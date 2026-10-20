Phương Mai Soprano gây ấn tượng với bộ ba sản phẩm âm nhạc về tình mẫu tử

Ca sĩ Đỗ Thị Phương Mai, được biết đến với nghệ danh Phương Mai Soprano, hiện là Trung tá, Thạc sĩ, Trưởng khoa Thanh nhạc tại trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Được đào tạo bài bản về thanh nhạc thính phòng, sở hữu giọng Soprano cao, sáng và giàu nội lực, cô không thiếu những tác phẩm để phô diễn kỹ thuật. Với ba tác phẩm “Mẹ yêu con”, “Hãy nói với con đi mẹ” và “Lời yêu cho con”, nữ ca sĩ gửi đến khán giả những sắc thái khác nhau của tình mẫu tử. Dự án cũng cho thấy nỗ lực của nữ ca sĩ trong việc tìm kiếm cách biểu đạt gần gũi hơn, đồng thời ứng dụng công nghệ AI vào sản xuất hình ảnh.

Làm mới những ca khúc về tình mẫu tử

Dự án âm nhạc ra mắt dịp 20/10 của Phương Mai Soprano quy tụ 3 ca khúc mang màu sắc khác nhau: "Mẹ yêu con" của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý, "Hãy nói với con đi mẹ" – một ca khúc Nga được chuyển ngữ sang tiếng Việt, "Lời yêu cho con" của nhạc sĩ Đức Trịnh. Dù khác nhau về xuất xứ và giai điệu, cả ba cùng gặp gỡ ở tình cảm mẹ con, từ sự chở che, gắn bó đến những yêu thương đôi khi khó nói thành lời.

Nếu "Mẹ yêu con" đã đi cùng ký ức của nhiều thế hệ khán giả thì 2 ca khúc còn lại mang đến những sắc thái biểu đạt khác. Trong đó, "Lời yêu cho con" được nữ ca sĩ lựa chọn thực hiện MV, kết hợp giọng hát với hình ảnh có ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI. Qua ba tác phẩm, Phương Mai không chỉ muốn làm mới cách tiếp cận những ca khúc về tình thân mà còn tìm kiếm sự cân bằng giữa kỹ thuật thanh nhạc được đào tạo bài bản và cảm xúc gần gũi với người nghe.

Ca sĩ Phương Mai Soprano giới thiệu ba tác phẩm âm nhạc về tình mẫu tử nhân dịp 20/10

Điều đó thể hiện trong cách cô xử lý "Mẹ yêu con", ca khúc vốn đã có nhiều nghệ sĩ thể hiện thành công. Thay vì dựa vào những cách hát quen thuộc, Phương Mai lựa chọn bản phối mới, tiết chế cách biểu đạt để làm nổi bật sự dịu dàng, sâu lắng của ca khúc. Những chuyển đổi linh hoạt giữa giọng ngực và các đoạn hát cao, bay bổng tạo nên những sắc thái khác nhau, đồng thời giữ được mạch cảm xúc xuyên suốt.

NSND Hà Thủy, người theo dõi quá trình học tập và trưởng thành của Phương Mai đánh giá nữ ca sĩ sở hữu chất giọng nữ cao dày, sáng và khỏe, cùng khả năng vận dụng kỹ thuật thanh nhạc tốt. Với "Mẹ yêu con", những lợi thế ấy được sử dụng linh hoạt hơn, giúp giọng hát vừa giữ được độ vang, vừa có những khoảng lắng để truyền tải tình cảm của người mẹ dành cho con.

