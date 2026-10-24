Phường Mũi Né gặp mặt, động viên 4 ngư dân gặp nạn trên biển

Bí thư Đảng ủy phường Mũi Né Phạm Văn Nam phát biểu tại buổi gặp mặt

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo phường Mũi Né và Đồn Biên phòng Mũi Né đã động viên, thăm hỏi sức khỏe và trao quà trị giá 12 triệu đồng đến 4 ngư dân được cứu sống.

Các ngư dân bày tỏ niềm vui khi được đoàn tụ với gia đình sau những giờ phút đối mặt với hiểm nguy giữa biển khơi. Đồng thời, bày tỏ lời cảm ơn đến lực lượng chức năng, chính quyền địa phương đã hỗ trợ, động viên, tặng quà.

Các ngư dân chia sẻ, sau vụ tai nạn, dù may mắn giữ được tính mạng nhưng vẫn còn nhiều khó khăn trong việc ổn định cuộc sống. Sự quan tâm, động viên kịp thời của chính quyền địa phương và lực lượng biên phòng đã tiếp thêm động lực để những người vừa thoát nạn vượt qua khó khăn.

4 ngư dân vừa thoát nạn trở về

Tại buổi gặp mặt, Bí thư Đảng ủy phường Mũi Né Phạm Văn Nam đã động viên, chia sẻ vui mừng với các ngư dân vừa thoát nạn. Cùng với đó, lãnh đạo phường mong muốn 4 ngư dân tiếp tục cố gắng phấn đấu, vượt qua khó khăn, bám biển. Mặt khác lưu ý ngư dân khi ra khơi đánh bắt, cần làm theo hướng dẫn của đơn vị chức năng, rút kinh nghiệm phải có đầy đủ thiết bị, phao cứu sinh để bảo đảm an toàn.

Bí thư Đảng ủy phường Mũi Né Phạm Văn Nam trao quà cho các ngư dân

Trung tá Lê Hoàng Phúc, Chính trị viên Đồn Biên phòng Mũi Né cho biết, lực lượng biên phòng luôn chú trọng công tác phối hợp, hỗ trợ ngư dân khi gặp sự cố. Đồng thời, tiếp tục tuyên truyền, khuyến cáo ngư dân kiểm tra phương tiện, trang bị cứu sinh và thông tin liên lạc để bảo đảm an toàn khi hoạt động trên biển.

Lãnh đạo phường Mũi Né và đơn vị chức năng cùng các ngư dân bị nạn

Trước đó, rạng sáng 24/10, cả 4 ngư dân trên tàu cá BTh 80712 TS bị chìm gần khu vực mỏ Sư Tử Trắng đã trở về nhà tại phường Mũi Né an toàn. Sáng cùng ngày, lãnh đạo địa phương và Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng đã đến thăm hỏi, trao quà động viên các ngư dân vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Toàn cảnh buổi gặp mặt

Như đã đưa tin, ngày 21/10, tàu cá BTh 80712 TS bị chìm tại vùng biển gần khu vực mỏ Sư Tử Trắng. Sau đó, tàu cá CT 00787 TS do ông Nguyễn Hải Đăng, quê Cần Thơ, làm thuyền trưởng đã phát hiện và cứu được cả 4 ngư dân gặp nạn.

Sau khi tàu đưa các ngư dân cập cảng Trần Đề, lực lượng Bộ đội Biên phòng thành phố Cần Thơ đã có mặt tiếp nhận, hỗ trợ đưa những người gặp nạn đi kiểm tra sức khỏe.

Tàu hỗ trợ cứu vớt 4 ngư dân Lâm Đồng

Sự cứu giúp kịp thời giữa biển khơi đã giữ lại mạng sống cho 4 ngư dân. Cùng với sự quan tâm của chính quyền và lực lượng chức năng, nghĩa tình ấy tiếp thêm động lực để những người vừa thoát nạn vượt qua khó khăn, sớm trở lại với nghề biển.