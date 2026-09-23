Phường Lương Tài: Người dân chủ động di chuyển, bàn giao mặt bằng dự án sân bay

Bảo đảm tối đa quyền lợi người dân

Theo ông Phùng Đức Luân, Chủ tịch UBND phường Lương Tài, ngành chức năng đang tích cực phối hợp với các chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất khẩn trương thực hiện các bước để công khai phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng. Cùng với đó, phường đã tổ chức bốc thăm vị trí đất tái định cư, đất giao có thu tiền sử dụng đất cho 591/664 hộ dân có đất bị thu hồi; hỗ trợ người dân chỗ tạm cư và di chuyển tài sản… Phấn đấu bàn giao mặt bằng các khu dân cư thuộc tổ dân phố Bà Khê, Phú Văn vào cuối tháng 9/2026.

Phường Lương Tài và các đơn vị liên quan tổ chức cho người dân tổ dân phố Bà Khê bốc thăm vị trí đất tái định cư.

Tại khu dân cư Văn Ngoài, diện tích thu hồi khoảng 3,5 ha, liên quan 110 hộ dân, các đơn vị liên quan đã tổ chức niêm yết công khai dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để người dân rà soát, đối chiếu… Đối với tổ dân phố Bà Khê, diện tích giải phóng mặt bằng khoảng 4,5 ha đất ở nông thôn, liên quan đến 169 hộ dân. Các đơn vị chức năng đã hoàn thành kiểm đếm, xây dựng dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Dự kiến, từ ngày 25/9 dự thảo phương án bồi thường được niêm yết để người dân nắm bắt, đối chiếu số liệu.

Theo thống kê, diện tích đất ở cần giải phóng mặt bằng của khu dân cư Phú Dưới khoảng 12,26 ha, liên quan đến 385 hộ dân. Đơn vị tư vấn đang nỗ lực hoàn thiện dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để niêm yết từ ngày 23/9. Ông Đặng Văn Lừng, Phó Giám đốc chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất Việt Yên cho biết: “Đơn vị cũng đang xây dựng dự thảo phương án bồi thường đợt 2 đối với những trường hợp chủ đất đi xa, không có mặt tại địa phương, người nơi khác đến mua đất. Đồng thời, cung cấp thông tin một số trường hợp đất giao trái thẩm quyền để Hội đồng giải phóng mặt bằng phường xem xét, giải quyết. Mục tiêu chung là phấn đấu hoàn thành bàn giao mặt bằng vào cuối tháng 9/2026”.

Sự đồng thuận của người dân được thể hiện rõ tại các khu dân cư. Tại tổ dân phố Bà Khê và khu dân cư Văn Ngoài, Phú Dưới thuộc tổ dân phố Phú Văn, nhiều hộ dân dù chưa nhận tiền bồi thường nhưng đã chủ động tìm nơi ở mới, di chuyển tài sản, tháo dỡ công trình để sớm bàn giao mặt bằng phục vụ dự án.

Ông Nguyễn Xuân Chiến, Tổ trưởng tổ dân phố Phú Văn thông tin, công tác tuyên truyền được triển khai thông qua các hội nghị, buổi sinh hoạt chi bộ và hệ thống đài truyền thanh phường. Nhờ đó, người dân nắm bắt được chủ trương và đồng thuận với việc triển khai dự án. Theo ông Chiến, cả khu Phú Dưới chỉ có 1 hộ gia đình chính sách đăng ký tạm cư, còn lại 100% các hộ chủ động tìm nhà trọ, di chuyển tài sản. Khoảng 60% số hộ đã bàn giao nhà cửa, mặt bằng, phá dỡ các công trình phụ, còn những phần nhà chính, công trình có giá trị được giữ lại để phục vụ việc đối chiếu, xác minh trong quá trình bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Kịp thời ổn định cuộc sống

Ông Nguyễn Xuân Lãm, khu dân cư Phú Dưới, là một trong những hộ tiên phong chủ động di chuyển tài sản, thể hiện tinh thần trách nhiệm của người dân. Gia đình có tổng diện tích 575 m², trong đó 300 m² đất ở; trong khi chờ phương án được hoàn thiện, gia đình ông đã thuê nhà tại phường Nhân Thắng với chi phí 8 triệu đồng/tháng và đang tích cực di chuyển tài sản. Ông Lãm ký cam kết bàn giao mặt bằng theo đúng quy định.

Phường đã tổ chức bốc thăm vị trí đất tái định cư, đất giao có thu tiền sử dụng đất cho 591/664 hộ dân có đất bị thu hồi; hỗ trợ người dân chỗ tạm cư và di chuyển tài sản… Phấn đấu bàn giao mặt bằng các khu dân cư thuộc tổ dân phố Bà Khê, Phú Văn vào cuối tháng 9/2026.

Trong số 560 hộ dân của tổ dân phố Bà Khê có 169 hộ thuộc diện phải di chuyển để phục vụ dự án sân bay Gia Bình. Qua tuyên truyền 100% hộ dân cam kết bàn giao mặt bằng trong ngày 25/9. Trước đó, địa phương đã di chuyển 782 ngôi mộ; lập danh sách 2 hộ gia đình chính sách cần bố trí tạm cư tại trụ sở các cơ quan. Hiện các lực lượng đang hỗ trợ một số hộ đăng ký di chuyển tài sản đến nơi ở mới…

Dù đồng thuận cao với chủ trương của dự án, người dân vẫn còn những trăn trở, kiến nghị sát sườn. Mối quan tâm lớn nhất hiện nay là chính quyền sớm công khai phương án bồi thường tài sản, xác định rõ mức chênh lệch giữa giá đất thu hồi và giá đất tại nơi tái định cư, giúp bà con chủ động phương án an cư lâu dài.

Ông Nguyễn Văn Đường (khu dân cư Văn Ngoài) chia sẻ: Dù Nhà nước chưa chi trả tiền đền bù, bà con vẫn đồng thuận, chủ động di dời để bàn giao mặt bằng đúng tiến độ. Nguyện vọng lớn nhất hiện nay của người dân là sớm được giao đất thực địa tại khu tái định cư, đồng thời mong cơ quan chức năng xem xét cơ chế cho phép các hộ hoán đổi vị trí lô đất đã bốc thăm để tiện sinh hoạt, ở gần người thân.

Cùng chung tinh thần ấy, anh Phương Hữu Khải (tổ dân phố Bà Khê) cho biết, căn nhà 2 tầng của gia đình vừa hoàn thành năm 2024 trên diện tích 170 m2, là nơi sinh sống của 3 thế hệ. Dù nhiều lưu luyến, cả nhà vẫn nhất trí nhường đất cho dự án, chủ động thuê nhà trọ với chi phí 4 triệu đồng/tháng và tự vận chuyển đồ đạc đến nơi ở tạm. Gia đình mong chính quyền sớm công khai phương án bồi thường, bàn giao đất tái định cư để an cư, ổn định cuộc sống lâu dài.

Theo lãnh đạo phường Lương Tài, các kiến nghị về chi phí thuê nhà, khoảng cách đi lại, việc học tập của con em và sự chênh lệch giữa giá đất bồi thường với giá đất tái định cư là những vấn đề thiết thực đối với người dân. Hiện tại, nhiều gia đình phải tự trang trải chi phí thuê nhà từ 4-8 triệu đồng mỗi tháng trong khi chưa nhận tiền bồi thường, hỗ trợ. Những vấn đề này, địa phương đã nắm bắt và báo cáo cấp thẩm quyền cũng như phối hợp với nhà đầu tư xem xét, đề xuất hướng giải quyết phù hợp, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của người dân.