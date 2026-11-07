Phường Lương Văn Tri phát động phong trào “Ngày cuối tuần đồng hành cùng nông dân”

Các đại biểu tham dự buổi lễ phát động

Tham dự lễ phát động có lãnh đạo phường; cán bộ, công chức các phòng, ban chuyên môn, cơ quan, đơn vị và người dân trên địa bàn.

Lãnh đạo UBND phường Lương Văn Tri phát biểu tại chương trình

Phát biểu tại lễ phát động, lãnh đạo UBND phường Lương Văn Tri nhấn mạnh: Nghị quyết số 02 có ý nghĩa quan trọng, là đòn bẩy thúc đẩy sự phát triển nông nghiệp chung trên địa bàn. Việc tổ chức lễ phát động nhằm lan toả tinh thần đoàn kết, chung tay góp sức hỗ trợ người dân và tuyên truyền, hướng dẫn người dân về các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp theo Nghị quyết số 02. Thông qua hoạt động này, chính quyền phường mong muốn lan tỏa mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, giúp người dân nắm vững các quy trình thủ tục, điều kiện thụ hưởng chính sách hỗ trợ, từ đó mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống.

Lãnh đạo phường Lương Văn Tri và các lực lượng hỗ trợ người dân khối Đoàn Kết trồng cây mắc ca

Đại diện các cơ quan, đơn vị và người dân tham gia trồng cây mắc ca tại chương trình

Ngay sau lễ phát động, lãnh đạo phường cùng các đại biểu, cán bộ, công chức đã hỗ trợ người dân khối Đoàn Kết dọn thực bì, cuối hố, trồng 0,3 ha cây mắc ca theo chính sách hỗ trợ tại Nghị quyết số 02.