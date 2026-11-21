Phương Mỹ Chi là một trong những giọng ca trẻ nổi bật của làng nhạc Việt, được khán giả yêu mến nhờ chất giọng ngọt ngào cùng phong cách âm nhạc mang đậm màu sắc dân gian. Sau hơn 10 năm hoạt động nghệ thuật, nữ ca sĩ ngày càng cho thấy sự trưởng thành trong cả giọng hát, hình ảnh lẫn tư duy làm nghề.

Mới đây, Phương Mỹ Chi thu hút sự chú ý khi chia sẻ hình ảnh của một nam ca sĩ hơn cô 32 tuổi kèm theo lời bày tỏ công khai đầy hào hứng. Nhân vật được nữ ca sĩ nhắc đến không ai khác chính là Đàm Vĩnh Hưng. Đáng chú ý, bên cạnh đàn anh thân thiết, Phương Mỹ Chi còn thể hiện sự bất ngờ trước màn kết hợp âm nhạc giữa người bạn thân Pháo và giọng ca đình đám của làng giải trí Việt.

Phương Mỹ Chi công khai bày tỏ sự ủng hộ dành cho Đàm Vĩnh Hưng và Pháo.

Cụ thể, Pháo và Đàm Vĩnh Hưng vừa có màn kết hợp trong một dự án âm nhạc mới. Sự kết hợp giữa hai nghệ sĩ thuộc hai thế hệ, có màu sắc âm nhạc và phong cách trình diễn khác biệt nhanh chóng nhận được sự quan tâm của khán giả. Trước sản phẩm mới này, Phương Mỹ Chi không giấu được sự thích thú. Cô chia sẻ lại bài hát của cả hai kèm lời cảm thán: "Trời ơi, chú ơi, Đàm Vĩnh Hưng dữ dội quá".

Cách bày tỏ tự nhiên, hài hước của Phương Mỹ Chi khiến nhiều người thích thú. Có thể thấy, nữ ca sĩ dành sự quan tâm đặc biệt cho dự án âm nhạc của hai người thân thiết. Nếu Pháo là người bạn đồng trang lứa, có mối quan hệ gần gũi với Phương Mỹ Chi thì Đàm Vĩnh Hưng lại là đàn anh có nhiều năm hoạt động trong showbiz Việt.

Đàm Vĩnh Hưng hơn Phương Mỹ Chi 32 tuổi. Nam ca sĩ là một trong những giọng ca có sức ảnh hưởng của thị trường nhạc Việt, sở hữu nhiều bản hit và có kinh nghiệm biểu diễn trên các sân khấu lớn. Trong khi đó, Pháo sinh năm 2003, được biết đến qua những sản phẩm âm nhạc mang màu sắc trẻ trung, cá tính. Việc hai nghệ sĩ cùng góp mặt trong một sản phẩm tạo nên sự giao thoa thú vị giữa những thế hệ làm nhạc.

Không chỉ đơn thuần chia sẻ sản phẩm mới, động thái của Phương Mỹ Chi còn cho thấy sự ủng hộ dành cho những người đồng nghiệp, bạn bè thân thiết. Nhiều khán giả bày tỏ sự thích thú trước cách nữ ca sĩ cổ vũ mọi người, đồng thời chú ý đến phản ứng đầy đáng yêu của cô khi chứng kiến màn kết hợp giữa Đàm Vĩnh Hưng và Pháo.

Phương Mỹ Chi có mối quan hệ đồng nghiệp thân thiết với Đàm Vĩnh Hưng.

Phương Mỹ Chi sinh năm 2003 tại TP.HCM, được đông đảo khán giả biết đến sau khi giành ngôi vị Á quân Giọng hát Việt nhí 2013. Thời điểm đó, hình ảnh cô bé sở hữu giọng hát ngọt ngào, thường xuyên thể hiện những ca khúc dân ca và bolero đã để lại dấu ấn sâu đậm. Sau cuộc thi, nữ ca sĩ tiếp tục hoạt động nghệ thuật, phát hành nhiều sản phẩm và dần xây dựng chỗ đứng riêng trong làng nhạc.

Thay vì đóng khung bản thân trong hình ảnh cô bé dân ca, Phương Mỹ Chi chủ động thử nghiệm nhiều màu sắc âm nhạc mới. Album Vũ trụ Cò bay là một trong những dự án đánh dấu sự chuyển mình rõ nét của nữ ca sĩ. Cô khai thác chất liệu văn hóa, văn học Việt Nam và kết hợp với những âm hưởng hiện đại, tạo nên hướng đi riêng giữa thị trường nhạc trẻ.

Phương Mỹ Chi duy trì sức hút sau nhiều năm ca hát.

Đặc biệt, năm 2025 đánh dấu cột mốc đáng nhớ khi Phương Mỹ Chi đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi Sing! Asia. Nữ ca sĩ gây chú ý với khả năng trình diễn, lựa chọn ca khúc và cách đưa văn hóa Việt Nam đến gần hơn với khán giả quốc tế. Thành tích tại chương trình góp phần giúp tên tuổi của cô tiếp tục được biết đến rộng rãi.

Trong năm 2026, Phương Mỹ Chi tiếp tục duy trì hoạt động nghệ thuật với nhiều dự án và sân khấu biểu diễn. Đáng chú ý, nữ ca sĩ vừa có một đêm diễn được quan tâm tại Hà Nội vào ngày 7/11. Chương trình thu hút sự chú ý khi nhanh chóng bán hết vé, cho thấy sức hút của giọng ca sinh năm 2003 đối với khán giả.

Hình ảnh đời thường của Phương Mỹ Chi.

Sau khoảng thời gian tập trung cho công việc, Phương Mỹ Chi cũng dành thời gian tận hưởng cuộc sống cá nhân, gặp gỡ bạn bè và chia sẻ những khoảnh khắc đời thường trên mạng xã hội. Ở tuổi 23, cô ngày càng trưởng thành về phong cách, tự tin thử nghiệm hình ảnh mới nhưng vẫn giữ được nét gần gũi vốn có. Sự nghiệp có nhiều bước tiến cùng thái độ làm nghề nghiêm túc giúp Phương Mỹ Chi tiếp tục là một trong những gương mặt trẻ đáng chú ý của Vpop.