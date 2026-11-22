Đồng chí Hồ Trung Việt, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Cà Mau, bỏ phiếu bầu Trưởng khóm tại điểm bầu cử Khóm 1.

Ngay từ sáng sớm, đông đảo cử tri đã có mặt tại các điểm tổ chức hội nghị, thực hiện quyền lựa chọn người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân ở khu dân cư.

Công tác bầu cử công khai, dân chủ, đúng trình tự, quy định; các điểm bỏ phiếu được chuẩn bị chu đáo, bảo đảm thuận lợi và an toàn cho cử tri tham gia bỏ phiếu bầu.

Đồng chí Đặng Văn Nam, Phó Chủ tịch UBND phường, Phó Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử, kiểm tra danh sách niêm yết tại điểm bầu cử Khóm 5.

Theo danh sách niêm yết, 12 ứng cử viên Trưởng khóm đa dạng về độ tuổi và trình độ. Trong đó, người trẻ tuổi nhất sinh năm 1990; 6/12 người có trình độ chuyên môn đại học, cao đẳng; 9/12 người có trình độ lý luận chính trị trung cấp, sơ cấp.

Với tinh thần trách nhiệm, cử tri đã phát huy quyền làm chủ, lựa chọn những người có phẩm chất đạo đức, uy tín, năng lực và tinh thần trách nhiệm để đảm nhiệm công việc chung tại địa bàn dân cư trong nhiệm kỳ mới.

Cử tri Khóm 8 bỏ phiếu bầu Trưởng khóm nhiệm kỳ 2026-2031.

Việc tổ chức bầu Trưởng khóm góp phần phát huy dân chủ ở cơ sở, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, đồng thời tạo điều kiện để người dân trực tiếp tham gia lựa chọn những người đại diện, cùng chính quyền địa phương thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh trật tự tại cộng đồng dân cư./.