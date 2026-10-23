Đồng chí Dương Minh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy (hàng đứng, thứ 3 từ trái qua) và các đại biểu chứng kiến ký kết quy chế phối hợp giữa UBND phường Long Thành với Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Ảnh: Phạm Tùng

Tại lễ ký kết, bà Nguyễn Thị Hồng Phượng, Thành viên HĐQT Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cho biết: Sân bay Long Thành là công trình hạ tầng hàng không quốc gia, được kỳ vọng tạo động lực phát triển kinh tế, xã hội cho thành phố Đồng Nai và khu vực phía Nam.

ACV đang tập trung nguồn lực hoàn thiện công trình và các điều kiện cần thiết, hướng tới đưa sân bay vào khai thác từ ngày 24-12-2026. Bước vào giai đoạn chuẩn bị khai thác, yêu cầu đặt ra không chỉ là hoàn thiện công trình, trang thiết bị và nhân lực, mà còn phải bảo đảm sự sẵn sàng đồng bộ về an ninh, an toàn và khả năng ứng phó các tình huống phát sinh.

Vì vậy, việc Cảng hàng không quốc tế Long Thành và UBND phường Long Thành ký kết quy chế phối hợp có ý nghĩa thiết thực, tạo cơ chế phối hợp thường xuyên, chủ động và hiệu quả giữa 2 đơn vị.

UBND phường Long Thành và Cảng hàng không quốc tế Long Thành ký kết quy chế phối hợp phục vụ khai thác Sân bay Long Thành. Ảnh: Phạm Tùng

Theo quy chế, 2 đơn vị sẽ phối hợp kiểm tra toàn bộ hàng rào ranh giới sân bay, rà soát đường mòn, lối mở, xác định các vị trí chưa khép kín để khắc phục trước khi khai thác. Đồng thời, rà soát các khu vực có nguy cơ bị lợi dụng để uy hiếp an ninh, an toàn hàng không, nhất là khu vực cất, hạ cánh; thiết lập đầu mối trực 24/24 giờ tiếp nhận thông tin về thiết bị bay không người lái (UAV), tăng cường tuyên truyền, vận động người dân thông báo khi phát hiện UAV hoạt động gần sân bay.

Cảng hàng không quốc tế Long Thành cũng sẽ bố trí đội y tế khẩn nguy làm đầu mối thường trực 24/7, trong khi trạm y tế phường phụ trách kết nối y tế địa phương. Khi xảy ra tai nạn, các bên phối hợp sơ cứu, phân loại, vận chuyển nạn nhân, huy động bổ sung nhân lực, xe cấp cứu và cơ sở tiếp nhận khi vượt khả năng đáp ứng.

Ông Lê Hoàng Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Long Thành phát biểu tại lễ ký kết. Ảnh: Phạm Tùng

Đối với công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ Cảng hàng không quốc tế Long Thành sẽ thực hiện xử lý ban đầu trong phạm vi quản lý, phường Long Thành phối hợp huy động lực lượng, phương tiện, bảo đảm an ninh trật tự và giao thông tiếp cận.

Phường Long Thành cũng sẽ phối hợp với Cảng vụ Hàng không miền Nam và Cảng hàng không quốc tế Long Thành tuyên truyền văn hóa an toàn hàng không tại trường học, khu dân cư, nhất là khu vực giáp ranh sân bay. Phối hợp cung cấp thông tin tuyển dụng, tư vấn hướng nghiệp, đào tạo nghề, tạo điều kiện để lao động địa phương tiếp cận việc làm tại sân bay.

Bà Nguyễn Thị Hồng Phượng, Thành viên Hội đồng quản trị ACV phát biểu tại lễ ký kết. Ảnh: Phạm Tùng

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Lê Hoàng Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Long Thành nhấn mạnh, quy chế phối hợp là cơ chế để hai bên chủ động phòng ngừa rủi ro và gắn kết phát triển sân bay với địa phương. Đồng thời, đề nghị hai bên sớm xác định đầu mối, quy trình xử lý công việc, bảo đảm rõ trách nhiệm, thông tin thông suốt và giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh.

Phường Long Thành cũng mong muốn phối hợp với Cảng hàng không quốc tế Long Thành kết nối cơ hội đào tạo nghề, việc làm cho người dân, nhất là các hộ bị thu hồi đất phục vụ dự án; đồng thời triển khai các hoạt động an sinh xã hội, nâng cao chất lượng dịch vụ và đời sống cộng đồng.