Phường Lý Văn Lâm: Người dân đồng loạt bầu Trưởng khóm nhiệm kỳ mới
Ngày 22/11, tất cả 12 khóm trên địa bàn Phường Lý Văn Lâm đồng loạt tổ chức hội nghị cộng đồng dân cư bầu trưởng khóm và thành viên Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2026-2031.
Ngay từ sáng sớm, đông đảo cử tri đã có mặt tại các điểm tổ chức hội nghị, thực hiện quyền lựa chọn người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân ở khu dân cư.
Công tác bầu cử công khai, dân chủ, đúng trình tự, quy định; các điểm bỏ phiếu được chuẩn bị chu đáo, bảo đảm thuận lợi và an toàn cho cử tri tham gia bỏ phiếu bầu.
Theo danh sách niêm yết, 12 ứng cử viên Trưởng khóm đa dạng về độ tuổi và trình độ. Trong đó, người trẻ tuổi nhất sinh năm 1990; 6/12 người có trình độ chuyên môn đại học, cao đẳng; 9/12 người có trình độ lý luận chính trị trung cấp, sơ cấp.
Với tinh thần trách nhiệm, cử tri đã phát huy quyền làm chủ, lựa chọn những người có phẩm chất đạo đức, uy tín, năng lực và tinh thần trách nhiệm để đảm nhiệm công việc chung tại địa bàn dân cư trong nhiệm kỳ mới.
Việc tổ chức bầu Trưởng khóm góp phần phát huy dân chủ ở cơ sở, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, đồng thời tạo điều kiện để người dân trực tiếp tham gia lựa chọn những người đại diện, cùng chính quyền địa phương thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh trật tự tại cộng đồng dân cư./.
Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/phuong-ly-van-lam-nguoi-dan-dong-loat-bau-truong-khom-nhiem-ky-moi-a134605.html