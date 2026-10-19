Phường Long Hưng lấy ý kiến người dân về Dự án đường nối Đại lộ Nguyễn Hữu Cảnh đến đường Nguyễn Văn Tỏ

Đồng chí Phan Huy Toàn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Long Hưng chủ trì hội nghị; cùng tham dự có đại diện lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất Chi nhánh Biên Hòa.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Hồng Nương

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND phường Long Hưng Phan Huy Toàn nhấn mạnh, dự án có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thiện hạ tầng giao thông, tạo thuận lợi cho việc đi lại của người dân, góp phần chỉnh trang đô thị và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Đồng chí Phan Huy Toàn mong muốn các hộ dân có đất bị ảnh hưởng chia sẻ, đồng thuận, ủng hộ chủ trương triển khai dự án vì lợi ích chung và sự phát triển lâu dài của phường. Đồng thời, đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ đúng quy định, công khai, minh bạch; tiếp tục lắng nghe, giải đáp các kiến nghị, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân.

Hội nghị cũng thông qua Quyết định phê duyệt dự án của UBND phường và các nội dung liên quan đến công tác thu hồi đất. Theo đó, tuyến đường có chiều dài khoảng 524m, diện tích sử dụng đất khoảng 1,7ha, với 49 thửa đất bị ảnh hưởng; tổng mức đầu tư gần 123 tỷ đồng. Các hạng mục chính gồm đường giao thông, cầu qua suối Bà Lúa, hệ thống thoát nước mưa, thoát nước thải, điện chiếu sáng, cây xanh, an toàn giao thông, di dời hạ tầng kỹ thuật và các công trình phụ trợ.

Đại diện hộ dân nêu ý kiến, kiến nghị tại hội nghị. Ảnh: Hồng Nương

Tại phần trao đổi, 25 hộ dân có đất bị ảnh hưởng đã nêu nhiều ý kiến, kiến nghị liên quan đến chính sách bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất. Trong đó, người dân đề nghị việc xác định giá đất bồi thường cần đúng quy định, hài hòa quyền và lợi ích hợp pháp của các bên. Một số hộ cũng quan tâm đến chính sách hỗ trợ chi phí thuê nhà trong thời gian sửa chữa, xây dựng lại nhà đối với trường hợp bị thu hồi một phần đất; phương án xử lý, bồi thường nếu quá trình thi công dự án gây ảnh hưởng đến nhà ở và công trình hiện hữu của người dân.

Các ý kiến, kiến nghị đã được lãnh đạo UBND phường Long Hưng và đại diện Trung tâm Phát triển quỹ đất Chi nhánh Biên Hòa ghi nhận, trao đổi, giải đáp một số nội dung theo thẩm quyền và quy định hiện hành; đồng thời tiếp thu những vấn đề cần tiếp tục xem xét, làm rõ.

Thông qua hội nghị, UBND phường Long Hưng tiếp tục thông tin công khai về dự án, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân, qua đó góp phần tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các hộ dân bị ảnh hưởng, hướng đến thực hiện dự án đúng quy định và tiến độ đề ra.