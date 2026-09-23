Phương Mỹ Chi báo tin vui về 'chú rể' 32 tuổi

Phương Mỹ Chi là một trong những ca sĩ trẻ nổi bật của làng nhạc Việt, gây chú ý với màu sắc âm nhạc mang đậm chất dân gian nhưng được làm mới qua cách thể hiện hiện đại. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, nữ ca sĩ ngày càng khẳng định dấu ấn riêng và liên tục mang đến những dự án được khán giả quan tâm.

Mới đây, Phương Mỹ Chi chính thức thông báo tin vui khi diễn viên Bảo Định góp mặt tại đêm nhạc Dân Chơi Dân Ca của cô vào tháng 10 sắp tới. Kèm theo hình ảnh của Bảo Định, nữ ca sĩ còn công khai dành lời khen cho đồng nghiệp: "Á, ai mà đẹp trai thế", đồng thời gắn thẻ tài khoản mạng xã hội của nam diễn viên.

Phương Mỹ Chi thông báo diễn viên Bảo Định là khách mời đặc biệt tại đêm nhạc Dân Chơi Dân Ca vào tháng 10 sắp tới.

Thông tin này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả. Bên dưới bài đăng, nhiều người bày tỏ sự thích thú trước màn tái hợp của Phương Mỹ Chi và Bảo Định, đồng thời chờ đợi những điều đặc biệt mà cả hai có thể mang đến trong đêm nhạc sắp tới.

Đặc biệt, việc Bảo Định xuất hiện trong chương trình của Phương Mỹ Chi khiến một bộ phận khán giả hy vọng nam diễn viên sẽ có màn kết hợp trực tiếp với nữ ca sĩ. Sau màn phối hợp ăn ý trong một dự án âm nhạc trước đó, cả hai được nhận xét có sự tương tác tự nhiên và tạo cảm giác gần gũi khi đứng chung khung hình.

Phương Mỹ Chi và Bảo Định trở nên thân thiết sau khi cùng tham gia MV Thiên Đường Với Người Thương. Trong sản phẩm âm nhạc này, Bảo Định đảm nhận vai "chú rể Khmer", có nhiều phân cảnh kết hợp cùng Phương Mỹ Chi. Những khoảnh khắc tương tác ngọt ngào giữa hai người từng nhận được sự chú ý từ người hâm mộ.

Phương Mỹ Chi kết hợp ăn ý với Bảo Định trong MV Thiên Đường Với Người Thương.

Sau khi hoàn thành dự án, Phương Mỹ Chi và Bảo Định vẫn duy trì mối quan hệ đồng nghiệp thân thiết. Cả hai thỉnh thoảng gặp gỡ, tương tác trên mạng xã hội và dành cho nhau những lời nhận xét tích cực. Sự gần gũi này cũng khiến một số khán giả thích thú "đẩy thuyền", nhất là khi hình ảnh của cặp đôi gợi nhớ đến câu chuyện tình cảm trong MV.

Tuy nhiên, Phương Mỹ Chi và Bảo Định hiện được biết đến với mối quan hệ đồng nghiệp, bạn bè thân thiết. Những màn tương tác giữa hai người chủ yếu xuất phát từ quá trình hợp tác nghệ thuật và sự quý mến dành cho nhau. Việc Bảo Định góp mặt trong đêm nhạc Dân Chơi Dân Ca vì thế đang được khán giả chờ đợi, đặc biệt là khả năng cả hai cùng xuất hiện trong một tiết mục.

Phương Mỹ Chi duy trì mối quan hệ thân thiết bên nam diễn viên 32 tuổi.

Ở tuổi 23, Phương Mỹ Chi tiếp tục có nhiều hoạt động nổi bật trong âm nhạc. Nữ ca sĩ theo đuổi hướng đi kết hợp chất liệu văn hóa truyền thống với tư duy sáng tạo của thế hệ trẻ, qua đó tạo nên màu sắc riêng trên thị trường. Bên cạnh việc phát hành sản phẩm mới, cô còn chú trọng tổ chức các chương trình, đêm nhạc để kết nối trực tiếp với khán giả.

Đêm nhạc Dân Chơi Dân Ca dự kiến diễn ra vào tháng 10 là một trong những hoạt động đáng chú ý tiếp theo của Phương Mỹ Chi. Việc Bảo Định xác nhận góp mặt càng khiến khán giả tò mò về nội dung chương trình và những màn kết hợp có thể xuất hiện trên sân khấu.

Phương Mỹ Chi duy trì sức hút sau nhiều năm ca hát.