Phương Mỹ Chi đã đúng khi lựa chọn MC Đại Nghĩa để có hạnh phúc trọn vẹn

Tối 3/10, nhạc hội Dân Chơi Dân Ca của Phương Mỹ Chi diễn ra trong một điều kiện thời tiết không thuận lợi. Cơn mưa lớn trút xuống trước giờ khai màn tưởng chừng có thể ảnh hưởng đến chương trình, nhưng cuối cùng lại trở thành một phần đặc biệt trong ký ức của nữ ca sĩ và hàng nghìn khán giả có mặt.

Phương Mỹ Chi kết hợp cùng danh ca Hương Lan và ca sĩ Quang Lê trong nhạc hội Dân chơi dân ca.

Hơn 5.000 người vẫn mặc áo mưa, che dù và đứng giữa trời mưa để chờ đợi khoảnh khắc Phương Mỹ Chi xuất hiện. Không chỉ khán giả, MC Đại Nghĩa cũng lựa chọn bước xuống sân khấu, đội mưa để đồng hành cùng mọi người trong hành trình âm nhạc của nữ ca sĩ.

Với vai trò MC, Đại Nghĩa không đơn thuần đảm nhận nhiệm vụ kết nối các tiết mục. Kinh nghiệm của một người dẫn chương trình lâu năm giúp anh trở thành người kể chuyện, đưa khán giả đi qua những dấu mốc trong hành trình nghệ thuật của Phương Mỹ Chi.

Từ cô bé gắn liền với những ca khúc mang âm hưởng dân ca đến hình ảnh một nữ ca sĩ trẻ đang chủ động làm mới mình bằng âm nhạc hiện đại, câu chuyện về Phương Mỹ Chi được Đại Nghĩa dẫn dắt bằng sự gần gũi nhưng giàu cảm xúc.

MC Đại Nghĩa đảm nhận vai trò dẫn dắt đêm nhạc của Phương Mỹ Chi.

Đặc biệt, trong thời tiết mưa gió, nam MC vẫn quyết định đứng giữa sân khấu để tiếp tục chương trình. Đại Nghĩa chia sẻ: "Một đêm diễn thật đáng nhớ.

Trước giờ diễn mưa gió tơi bời, hơn 5000 khán giả vẫn mặc áo mưa che dù đứng trong mưa để chờ đến lúc mở màn. Đến khi người kể chuyện này xuất hiện thì trời vẫn còn đang mưa. Khán giả không sợ ướt , không sợ lạnh thì việc gì mình phải sợ. Vậy là vất nón, bỏ khăn, dầm mưa mà kể chuyện cho khán giả nghe về một cô bé yêu dân ca.

Chúc mừng Phương Mỹ Chi đã có một bước chuyển mình thật rực rỡ trong Dân chơi dân ca. Vẫn giọng hát ngọt ngào đó, vẫn dòng nhạc mang âm hưởng dân ca mà con đã được khán giả yêu thương, nhưng giờ đây đã kết hợp cùng âm nhạc hiện đại để làm nên một Phương Mỹ Chi rất mới rất trẻ trung nhưng vẫn giữ được cái chất của quê hương, tự tình dân tộc.

Chúc cho kế hoạch mới của con sẽ thành công và được mọi người đón nhận, chúc cho con ngày càng thăng hoa trên con đường sự nghiệp nhưng vẫn là một cô bé Chi dễ thương như ngày nào nhé".

Nam MC dành nhiều lời khen ngợi gửi đến Phương Mỹ Chi sau đêm diễn.

Những lời chia sẻ ấy cũng phần nào cho thấy sự đồng hành đặc biệt giữa Đại Nghĩa và Phương Mỹ Chi trong đêm nhạc. Sau chương trình, nữ ca sĩ gửi lời cảm ơn đến người đàn anh đã cùng mình đi qua một đêm diễn nhiều cảm xúc.

Phương Mỹ Chi viết: "Con cảm ơn chú Đại Nghĩa đã lái đò đưa khán giả cùng đi phiêu lưu với con, sự dẫn dắt của chú thật sự đã khiến hành trình của con sống động và đong đầy cảm xúc hơn rất nhiều. Cảm ơn chú đã đội mưa với con ạ".

Nhờ sự dẫn dắt của MC Đại Nghĩa, Phương Mỹ Chi đã có một đêm diễn mang lại cảm xúc hạnh phúc trọn vẹn.

Có thể nói, Dân Chơi Dân Ca không chỉ là một đêm nhạc để Phương Mỹ Chi giới thiệu hình ảnh mới, mà còn là dịp để cô nhìn lại hành trình đã qua và bước tiếp trên con đường nghệ thuật với nhiều kỳ vọng.

Trong khoảnh khắc hơn 5.000 khán giả không bỏ về dù trời mưa, sự hiện diện của Đại Nghĩa càng khiến câu chuyện ấy trở nên đặc biệt. Anh không chỉ dẫn dắt chương trình mà còn cùng khán giả và Phương Mỹ Chi tạo nên một ký ức chung.

Phương Mỹ Chi đã có một đêm nhạc trọn vẹn và hạnh phúc. Và với sự dẫn dắt của MC Đại Nghĩa, niềm hạnh phúc ấy dường như được kéo dài hơn, sâu hơn và trọn vẹn hơn bao giờ hết.