Sự lựa chọn con đường âm nhạc của Phương Mai cũng gắn với quá trình rèn luyện bền bỉ. NSƯT Kim Phúc, người từng trực tiếp giảng dạy cô, nhớ lại thời điểm nữ ca sĩ quyết định theo đuổi dòng nhạc thính phòng. Đây là lĩnh vực đòi hỏi nhiều công sức, thời gian và sự kiên trì, trong khi không dễ tiếp cận đông đảo khán giả. Dù được nhắc trước những khó khăn, Phương Mai vẫn giữ vững lựa chọn. Nền tảng thanh nhạc vì thế không chỉ giúp cô làm chủ những yêu cầu kỹ thuật của tác phẩm mà còn là điểm tựa để tiếp tục tìm tòi cách biểu đạt. Qua những ca khúc về tình mẫu tử, nữ ca sĩ hướng đến một cách hát dung hòa giữa kỹ thuật và cảm xúc, nơi sự điêu luyện không lấn át câu chuyện mà góp phần làm cho câu chuyện trở nên thấm thía hơn.

Lời khen từ người thầy sau nhiều năm rèn giũa

Trong 3 sản phẩm âm nhạc trong dự án, “Lời yêu cho con” có ý nghĩa riêng với Phương Mai bởi đây là sáng tác của nhạc sĩ Đức Trịnh, người đã đồng hành với cô trong nhiều năm. Theo chia sẻ của nhạc sĩ Đức Trịnh, ca khúc này được ông sáng tác bắt nguồn từ một cuộc trò chuyện với những người phụ nữ hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh. Từ gợi ý về một tác phẩm viết cho tình cảm mẹ con, ông hoàn thành bài hát rồi gửi Phương Mai thể hiện. Sau khi nghe ca khúc, nữ ca sĩ đề nghị được thực hiện MV và nhận được sự đồng ý của tác giả.

Nhạc sĩ Đức Trịnh là người thầy đồng hành và dìu dắt Phương Mai trên con đường âm nhạc

Mối quan hệ giữa Phương Mai và nhạc sĩ Đức Trịnh không chỉ dừng ở sự dìu dắt trong âm nhạc. Khi Khi cô sang Nga du học sau khi lập gia đình, ông đã tạo điều kiện để học trò tiếp tục theo đuổi việc học, đồng thời hỗ trợ để chồng cô có thể sang Nga đồng hành cùng vợ. Những năm tháng học tập và sinh sống ở nước ngoài cũng đem đến cho Phương Mai nhiều trải nghiệm, từ việc theo đuổi chuyên môn đến xây dựng cuộc sống gia đình. Bởi vậy, nhận xét của nhạc sĩ Đức Trịnh về cách Phương Mai thể hiện “Lời yêu cho con” mang ý nghĩa đặc biệt. Vốn nghiêm khắc với học trò, ông cho rằng nữ ca sĩ đã tiến bộ trong cách nhả chữ và truyền tải tình cảm sau nhiều năm rèn luyện.

“Phương Mai hát tôi đều chê, hôm nay mới khen!" - n a m nhạc sĩ nói vui song đằng sau lời nhận xét có phần hóm hỉnh ấy là sự ghi nhận dành cho quá trình trưởng thành của một giọng ca mà ông đã theo dõi từ những năm tháng đầu tiên.

Phương Mai cho biết cô vẫn cần thêm thời gian tích lũy trải nghiệm, bồi đắp cảm xúc để mỗi sản phẩm âm nhạc chạm đến khán giả bằng những rung động chân thật nhất

Phương Mai tâm sự, cô xúc động khi lần đầu được người thầy công khai khen ngợi ngay trên sân khấu. Với nữ ca sĩ, kỹ thuật thanh nhạc là yếu tố quan trọng nhưng chưa đủ để tạo nên sức lay động. Cô vẫn cần tích lũy thêm trải nghiệm, trau dồi cảm xúc và tìm kiếm độ chín trong cách thể hiện.

“Tôi cần thêm thời gian để trau dồi cảm xúc, trải nghiệm, độ chín trong tâm hồn, để khi ra sản phẩm có thể chạm tới khán giả bằng những cảm xúc thật nhất." - nữ ca sĩ bày tỏ và cho biết đó cũng là điều cô hướng đến trong quá trình thu âm “Lời yêu cho con”.

