Phường Mũi Né ký kết thỏa thuận hợp tác suất ăn học đường

Phó Chủ tịch UBND phường Mũi Né Nguyễn Hải Đăng (bên phải) ký kết thỏa thuận hợp tác bữa ăn học đường

Dự hội thảo có ông Nguyễn Văn Thạch, Phó Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo Lâm Đồng, đại diện lãnh đạo các phường, trường tiểu học, THCS, THPT, doanh nghiệp Khu công nghiệp Hàm Kiệm 1 khu vực trung tâm phía Đông tỉnh.

Tại hội thảo, các đại biểu đã được cung cấp thông tin quy trình sản xuất nông sản, thực phẩm sạch từ trang trại đến bàn ăn, bảo đảm những bữa ăn an toàn, dinh dưỡng, chất lượng cho học sinh học tập, công nhân làm việc.

Thông qua đó, các trường học, doanh nghiệp Khu công nghiệp Hàm Kiệm 1 nắm bắt, lựa chọn nhà cung cấp thực phẩm sạch, chất lượng cho các trường bán trú, nội trú, bữa ăn trưa của đông đảo công nhân trong các khu công nghiệp.

“Việc ký kết thỏa thuận hợp tác suất ăn học đường tạo điều kiện cho các trường học bán trú trên địa bàn chọn lựa đối tác cung cấp thực phẩm chất lượng, đầy đủ dinh dưỡng cho học sinh học tập tốt”, ông Nguyễn Hải Đăng, Phó Chủ tịch UBND phường Mũi Né cho biết.