Phương Mỹ Chi công khai hạnh phúc với nữ ca sĩ 35 tuổi

Phương Mỹ Chi vừa khiến người hâm mộ thích thú khi công bố Phương Ly là khách mời nữ duy nhất góp mặt trong đêm nhạc hội Dân chơi dân ca tại Hà Nội. Không chỉ thu hút sự chú ý bởi màn tái hợp được mong đợi, thông báo của giọng ca sinh năm 2003 còn hé lộ mối quan hệ thân thiết giữa hai nữ ca sĩ sau khi cùng tham gia một cuộc thi âm nhạc.

Phương Mỹ Chi công bố Phương Ly là khách mời nữ duy nhất trong đêm nhạc Dân chơi dân ca tại Hà Nội.

Đáng chú ý, thông tin về sự xuất hiện của Phương Ly được Phương Mỹ Chi công bố đúng vào ngày sinh nhật đàn chị. Trước sự trùng hợp này, nữ ca sĩ không giấu được niềm vui khi chia sẻ về cơ duyên gặp gỡ người đồng nghiệp mà cô dành nhiều tình cảm.

Phương Mỹ Chi viết: "Sự sắp đặt không hề cố ý khi công bố chị Phương Ly là khách mời nữ chính thức duy nhất của Nhạc Hội vào đúng ngày sinh nhật chị. Cảm ơn vũ trụ đã cho ta gặp nhau và cho em hiểu được là Đại Bàng của Top 100 cảm giác như thế nào".

Cách chia sẻ gần gũi, hài hước của Phương Mỹ Chi nhanh chóng thu hút sự chú ý từ khán giả. Bên cạnh việc háo hức chờ đợi đêm nhạc, nhiều người cũng thích thú trước tình cảm mà nữ ca sĩ dành cho đàn chị, nhất là khi cả hai từng có khoảng thời gian gắn bó trong một chương trình âm nhạc.

Phương Mỹ Chi bày tỏ sự hạnh phúc khi được quen biết và làm việc với Phương Ly.

Mối quan hệ giữa Phương Mỹ Chi và Phương Ly trở nên thân thiết sau khi cùng tham gia cuộc thi. Tại đây, hai nữ ca sĩ có cơ hội làm việc chung trong nhiều tiết mục, tạo nên những màn kết hợp nhận được sự quan tâm của khán giả. Sự khác biệt trong màu sắc âm nhạc và phong cách trình diễn cũng mang đến nét thú vị cho những lần cả hai đứng chung sân khấu.

Sau khi chương trình khép lại, Phương Mỹ Chi và Phương Ly vẫn duy trì mối quan hệ ngoài đời. Những lần gặp gỡ, đi chơi cùng nhau được chia sẻ trên mạng xã hội khiến người hâm mộ thích thú. Thay vì chỉ dừng lại ở sự kết hợp trong khuôn khổ một cuộc thi, cả hai tiếp tục thể hiện sự gần gũi, tạo nên mối liên kết được khán giả quan tâm.

Chính vì vậy, việc Phương Ly trở thành khách mời nữ duy nhất của Dân chơi dân ca càng khiến đêm nhạc nhận được nhiều sự chú ý. Khán giả không chỉ mong chờ màn trình diễn riêng của hai ca sĩ mà còn tò mò liệu họ có mang đến một tiết mục kết hợp đặc biệt, gợi nhắc những dấu ấn từng tạo nên trong chương trình trước đó hay không.

Phương Mỹ Chi và Phương Ly thân thiết sau khi cùng tham gia một cuộc thi âm nhạc.

Với Phương Mỹ Chi, Dân chơi dân ca là dịp để cô tiếp tục giới thiệu màu sắc âm nhạc mang dấu ấn cá nhân, đồng thời kết nối với khán giả thông qua những màn trình diễn được chuẩn bị cho đêm nhạc. Sự góp mặt của Phương Ly cũng mở ra cơ hội để hai nữ ca sĩ một lần nữa đứng chung sân khấu, tiếp nối sự gắn bó đã hình thành từ cuộc thi.

Hiện sự kết hợp giữa Phương Mỹ Chi và Phương Ly đang là một trong những điểm được người hâm mộ mong đợi. Sau những tương tác thân thiết ngoài đời, khán giả kỳ vọng cả hai sẽ mang đến một màn trình diễn đáng nhớ, góp thêm màu sắc cho đêm nhạc Dân chơi dân ca tại Hà Nội.