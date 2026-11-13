Phường Lương Tài chi trả 151 tỷ đồng bồi thường dự án sân bay Gia Bình cho 33 hộ dân khu Hương La

Ngày 13/11, UBND phường Lương Tài phối hợp với chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất Hiệp Hòa và các đơn vị liên quan tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình cho 33 hộ khu dân cư Hương La, tổ dân phố Tân Lãng.

Người dân khu Hương La được hướng dẫn làm các thủ tục nhận tiền bồi thường.

Đây là đợt chi trả thứ 3 tại khu dân cư Hương La, với tổng diện tích đất ở và đất vườn của 33 hộ là hơn 14.000 m², tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ 151 tỷ đồng.

Để hoạt động chi trả diễn ra thuận lợi, đúng quy định, địa phương đã chủ động thông tin đến cơ sở, hướng dẫn các hộ dân chuẩn bị đầy đủ giấy tờ cần thiết. Tại buổi chi trả, các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ, bố trí nhân lực hỗ trợ người dân hoàn thiện thủ tục, nhận tiền nhanh chóng, an toàn và thuận tiện. Lực lượng chức năng cũng được huy động bảo đảm an ninh trật tự tại khu vực tổ chức chi trả.

Người dân nhận tiền bồi thường đất ở và tài sản trên đất.

Khu dân cư Hương La, tổ dân phố Tân Lãng có 222 hộ dân, với tổng diện tích khoảng 5 ha đất ở và đất vườn thuộc phạm vi giải phóng mặt bằng dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Trước đó, địa phương đã tổ chức chi trả đợt 1 và đợt 2 cho tổng số 127 hộ, với diện tích 3,4 ha, tổng kinh phí khoảng 440 tỷ đồng. Hiện phường Lương Tài đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thiện hồ sơ, chuẩn bị triển khai các đợt chi trả tiếp theo.

Việc tổ chức chi trả kịp thời, công khai, minh bạch không chỉ bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân mà còn tạo sự đồng thuận trong quá trình thực hiện giải phóng mặt bằng. Với tinh thần chủ động, quyết liệt, phường Lương Tài đang tập trung triển khai các nhiệm vụ liên quan, phấn đấu hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình trong năm 2026, góp phần bảo đảm tiến độ triển khai dự án trọng điểm quốc gia.