng nghĩa với việc cô phải tự chịu trách nhiệm nhiều hơn cho định hướng âm nhạc, hình ảnh và cả cách xây dựng thương hiệu cá nhân.

Phương Mỹ Chi từng gây xôn xao khi quyết định chia tay công ty Quang Lê sau nhiều năm gắn bó.

Nhìn lại hành trình sau khi rời công ty, sự thay đổi của Phương Mỹ Chi thể hiện rõ nhất ở cách cô tiếp cận âm nhạc.

Nếu những năm đầu sự nghiệp, Phương Mỹ Chi chủ yếu được biết đến với hình ảnh cô bé hát dân ca, thì khi trưởng thành, nữ ca sĩ bắt đầu tìm cách đưa chất liệu truyền thống vào tư duy âm nhạc hiện đại.

Bước ngoặt đáng chú ý đến vào năm 2023 với album Vũ trụ cò bay. Thay vì từ bỏ hoàn toàn những giá trị từng làm nên tên tuổi, Phương Mỹ Chi lựa chọn làm mới chúng bằng cách tiếp cận trẻ trung hơn. Dân ca, văn học và những chất liệu văn hóa Việt Nam trở thành nền tảng để cô xây dựng một hình ảnh nghệ sĩ mới.

Từ đây, Phương Mỹ Chi không còn chỉ được nhắc đến như một giọng ca bước ra từ The Voice Kids. Cô dần định vị mình như một nghệ sĩ trẻ có định hướng riêng, chủ động thử nghiệm và mở rộng phạm vi hoạt động.

Những thành quả đạt được trong nước lẫn quốc tế tiếp tục củng cố hướng đi này, đồng thời giúp Phương Mỹ Chi trở thành một trong những nữ ca sĩ trẻ được chú ý của Vpop.

Chính vì vậy, Dân chơi dân ca có thể được xem như một bước tiếp theo trong quá trình trưởng thành ấy. Lần đầu tổ chức một đêm nhạc bán vé riêng cũng đồng nghĩa Phương Mỹ Chi không còn xuất hiện với tư cách một gương mặt trẻ được yêu thích, mà đứng ở vị trí của một nghệ sĩ phải tự mình dẫn dắt một sân khấu lớn.

Sự góp mặt của Quang Lê càng khiến Dân chơi dân ca trở nên đáng chú ý. Nam ca sĩ từng là một phần quan trọng trong những năm đầu sự nghiệp của Phương Mỹ Chi, nhưng lần tái ngộ này diễn ra trong một hoàn cảnh hoàn toàn khác.

Phương Mỹ Chi cho thấy cô đã quyết định đúng đắn khi rời công ty Quang Lê để thử thách bản thân.

Bảy năm sau quyết định rời công ty, Phương Mỹ Chi không trở lại với vai trò “cô bé dân ca” ngày nào. Cô xuất hiện trên sân khấu do chính mình tổ chức, với âm nhạc, hình ảnh và hướng đi đã được định hình rõ hơn.

Ở góc độ đó, cuộc gặp giữa Phương Mỹ Chi và Quang Lê có thể được nhìn như sự nối tiếp giữa hai giai đoạn trong sự nghiệp nữ ca sĩ. Một bên là người từng dìu dắt cô ở những năm đầu bước vào nghề; bên kia là Phương Mỹ Chi của hiện tại, người đã có thêm nhiều trải nghiệm và đang tự viết tiếp câu chuyện âm nhạc của mình.

Điều đáng chú ý không nằm ở việc Phương Mỹ Chi đã “thoát khỏi” Quang Lê, mà ở chỗ sau khi bước ra khỏi một môi trường quen thuộc, cô đã có cơ hội chứng minh khả năng tự định hướng.

Nếu năm 2019 là thời điểm Phương Mỹ Chi đưa ra lựa chọn đầy thử thách, thì Dân chơi dân ca là dịp để nhìn lại những gì nữ ca sĩ đã xây dựng sau lựa chọn đó. Cuộc tái ngộ với Quang Lê vì thế càng trở nên đặc biệt: hai người cùng đứng trên một sân khấu, nhưng Phương Mỹ Chi hiện tại đã là một nghệ sĩ có câu chuyện và con đường riêng.