Cũng theo chia sẻ từ Phương Mai và êkip, bản phối ca khúc này đã trải qua nhiều lần chỉnh sửa trước khi hoàn thiện. Với một ca sĩ có nền tảng thính phòng, việc tiết chế kỹ thuật để tập trung vào lời ca cũng là một thử thách. Thay vì làm nổi bật những đoạn cao trào, Phương Mai hướng đến sự mềm mại, để tình cảm trong ca khúc được bộc lộ qua cách nhả chữ và những chuyển biến vừa đủ trong giọng hát. NSƯT Lan Anh, người có thời gian dài gắn bó với Phương Mai cũng đánh giá cao cách nữ ca sĩ tiếp cận tác phẩm. Theo chị, “Lời yêu cho con” có cách thể hiện ngọt ngào, tình cảm, phảng phất màu sắc Pop nhưng vẫn giữ được nét riêng của một giọng hát thính phòng.

Đổi hướng làm MV bằng công nghệ AI

Nếu phần âm nhạc đòi hỏi sự điều chỉnh qua nhiều lần thu âm, phần hình ảnh của “Lời yêu cho con” cũng trải qua một thay đổi đáng kể trước khi hoàn thiện. Xuân Mạnh AI, người đảm nhận vai trò giám đốc sáng tạo, đạo diễn hình ảnh, nghệ sĩ AI và hậu kỳ kỹ xảo cho MV này tiết lộ, bản dựng ban đầu chưa đáp ứng mong muốn của nhạc sĩ Đức Trịnh.

Khi thời gian hoàn thiện chỉ còn khoảng ba ngày, êkíp phải tìm phương án mới và chuyển sang hướng xây dựng hình ảnh có ứng dụng AI. Nếu thực hiện theo quy trình truyền thống, êkíp khó có thể hoàn thành sản phẩm trong khoảng thời gian còn lại. Công nghệ giúp rút ngắn một số công đoạn, nhưng việc lựa chọn hình ảnh và điều chỉnh cách thể hiện vẫn cần bám sát tinh thần ca khúc. Bản dựng sau đó được nhạc sĩ Đức Trịnh và Phương Mai đồng ý.

MV "Lời yêu cho con" kết hợp giọng hát của Phương Mai với hình ảnh có ứng dụng công nghệ AI

Việc đưa AI vào sản xuất MV cho thấy một hướng tiếp cận mới trong quá trình sáng tạo nội dung nghe nhìn. Tuy nhiên, công nghệ không tự quyết định hiệu quả nghệ thuật. Với một ca khúc về tình mẫu tử, hình ảnh cần hỗ trợ câu chuyện và cảm xúc của âm nhạc, thay vì trở thành yếu tố gây chú ý lấn át phần thể hiện. Trong dự án của Phương Mai, AI là công cụ hỗ trợ ê-kíp giải quyết bài toán sản xuất và tìm kiếm cách kể chuyện bằng hình ảnh. Phần âm nhạc vẫn là trung tâm, từ sáng tác của Đức Trịnh, bản phối của Cao Đình Thắng đến giọng hát của nữ ca sĩ.

Ngoài hoạt động biểu diễn, Phương Mai còn gắn bó với công tác đào tạo thanh nhạc và tham gia làm giám khảo nhiều cuộc thi âm nhạc thính phòng. Công việc giảng dạy đòi hỏi cô duy trì nền tảng chuyên môn, trong khi hoạt động nghệ thuật mở ra cơ hội tiếp tục thử nghiệm những cách thể hiện mới. Với 3 tác phẩm cùng hướng về tình mẫu tử vừa ra mắt, nữ ca sĩ không đặt mục tiêu tạo ra những thay đổi quá lớn về phong cách. Điều cô tìm kiếm là cách đưa kỹ thuật thanh nhạc đến gần hơn với cảm xúc đời thường, để những ca khúc quen thuộc có thể được cảm nhận qua một sắc thái khác.

Một số hình ảnh của Phương Mai trong lần trình làng dự án âm nhạc mới: