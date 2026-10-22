Phường Mường Thanh bàn giao 22 bộ máy tính, máy in về tổ dân phố, bản

Lãnh đạo Đảng ủy, UBND phường Mường Thanh trao máy tính cho các tổ dân phố, bản.

Tại hội nghị, phường hướng dẫn quản lý, sử dụng, bảo quản thiết bị và thực hiện các yêu cầu về an toàn thông tin. Đại diện các tổ dân phố, bản tiếp nhận máy tính, ký biên bản bàn giao và cam kết quản lý, sử dụng thiết bị đúng mục đích.

Hoạt động được triển khai nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Góp phần tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động tại cơ sở, nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành công việc ở tổ dân phố, bản.