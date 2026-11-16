Phương Mỹ Chi 'bỏ túi' thêm bản 'hit' đậm chất Nam Bộ, 'phủ sóng' từ mạng xã hội đến sân khấu lớn

Được trình diễn cùng những ca khúc mang âm hưởng Nam Bộ như Hành trình trên đất phù sa hay liên khúc Lý ngựa ô... Gạo của ta xuất hiện như góp phần khắc họa nét đẹp văn hóa và đời sống tinh thần của người dân nơi này.

Phương Mỹ Chi khiến hàng nghìn khán giả cùng hòa giọng, gợi nhắc hình ảnh hạt gạo thân thuộc trong mỗi bữa cơm gia đình. Sự tham gia của đông đảo khán giả không những mang đến khoảnh khắc kết nối giữa nghệ sĩ và công chúng, mà còn cho thấy sức ảnh hưởng của những chất liệu văn hóa truyền thống khi được thể hiện qua ngôn ngữ âm nhạc có yếu tố thời đại.

Tiết mục còn mở rộng câu chuyện về vai trò của cây lúa và hạt gạo trong đời sống tinh thần của người Việt, từ lịch sử canh tác nông nghiệp đến những giá trị văn hóa gắn liền với nền văn minh lúa nước. Từ những hình ảnh quen thuộc của mùa gặt và hạt gạo Việt, tiết mục được làm mới bằng ngôn ngữ sân khấu hiện đại, kết hợp cùng màn trình diễn trẻ trung của Phương Mỹ Chi.

Trước khi xuất hiện tại nhạc hội Dân chơi dân ca chặng Hà Nội, Gạo của ta đã ghi nhận những tín hiệu lan tỏa tích cực sau khi MV chính thức ra mắt. Chỉ trong chưa đầy một tháng, MV đạt 8,8 triệu lượt xem trên nền tảng YouTube. Song song với hiệu ứng trên nền tảng số, hình ảnh của sản phẩm còn xuất hiện trên loạt billboard quảng bá tại Hà Nội và TP. HCM.

Sự hiện diện đồng thời trên nền tảng trực tuyến, đường phố và sân khấu biểu diễn cho thấy sức sống từ ca khúc Gạo của ta không chỉ nằm ở một sản phẩm âm nhạc, mà còn ở khả năng đưa hình ảnh văn hóa Việt bước vào những không gian tiếp cận mới.

Thành công của ca khúc giúp Phương Mỹ Chi nối dài chuỗi thành tích ấn tượng từ sau album Dân chơi dân ca. Trong năm nay, giọng ca gen Z đã "bỏ túi" loạt MV đạt hàng triệu lượt xem trên YouTube như Thiên đường với người thương (46 triệu views), Thử lòng quân tử (2,3 triệu views). Ngoài ra, các ca khúc Chọn mặt gửi vàng, Có nhau cũng thu về trên 1 triệu lượt xem.

Từ đó, có thể thấy, Phương Mỹ Chi đã thành công khi tìm kiếm những chất liệu âm nhạc mới mẻ, khai phá những âm hưởng thú vị và góp phần đưa văn hóa Việt đến gần khán giả trẻ. Với giọng ca gen Z này, văn hóa Việt không phải là "chiếc áo" khoác lên để "đu trend". Cô cùng ê kíp đã sáng tạo và dám thử thách để từ đó gặt hái thêm nhiều thành công.