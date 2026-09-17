Phương Mỹ Chi công khai bày tỏ với chàng trai 32 tuổi

Phương Mỹ Chi là một trong những nữ ca sĩ trẻ nổi bật của làng nhạc Việt, được khán giả yêu mến bởi giọng hát ngọt ngào cùng màu sắc âm nhạc mang đậm chất dân gian. Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, những tương tác đời thường của nữ ca sĩ với đồng nghiệp cũng thường xuyên nhận được sự quan tâm từ công chúng.

Mới đây, Phương Mỹ Chi có màn tương tác công khai nhằm bày tỏ lời khen đến một chàng trai 32 tuổi, nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả. Cụ thể, diễn viên Bảo Định chia sẻ loạt ảnh trước khi xuất hiện trên thảm đỏ một sự kiện. Nam diễn viên diện vest trắng, lựa chọn phong cách chỉn chu và dành thời gian chăm chút ngoại hình trước khi xuất hiện trước truyền thông.

Diễn viên Bảo Định chia sẻ hình ảnh bảnh bao tại một sự kiện.

Bên dưới bài đăng, Phương Mỹ Chi để lại bình luận: "Đẹp trai thế". Lời khen ngắn gọn của nữ ca sĩ nhanh chóng nhận được sự chú ý. Đáng chú ý, Bảo Định cũng có màn đáp lời đầy hài hước: "Suốt ngày được nghe khen, ngại thế không biết".

Màn đối đáp giữa Phương Mỹ Chi và Bảo Định khiến nhiều khán giả thích thú. Cách tương tác tự nhiên, thân thiết của cả hai tiếp tục trở thành chủ đề được người hâm mộ bàn luận trên mạng xã hội.

Thời gian gần đây, Phương Mỹ Chi và Bảo Định có dịp kết hợp trong MV Thiên Đường Với Người Thương. Trong MV, cả hai có nhiều khoảnh khắc tương tác ăn ý, mang màu sắc ngọt ngào. Sự phối hợp giữa nữ ca sĩ và nam diễn viên góp phần tạo nên câu chuyện tình cảm được nhiều khán giả yêu thích.

Sau khi sản phẩm được phát hành, Phương Mỹ Chi và Bảo Định vẫn duy trì mối quan hệ thân thiết ngoài đời. Cả hai thỉnh thoảng công khai tương tác, dành những lời nhận xét tích cực cho nhau trên mạng xã hội. Những hành động này khiến một bộ phận khán giả nhiệt tình "đẩy thuyền", mong cả hai trở thành một cặp đôi ngoài đời.

Tuy nhiên, Phương Mỹ Chi và Bảo Định chưa từng lên tiếng xác nhận về mối quan hệ tình cảm. Vì vậy, những màn tương tác trên mạng xã hội hiện chỉ cho thấy sự thân thiết giữa hai đồng nghiệp. Chuyện cả hai có phát triển mối quan hệ theo hướng khác hay không vẫn là điều chưa được người trong cuộc chia sẻ.

Phương Mỹ Chi công khai bày tỏ lời khen dành cho Bảo Định.

Ở tuổi 23, Phương Mỹ Chi tiếp tục duy trì hoạt động nghệ thuật với lịch trình khá sôi nổi. Sau nhiều năm theo đuổi âm nhạc, nữ ca sĩ ngày càng có định hướng rõ ràng trong việc xây dựng hình ảnh và phong cách riêng. Cô không chỉ phát huy thế mạnh ở dòng nhạc dân gian mà còn thử nghiệm nhiều màu sắc hiện đại, hướng đến nhóm khán giả trẻ.

Phương Mỹ Chi cũng dành nhiều tâm huyết cho các sản phẩm âm nhạc mang dấu ấn cá nhân. Việc kết hợp chất liệu truyền thống với cách thể hiện mới giúp nữ ca sĩ tạo được sự khác biệt trong thị trường âm nhạc hiện nay.

Bên cạnh ca hát, Phương Mỹ Chi còn tích cực xuất hiện tại các chương trình giải trí, sự kiện và dự án dành cho giới trẻ. Những hoạt động này giúp cô duy trì độ nhận diện với công chúng sau hơn một thập kỷ bước chân vào showbiz.

Về chuyện tình cảm, Phương Mỹ Chi khá kín tiếng. Nữ ca sĩ thường chia sẻ những khoảnh khắc liên quan đến công việc, âm nhạc và cuộc sống cá nhân trên mạng xã hội, trong khi ít công khai thông tin về chuyện yêu đương. Chính vì vậy, mỗi lần cô có màn tương tác thân thiết với một nam đồng nghiệp đều dễ thu hút sự chú ý.

Phương Mỹ Chi tập trung cho sự nghiệp âm nhạc và kín tiếng chuyện tình cảm.