Phường Lương Văn Tri: Hơn 100 đại biểu tham gia tập huấn Tiểu dự án 1, Dự án 10

Tham dự hội nghị có hơn 100 học viên là bí thư chi bộ, trưởng khối, trưởng ban công tác mặt trận, người có uy tín và đại diện nhân dân các khối: Hoàng Hoa Thám, Đại Thắng, Cửa Bắc, Thống Nhất, Trần Quang Khải 1.

Báo cáo viên từ Công an tỉnh truyền đạt nội dung bồi dưỡng tại hội nghị

Tại hội nghị, báo cáo viên Công an tỉnh đã truyền đạt tới các đại biểu những nội dung gồm: âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch chống phá, kích động biểu tình khủng bố; một số vấn đề nổi lên trong công tác đảm bảo an ninh tín ngưỡng tôn giáo trong vùng đồng bào DTTS; nâng cao nhận thức về tình hình an ninh mạng; tình hình hoạt động xuất nhập cảnh trái phép trên địa bàn tỉnh và một số lưu ý đối với đảng viên khi xuất cảnh ra nước ngoài.

Báo cáo viên từ Sở Dân tộc và Tôn giáo truyền đạt nội dung bồi dưỡng tại hội nghị

Cùng đó, báo cáo viên từ Sở Dân tộc và Tôn giáo đã tuyên truyền, phổ biến các nội dung về Hiến pháp, các luật, văn bản quy phạm pháp luật, chính sách dân tộc liên quan đến vùng đồng bào DTTS&MN; chính sách dân tộc và kết quả thực hiện chính sách dân tộc, đại đoàn kết các dân tộc của Đảng và Nhà nước; việc thực hiện các quy định và chính sách dân tộc trên địa bàn; gương điển hình tiên tiến trong tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và trong thực hiện các chính sách dân tộc.

Các đại biểu dự hội nghị

Hội nghị nhằm trang bị kiến thức để đội ngũ cán bộ không chuyên trách và người có uy tín nắm vững các quy định pháp luật, nội dung, mục tiêu và phương pháp triển khai Tiểu dự án 1, Dự án 10. Qua đó, đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của Nhân dân. Đồng thời, phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng này trong việc vận động Nhân dân xóa bỏ hủ tục, đề cao cảnh giác trước các âm mưu chống phá và nhân rộng những mô hình tiên tiến tại cộng đồng.

Các đại biểu tham dự hội nghị tập huấn

Theo kế hoạch, phường Lương Văn Tri sẽ tổ chức một hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nội dung tương tự cho gần 100 bí thư chi bộ, trưởng khối, trưởng ban công tác mặt trận, người có uy tín và đại diện người dân các khối: Trần Quang Khải 2, Đèo Giang, Đoàn Kết, Quảng Tiến, Quảng Hồng vào 2 ngày 13 và 14/10.