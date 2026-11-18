Đồng chí Vũ Minh Hiếu cùng các đại biểu thành phố tặng hoa chúc mừng đại diện các nhà trường.

Dự chương trình có đồng chí Vũ Minh Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy; đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Báo và Phát thanh, Truyền hình Bắc Ninh.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu, cán bộ quản lý, giáo viên cùng ôn lại truyền thống vẻ vang của ngành giáo dục, tri ân những đóng góp của các thế hệ nhà giáo đối với sự nghiệp trồng người.

Đồng chí Vũ Minh Hiếu và Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Lương Tài Nguyễn Văn Long tặng hoa tri ân các nhà giáo nghỉ hưu năm 2026.

Năm học 2026-2027, sau sắp xếp hệ thống trường học, phường Lương Tài có 5 trường với 201 nhóm, lớp và 6.563 trẻ em, học sinh. Trước những thay đổi về địa điểm, cơ sở vật chất và điều kiện đi lại, địa phương khẩn trương sửa chữa trường lớp, bố trí nơi học tạm, xây dựng phương án đưa đón học sinh bị ảnh hưởng, từng bước ổn định hoạt động dạy và học, bảo đảm không để học sinh gián đoạn việc học.

Năm học 2025-2026, ngành Giáo dục Lương Tài đạt nhiều kết quả tích cực với 43 giải học sinh giỏi văn hóa cấp Trung học cơ sở, 29 huy chương thể thao học sinh phổ thông cấp tỉnh, 1 giải Khuyến khích cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học và 7 giải cuộc thi “Sáng kiến bảo đảm trật tự trường học về phòng chống bạo lực học đường”. Ở bậc mầm non, mô hình “Một ngày làm giáo viên mầm non” thu hút hơn 3,4 nghìn lượt cha mẹ trẻ tham gia.

Thừa ủy quyền, đồng chí Vũ Minh Hiếu trao Cờ thi đua của Chính phủ tặng Trường Mầm non Lương Tài số 2.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí Vũ Minh Hiếu, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy nhiệt liệt biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực mà ngành Giáo dục Lương Tài đã đạt được trong thời gian qua.

Đặc biệt, việc Trường Mầm non Lương Tài số 2 vinh dự được đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ là thành tích xuất sắc, thể hiện sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với những đóng góp bền bỉ, hiệu quả của tập thể nhà trường. Đây không chỉ là niềm tự hào của riêng nhà trường mà còn là niềm vui chung của toàn ngành Giáo dục và Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân phường Lương Tài.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Báo và Phát thanh, Truyền hình Bắc Ninh trao Cờ thi đua của UBND tỉnh cho Trường Tiểu học Lương Tài và Trường Trung học cơ sở Hàn Thuyên.

Từ yêu cầu phát triển của thành phố và thực tiễn địa phương, đồng chí đề nghị lãnh đạo phường và các cơ sở giáo dục trên địa bàn tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm. Trước hết, tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, nâng cao trách nhiệm quản lý của chính quyền đối với sự nghiệp giáo dục; xác định phát triển giáo dục là nhiệm vụ ưu tiên, thường xuyên. Chủ động rà soát, quy hoạch mạng lưới trường lớp, quy mô học sinh, nhu cầu đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học; bố trí nguồn lực có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên những hạng mục thiết yếu và các cơ sở giáo dục chịu tác động của quy hoạch, dự án phát triển kinh tế - xã hội.

Bảo đảm ổn định hệ thống trường học, an toàn và quyền học tập liên tục của mọi trẻ em, học sinh. Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, lấy sự tiến bộ thực chất của người học làm thước đo. Chăm lo xây dựng đội ngũ nhà giáo và môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, nhân văn. Tiếp tục phát huy truyền thống hiếu học, tăng cường phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội…

Một tiết mục văn nghệ chào mừng tại chương trình.

Dịp này, Trường Mầm non Lương Tài số 2 vinh dự đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ; Trường Tiểu học Lương Tài và Trường Trung học cơ sở Hàn Thuyên nhận Cờ thi đua của UBND thành phố Bắc Ninh.