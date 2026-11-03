Phương Mỹ Chi công khai người đàn ông đặc biệt khiến khán giả vỡ òa

Tưởng chừng danh sách khách mời đã được chốt, Phương Mỹ Chi tiếp tục khiến người hâm mộ bất ngờ khi công bố thêm một nhân vật đặc biệt góp mặt trong đêm nhạc Dân chơi dân ca tại Hà Nội. Cái tên được nữ ca sĩ lựa chọn lần này là NSND Tự Long, nghệ sĩ gạo cội có nhiều đóng góp cho sân khấu và nghệ thuật truyền thống Việt Nam.

Tối 3/11, thông qua trang cá nhân, Phương Mỹ Chi chính thức xác nhận NSND Tự Long sẽ trở thành khách mời đặc biệt trong Day 2 của nhạc hội Dân chơi dân ca, diễn ra vào ngày 7/11 tới. Thông tin nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi sự kết hợp giữa một giọng ca trẻ theo đuổi màu sắc âm nhạc dân gian đương đại và nghệ sĩ gắn bó lâu năm với các loại hình nghệ thuật truyền thống.

Phương Mỹ Chi bất ngờ công bố thêm khách mời đặc biệt cho đêm diễn tại Hà Nội.

Chia sẻ về sự xuất hiện của vị khách mời đặc biệt, Phương Mỹ Chi không giấu được niềm hào hứng. Nữ ca sĩ viết: "Khách mời này đã đủ đỉnh nóc, kịch trần, bay phấp phới chưa Tổ Cò ơi".

Đồng thời, giọng ca Bóng phù hoa bày tỏ niềm vinh dự khi được chào đón NSND Tự Long tại chương trình. Theo Phương Mỹ Chi, sự góp mặt của nam nghệ sĩ không chỉ là mảnh ghép đặc biệt nhằm tôn vinh dòng chảy văn hóa truyền thống, mà còn hứa hẹn mang đến những khoảnh khắc bùng nổ và giàu cảm xúc cho khán giả.

"Chi rất hân hạnh và tự hào khi được chào đón chú NSND Tự Long góp mặt tại Nhạc hội Dân Chơi Dân Ca. Sự xuất hiện chú - một nghệ sĩ gắn liền với tâm hồn văn hóa Việt không chỉ là mảnh ghép đặc biệt tôn vinh dòng chảy truyền thống, mà chắc chắn sẽ mang đến những khoảnh khắc bùng nổ, rực rỡ và đong đầy xúc cảm cho đêm diễn ngày 7/11 tới đây", nữ ca sĩ chia sẻ.

Động thái công bố thêm khách mời vào thời điểm cận kề chương trình cho thấy Phương Mỹ Chi vẫn đang dành nhiều bất ngờ cho khán giả. Đặc biệt, NSND Tự Long là gương mặt có màu sắc nghệ thuật riêng biệt. Nam nghệ sĩ được công chúng biết đến qua nhiều vai diễn sân khấu, các chương trình truyền hình và những hoạt động góp phần lan tỏa giá trị văn hóa dân tộc.

NSND Tự Long sẽ góp mặt trong đêm diễn của Phương Mỹ Chi.

Trong khi đó, Phương Mỹ Chi những năm gần đây cũng liên tục tạo dấu ấn với định hướng khai thác chất liệu âm nhạc truyền thống theo cách tiếp cận mới. Từ những ca khúc mang âm hưởng dân ca đến các dự án kết hợp nhiều thể loại, nữ ca sĩ cho thấy nỗ lực đưa văn hóa Việt đến gần hơn với khán giả trẻ.

Chính vì vậy, màn kết hợp giữa Phương Mỹ Chi và NSND Tự Long đang trở thành một trong những điểm nhấn được chờ đợi tại Day 2 Dân chơi dân ca. Sự giao thoa giữa hai thế hệ nghệ sĩ, cùng những màu sắc biểu diễn khác biệt, được kỳ vọng sẽ tạo nên những tiết mục vừa giàu tính giải trí, vừa mang đậm tinh thần văn hóa Việt.

Trước lời chào đón từ Phương Mỹ Chi, nữ ca sĩ cũng kêu gọi cộng đồng người hâm mộ Tổ Cò gửi lời chào đến NSND Tự Long, cùng chờ đợi sự xuất hiện của nam nghệ sĩ trong đêm nhạc ngày 7/11 tại Hà Nội.