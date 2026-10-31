Phương Mỹ Chi công bố làm đám cưới tại Hà Nội

Sau khi tạo nên khoảnh khắc gây sốt tại TP.HCM, Phương Mỹ Chi tiếp tục khiến người hâm mộ háo hức khi úp mở về một tiết mục đặc biệt trong đêm nhạc tại Hà Nội. Đáng chú ý, nữ ca sĩ xác nhận sẽ mang màn tái hiện đám cưới cùng diễn viên Bảo Định trở lại sân khấu, hứa hẹn đem đến nhiều bất ngờ cho khán giả.

Trên trang cá nhân, Phương Mỹ Chi liên tục chia sẻ những đoạn clip ghi lại các khoảnh khắc đáng nhớ trong đêm nhạc Dân chơi dân ca Day 1 tại TP.HCM. Trong số đó, màn tái hiện đám cưới với Bảo Định trong ca khúc Thiên đường với người thương đặc biệt thu hút sự chú ý.

Phương Mỹ Chi chia sẻ lại sân khấu đám cưới với diễn viên Bảo Định.

Tuy nhiên, thay vì công khai toàn bộ tiết mục, nữ ca sĩ lại khéo léo giữ kín những khoảnh khắc quan trọng. Phương Mỹ Chi còn nhắn nhủ người hâm mộ hãy đến với Day 2 tại Hà Nội để trực tiếp thưởng thức phần trình diễn đặc biệt này. Động thái của giọng ca sinh năm 2003 nhanh chóng khơi gợi sự tò mò, khiến nhiều khán giả mong chờ ngày cô tái hiện màn kết đôi trên sân khấu.

Như vậy, màn đám cưới từng gây thích thú tại TP.HCM sẽ tiếp tục xuất hiện trong đêm nhạc diễn ra tại Hà Nội vào ngày 7/11. Đây cũng là một trong những điểm nhấn đáng chờ đợi của chương trình, nhất là với những khán giả đã theo dõi và yêu thích câu chuyện tình yêu giữa Phương Mỹ Chi và Bảo Định trong MV Thiên đường với người thương.

Phương Mỹ Chi xác nhận sẽ diễn lại đám cưới tại sân khấu đêm nhạc ở Hà Nội.

Trước đó, ngày 3/10, Phương Mỹ Chi tổ chức thành công đêm nhạc Dân chơi dân ca tại TP.HCM. Chương trình mang đến không gian âm nhạc kết hợp giữa chất liệu dân gian Việt Nam và cách thể hiện hiện đại, cho thấy nỗ lực làm mới bản sắc âm nhạc của nữ ca sĩ. Bên cạnh những tiết mục được đầu tư về dàn dựng, sân khấu còn ghi dấu bởi màn tái hiện đám cưới trong MV Thiên đường với người thương.

Đây là lần đầu tiên Phương Mỹ Chi đưa câu chuyện tình yêu trong sản phẩm âm nhạc lên sân khấu theo hình thức một lễ cưới thực thụ. Xuất hiện bên cạnh cô là diễn viên Bảo Định, người đảm nhận vai nam chính trong MV. Cả hai có những tương tác tình tứ, tạo nên không khí ngọt ngào và lãng mạn giữa không gian âm nhạc sôi động.

Ngay sau đêm diễn, những đoạn video ghi lại màn kết đôi này nhanh chóng được lan truyền trên mạng xã hội. Nhiều khán giả bày tỏ sự thích thú trước cách Phương Mỹ Chi biến câu chuyện trong MV thành một trải nghiệm trực tiếp trên sân khấu. Không ít người còn mong muốn nữ ca sĩ tiếp tục tái hiện tiết mục trong những lần biểu diễn tiếp theo.

Đám cưới của Phương Mỹ Chi và Bảo Định đã gây sốt mạng xã hội.

Việc lựa chọn đưa màn đám cưới trở lại trong Day 2 tại Hà Nội cho thấy Phương Mỹ Chi đang biết cách tạo thêm sức hút cho chuỗi đêm nhạc Dân chơi dân ca. Thay vì lặp lại hoàn toàn những gì đã diễn ra tại TP.HCM, nữ ca sĩ chủ động giữ lại một phần bất ngờ, khiến khán giả có thêm lý do chờ đợi và trực tiếp đến với đêm diễn ngày 7/11.