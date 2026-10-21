Phường Long Thành bàn giao mặt bằng 2 dự án giao thông trọng điểm

Phường Long Thành bàn giao mặt bằng Dự án Mở rộng đoạn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành đoạn qua địa bàn cho các đơn vị liên quan. Ảnh: ĐPCC

Tại buổi lễ, phường Long Thành và các đơn vị liên quan đã ký biên bản bàn giao, tiếp nhận toàn bộ diện tích mặt bằng phục vụ thi công các dự án.

Theo UBND phường Long Thành, để phục vụ thi công Dự án Mở rộng đoạn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành, đoạn qua địa bàn phường, địa phương và các cơ quan chức năng phải thực hiện thu hồi diện tích đất hơn 1,7ha với 138 trường hợp bị ảnh hưởng. Trong số này có hơn 1,6ha là diện tích đất do các hộ gia đình, cá nhân quản lý, sử dụng. Đến nay, phường Long Thành và các đơn vị liên quan đã hoàn thành 100% công tác kiểm đếm; xác nhận nguồn gốc đất; phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ; thu hồi đất và bàn giao mặt bằng. Đồng thời, 1 trường hợp đủ điều kiện bố trí tái định cư cũng đã được bốc thăm tái định cư và bàn giao quyết định giao đất cho hộ dân trong tháng 9-2026.

Đại diện UBND phường Long Thành và các đơn vị ký kết biên bản bàn giao mặt bằng Dự án Nâng cấp, mở rộng đường Lê Duẩn đoạn qua địa bàn phường Long Thành. Ảnh: ĐPCC

Đối với Dự án Nâng cấp, mở rộng đường Lê Duẩn, tổng diện tích đất cần thu hồi để thực hiện dự án là hơn 3,6ha. Trong đó, đoạn qua phường Long Thành, diện tích đất cần thu hồi để thi công xây dựng gần 0,9ha với 484 trường hợp bị ảnh hưởng. Đến nay, phường Long Thành đã hoàn thành toàn bộ công tác thu hồi đất; bồi thường, hỗ trợ và bàn giao toàn bộ mặt bằng dự án. 14 trường hợp đủ điều kiện bố trí tái định cư tại dự án cũng đã được bốc thăm và nhận đất tái định cư.

Các dự án mở rộng đoạn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành và nâng cấp, mở rộng đường Lê Duẩn là những dự án giao thông quan trọng được triển khai thực hiện trên địa bàn phường Long Thành nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông phục vụ nhu cầu phát triển. Đồng thời góp phần tăng cường kết nối giao thông phục vụ Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Việc hoàn thành bàn giao toàn bộ mặt bằng các dự án là điều kiện quan trọng để đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng, sớm hoàn thành và đưa vào khai thác.