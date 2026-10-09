Phương Mỹ Chi chính thức công khai 'chồng' sau đám cưới

Màn tái hiện đám cưới từng gây chú ý trong MV Thiên đường với người thương tiếp tục trở thành đề tài được khán giả bàn luận khi Phương Mỹ Chi và Bảo Định cùng xuất hiện trên sân khấu Dân Chơi Dân Ca. Sau đêm diễn, những tương tác ngọt ngào giữa cả hai càng khiến người hâm mộ thích thú, liên tục ghép đôi.

Phương Mỹ Chi và Bảo Định tái hiện đám cưới đặc biệt trước 5000 khán giả.

Mới đây, Phương Mỹ Chi thu hút sự chú ý khi chia sẻ khoảnh khắc đối mặt với Bảo Định trên trang cá nhân. Trong bức ảnh, nữ ca sĩ thể hiện biểu cảm có phần e thẹn trước nam diễn viên. Dù không kèm theo bất kỳ lời chú thích nào, động thái này vẫn nhanh chóng khơi gợi sự tò mò của người hâm mộ.

Sự im lặng của Phương Mỹ Chi càng khiến bức ảnh có thêm sức hút. Nhiều khán giả hào hứng tiếp tục “đẩy thuyền” cặp đôi, nhất là sau màn kết hợp mang màu sắc lãng mạn trên sân khấu vừa qua. Tuy nhiên, những tương tác này hiện chủ yếu tạo nên sự thích thú trong cộng đồng người hâm mộ, chưa phải căn cứ để khẳng định mối quan hệ tình cảm ngoài đời của cả hai.

Sau đám cưới, Phương Mỹ Chi lại gây xôn xao khi công khai "chồng" trên mạng xã hội.

Trước đó, Phương Mỹ Chi và Bảo Định đã cùng tái hiện đám cưới trong MV Thiên đường với người thương tại đêm nhạc Dân Chơi Dân Ca. Hình ảnh cả hai hóa thân thành cô dâu, chú rể mang đến một tiết mục giàu tính trình diễn, đồng thời trở thành điểm nhấn khiến khán giả đặc biệt quan tâm.

Không chỉ gây chú ý trên sân khấu, màn kết hợp còn để lại nhiều cảm xúc cho Bảo Định. Sau chương trình, nam diễn viên chia sẻ rằng anh vẫn chưa thể thoát khỏi dư âm của đêm diễn, đồng thời bày tỏ niềm tự hào trước những gì Phương Mỹ Chi và ê-kíp đã thực hiện.

“ Mình thật sự xây xẩm vì đêm nhạc hội hôm qua, không thể thoát ra được”, Bảo Định viết. Anh dành lời khen cho sân khấu được đầu tư chỉn chu, mang đến trải nghiệm vừa mãn nhãn, vừa giàu cảm xúc cho người xem. Nam diễn viên cũng bày tỏ sự hào hứng khi chứng kiến các nghệ sĩ cùng hòa mình vào không khí sôi động của chương trình.

Phương Mỹ Chi và Bảo Định dành cho nhau nhiều lời ngọt ngào sau "đám cưới".

Bảo Định không quên gửi lời cảm ơn đến những khán giả đã dành thời gian đến ủng hộ mình. Theo nam diễn viên, tình cảm mà mọi người dành cho lần xuất hiện này đã biến đêm diễn thành một kỷ niệm đặc biệt, đáng nhớ.

Đáng chú ý, anh dành riêng lời tri ân đến Phương Mỹ Chi vì lời mời tham gia chương trình. Bảo Định cho biết cơ hội trở thành khách mời không chỉ mang đến cho anh một thử thách mới mà còn đem lại những cảm xúc tuyệt vời. Nam diễn viên đồng thời cảm ơn ê-kíp nữ ca sĩ vì đã chăm sóc anh cùng gia đình chu đáo trong suốt thời gian tham gia sự kiện.

Khép lại bài viết, Bảo Định gọi đêm nhạc là ký ức rực rỡ đối với bản thân và những người có mặt. Chia sẻ chân thành của anh cho thấy sự trân trọng dành cho cơ hội hợp tác cũng như tình cảm nhận được từ khán giả.

Về phía Phương Mỹ Chi, nữ ca sĩ cũng nhanh chóng phản hồi trước những lời chia sẻ của đàn anh bằng bình luận ngọt ngào: “Anh đã là 1 phần rất đặc biệt cho hành trình này của em! Cảm ơn anh lần nữa. Em rất hạnh phúc”.

Màn tương tác qua lại giữa hai nghệ sĩ tiếp tục nhận được sự quan tâm của người hâm mộ. Nếu trên sân khấu, hình ảnh cô dâu, chú rể trong Thiên đường với người thương tạo nên điểm nhấn lãng mạn, thì những chia sẻ sau đêm diễn lại giúp khán giả cảm nhận rõ hơn sự trân trọng mà cả hai dành cho nhau.

Cặp đôi khiến khán giả đẩy thuyền nhiệt tình vì quá tình tứ lãng mạn.

Dù câu chuyện “đẩy thuyền” vẫn xuất phát từ sự yêu mến của người hâm mộ, sức hút của Phương Mỹ Chi và Bảo Định cho thấy một tiết mục biểu diễn có thể tiếp tục tạo hiệu ứng sau khi sân khấu khép lại. Những khoảnh khắc tương tác tự nhiên, cùng màn tái hiện đám cưới đáng nhớ, đang khiến khán giả mong chờ thêm những lần cả hai xuất hiện chung trong thời gian tới.